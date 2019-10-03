Панов: «„Зенит“ был готов к матчу с „Бенфикой“»

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Бенфикой» (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра между «Зенитом» и португальской командой мне понравилась. Результат очень хороший. «Зенит» был готов к этому матчу и очень хорошо показал себя. Вся команда сыграла достойно, каждый выполнял свою работу, но выделялся, конечно, Дзюба с партнерами по атаке. Но и оборона, и средняя линия тоже делали свою работу, поэтому благодарить нужно всю команду.
С АЗ кстати, молодежка играла. Третий состав. С ней зенит бы ещё поборолся, признаю, но тоже вряд ли удачно.
С АЗ кстати, молодежка играла. Третий состав. С ней зенит бы ещё поборолся, признаю, но тоже вряд ли удачно.
Всё-таки не каждый день видешь бездомную хрюшку. Редкий ты зверёк, однако.
Гыгыгы))
Всё-таки не каждый день видешь бездомную хрюшку. Редкий ты зверёк, однако.
Гыгыгы))
Гыгыгы
Гыгыгы
Хуже не придумаешь, ахах)))
Хуже не придумаешь, ахах)))
Хочется же чуваку красивый футбол посмотреть...
Хочется же чуваку красивый футбол посмотреть...
№1 – Александр Кержаков (2001-2006, 2010-2015) №2 – Лев Бурчалкин (1957-1972) №3 – Владимир Казачёнок (1972-1975, 1979-1983) №4 – Владимир Клементьев (1976-1988) №5 – Владимир Кулик (1991-1996). №1 Александр Кержаков (1982) – змс (2007), за «Зенит» провёл 368 матчей, забил 161 мяч (2001-2006, 2010-2015)
№1 – Александр Кержаков (2001-2006, 2010-2015) №2 – Лев Бурчалкин (1957-1972) №3 – Владимир Казачёнок (1972-1975, 1979-1983) №4 – Владимир Клементьев (1976-1988) №5 – Владимир Кулик (1991-1996). №1 Александр Кержаков (1982) – змс (2007), за «Зенит» провёл 368 матчей, забил 161 мяч (2001-2006, 2010-2015)