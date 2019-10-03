Панов: «„Зенит“ был готов к матчу с „Бенфикой“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Бенфикой» (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра между «Зенитом» и португальской командой мне понравилась. Результат очень хороший. «Зенит» был готов к этому матчу и очень хорошо показал себя. Вся команда сыграла достойно, каждый выполнял свою работу, но выделялся, конечно, Дзюба с партнерами по атаке. Но и оборона, и средняя линия тоже делали свою работу, поэтому благодарить нужно всю команду.