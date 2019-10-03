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Панов: «„Зенит“ был готов к матчу с „Бенфикой“»

вчера, 16:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Бенфикой» (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра между «Зенитом» и португальской командой мне понравилась. Результат очень хороший. «Зенит» был готов к этому матчу и очень хорошо показал себя. Вся команда сыграла достойно, каждый выполнял свою работу, но выделялся, конечно, Дзюба с партнерами по атаке. Но и оборона, и средняя линия тоже делали свою работу, поэтому благодарить нужно всю команду.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра ответил protest58us
   25 / 991
сегодня в 00:15
Даже этот, да. Ты всё правильно понял.
С АЗ кстати, молодежка играла. Третий состав. С ней зенит бы ещё поборолся, признаю, но тоже вряд ли удачно.
protest58us
protest58us ответил Заратустра
   396 / 991
сегодня в 00:11
Тот самый мю сильнее Зенита???мю который с Аз в ничью играет????
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Заратустра
   465 / 991
вчера в 21:51
В этом сезоне есть все шансы встретиться в ЛЕ. Из группы-то Зенит точно не выйдет. Так вот, нынешний мертвейший МЮ накидал бы бомжам по самое не хочу. Ибо даже в этом состоянии превосходит зеню где-то в 7-8 раз.
Как фанат МЮ не могу согласиться, к сожалению
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   949 / 991
вчера в 19:37
Двуличный...
Гавроша
Гавроша
   35 / 991
вчера в 19:30
Чего это он вдруг перекрасился?
Заратустра
Заратустра ответил protest58us
   25 / 991
вчера в 19:18
В этом сезоне есть все шансы встретиться в ЛЕ. Из группы-то Зенит точно не выйдет. Так вот, нынешний мертвейший МЮ накидал бы бомжам по самое не хочу. Ибо даже в этом состоянии превосходит зеню где-то в 7-8 раз.
protest58us
protest58us ответил Заратустра
   396 / 991
вчера в 19:07
Просто тебе стыдно признать что этот Зенит на изи бы Мю раскатал как в 2008
Заратустра
Заратустра ответил Palex
   25 / 991
вчера в 19:07
Безусловно, когда у тебя в напарниках купленные Газпромом Халк, Витсель и другие дорогостоящие легионеры, намного легче забивать. Это очевидно на примере даже такой деревяхи, как Дзюба.
Заратустра
Заратустра ответил Литейный 4
   25 / 991
вчера в 19:02
    Palex
    Palex ответил Заратустра
       367 / 991
    вчера в 19:02
    Кержаков большую часть уже в Газпроме играл. По остальным тоже спорно.
    А Газпром влияет на результативность нападающих или на их мастерство?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Заратустра
       11 / 991
    вчера в 18:58
    Да не просто от спартача, а от бомжеспартача)) Хуже не придумаешь, ахах)))
    Не надо так нервничать и волноваться. Раскусили тебя. А ты оказывается засланный спартачек. Гыгыгы
    Garrincha58
    Garrincha58
       234 / 991
    вчера в 18:55
    теперь и спартаковцы за Зенит переживают так как те нигде не играют
    Роман Романов
    Роман Романов
       326 / 991
    вчера в 18:42
    "Ты очень невнимательно следишь за моим творчеством...." У тебя, не... не так - у ТЕБЯ творчество? Достоевский ты наш.
    Andy Rush
    Andy Rush
    вчера в 18:40
    Зенит был готов.... Это что за слова профессионального игрока? Дзюбы на него нет! Игрочишка!!!! Команда выходит побеждать, даже во дворах такк было!!!!!
    holms918
    holms918
    вчера в 18:29
    Естественно готов, по-другому не должно быть.
    Заратустра
    Заратустра ответил Литейный 4
       25 / 991
    вчера в 18:26
    Ты бомжеспартач, как Панов))
    Гыгыгы
    Заратустра
    Заратустра ответил Литейный 4
       25 / 991
    вчера в 18:24
    Да не просто от спартача, а от бомжеспартача))
    Хуже не придумаешь, ахах)))
    Заратустра
    Заратустра ответил Литейный 4
       25 / 991
    вчера в 18:21
    От спартача слышу. Гыгы))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Заратустра
       11 / 991
    вчера в 18:18
    Спартак такой же мой, как и твой. Почему бомжам кругом спартачи мерещатся? Что за фобия такая? Гыгыгы))
    Да ладно, не оправдывайся спартач. Гыгыгы
    Заратустра
    Заратустра ответил Литейный 4
       25 / 991
    вчера в 18:02
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Заратустра
         11 / 991
      вчера в 17:44
      Спартак такой же мой, как и твой. Почему бомжам кругом спартачи мерещатся? Что за фобия такая? Гыгыгы))
      А Шо, не? По твоим комментам так чистокровный спартач. что клейма ставить некуда. Ты не стесняйся, признайся, что тихонечко подтапливаешь за свиней. Гыгыгы
      Заратустра
      Заратустра ответил Литейный 4
         25 / 991
      вчера в 17:39
      Спартак такой же мой, как и твой. Почему бомжам кругом спартачи мерещатся? Что за фобия такая? Гыгыгы))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
         22 / 991
      вчера в 17:31
      О....он снова за Зенит....))
      Дак любимый Спартак в Европу не пускают, а пустят, так четвёртое место.
      Хочется же чуваку красивый футбол посмотреть...
      Petergoff
      Petergoff
         246 / 991
      вчера в 17:30
      У своего клуба,игры нет(да и не играет спартак в еврокубках),так хоть за бывший поболеть.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Заратустра
         11 / 991
      вчера в 17:29
      Кубок России вам выиграл. Для вас тогда это было, как ЛЧ взять.
      Ты за соим Спартаком следи лучше. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         11 / 991
      вчера в 17:28
      Фу. фу фу. От пельменя не может быть лестных слов о Зените. И слышать мы его не хотим. Он пропитан свиным духом. Фуууу!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         31 / 991
      вчера в 17:20
      О....он снова за Зенит....))
      iri13
      iri13 ответил Заратустра
         73 / 991
      вчера в 17:18
      Конечно свиной и тем не менее он лучший нападающий в истории Зенита. Я имею ввиду настоящий Зенит, а не ФК Газпром.
      ..ну да, что имеешь, то и ввиду)
      №1 – Александр Кержаков (2001-2006, 2010-2015) №2 – Лев Бурчалкин (1957-1972) №3 – Владимир Казачёнок (1972-1975, 1979-1983) №4 – Владимир Клементьев (1976-1988) №5 – Владимир Кулик (1991-1996). №1 Александр Кержаков (1982) – змс (2007), за «Зенит» провёл 368 матчей, забил 161 мяч (2001-2006, 2010-2015)
      Заратустра
      Заратустра ответил Михалыч 75
         25 / 991
      вчера в 17:07
      Кубок России вам выиграл. Для вас тогда это было, как ЛЧ взять.
      Михалыч 75
      Михалыч 75 ответил Заратустра
         404 / 991
      вчера в 17:05
      Конечно свиной и тем не менее он лучший нападающий в истории Зенита. Я имею ввиду настоящий Зенит, а не ФК Газпром.
      ха-ха . Насмешил . Не спорю . один сезон он отыграл здорово , но это не означает , что он был лучшим .
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