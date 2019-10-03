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Галямин: «ЦСКА фаворит в матче с „Эспаньолом“»

вчера, 16:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Эспаньола» в групповом этапе Лиги Европы. 

Прошло много времени с тех пор, как я играл за эти команды. За это время ЦСКА изменился гораздо больше, чем «Эспаньол». Испанцы как были середняком чемпионата, так и остались. Посещаемость осталась та же, стадион заполняется только на матчах против «Барсы» и «Реала». Болельщики любят домашнюю атмосферу, которую сами и создают. Позитив, что сейчас играют на новом шикарном стадионе. ЦСКА же сделал гигантские шаги во всех направлениях, сегодня ЦСКА фаворит с футбольной точки зрения. Что касается воспоминаний о моем испанском периоде, то играли в закрытой стране, сильном чемпионате СССР, очень сильном. Он входил в тройку по таблице коэффициентов, но мы варились в собственном соку, а Испания была новым вызовом с новыми возможностями. Там был более профессиональный подход к футболу, а мы в СССР все были наполовину любителями. С точки зрения требований и всего в остального в Испании все было по-другому, нужно было адаптироваться. Сегодня ЦСКА должен побеждать, «Эспаньол» играет в этом году не очень хорошо, у них ушли два ведущих футболистов. На них многое держалось. Забивать у команды некому, а в обороне проблемы. В середине поля всё неплохо, но всех проблем это не решает.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг ответил oFANATo
   284 / 991
вчера в 20:48
Просто остальные
Garrincha58
Garrincha58
   234 / 991
вчера в 18:56
ЦСКА они могут Реал выиграть, а могут Лудогорцу влететь так что не стоит говорить кто тут кто
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Absinthe2
   229 / 991
вчера в 18:56
Цска в Европе всегда "фаворит"))))
А когда Спартак играет в ЛЕ? Что-то не найду в расписании матчей
oFANATo
oFANATo ответил зигзаг
   29 / 991
вчера в 18:54
А просто ЦСКА первый в РПЛ, кто же тогда остальные из нашего чемпионата если находятся ниже армейцев?
зигзаг
зигзаг
   284 / 991
вчера в 18:50
Эспаньол техничнее играют с грандами постоянно, а цска просто цска. Посмотрим
Twisted
Twisted
   741 / 991
вчера в 18:11
Ну 1:5 снова уж точно не будет
viv
viv ответил LOpp
   39 / 991
вчера в 18:04
А может и не слабее Браги.....
Zimmer
Zimmer
   786 / 991
вчера в 18:01
Вот сегодня и посмотрим.
cska59
cska59 ответил LOpp
   211 / 991
вчера в 17:57
Эспаньол ни чуть не слабее Лудогорца
Ничуть -слитно надо писать .
Petergoff
Petergoff
   246 / 991
вчера в 17:37
Удачи армейцы,Вам в сегодняшней игре, а " вся Россия",которая против Российского клуба,пусть идёт на........
тумба-юмба
тумба-юмба
   157 / 991
вчера в 17:15
Эспаньол сейчас на 18 месте,а кони на первом.Вот и посмотрим,чья возьмёт.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 16:50
Сегодня для ЦСКА будет матч реабилитации перед своими Болельщиками.
Удачи парням.
Absinthe2
Absinthe2
   34 / 991
вчера в 16:41
Цска в Европе всегда "фаворит"))))
LOpp
LOpp
   17 / 991
вчера в 16:39
Эспаньол ни чуть не слабее Лудогорца
Армейская душа
Армейская душа
   21 / 991
вчера в 16:28
Ну зачем это? Матч покажет
mangoх12
mangoх12
   20 / 991
вчера в 16:26
посмотрим
pam06
pam06
   44 / 991
вчера в 16:25
Твои слова, да богу в уши. Армейцам удачи! Пора и очки набирать.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   412 / 991
вчера в 16:23
,Будем болеть за ЦСКА
Остапчук 67
Остапчук 67
   391 / 991
вчера в 16:21
С чего бы это?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   622 / 991
вчера в 16:16
Осталось подтвердить слова на деле.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 16:14
Твоими бы устами мёд пить.
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 991
вчера в 16:05
Надеемся на это.
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