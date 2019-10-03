Галямин: «ЦСКА фаворит в матче с „Эспаньолом“»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Эспаньола» в групповом этапе Лиги Европы.

Прошло много времени с тех пор, как я играл за эти команды. За это время ЦСКА изменился гораздо больше, чем «Эспаньол». Испанцы как были середняком чемпионата, так и остались. Посещаемость осталась та же, стадион заполняется только на матчах против «Барсы» и «Реала». Болельщики любят домашнюю атмосферу, которую сами и создают. Позитив, что сейчас играют на новом шикарном стадионе. ЦСКА же сделал гигантские шаги во всех направлениях, сегодня ЦСКА фаворит с футбольной точки зрения. Что касается воспоминаний о моем испанском периоде, то играли в закрытой стране, сильном чемпионате СССР , очень сильном. Он входил в тройку по таблице коэффициентов, но мы варились в собственном соку, а Испания была новым вызовом с новыми возможностями. Там был более профессиональный подход к футболу, а мы в СССР все были наполовину любителями. С точки зрения требований и всего в остального в Испании все было по-другому, нужно было адаптироваться. Сегодня ЦСКА должен побеждать, «Эспаньол» играет в этом году не очень хорошо, у них ушли два ведущих футболистов. На них многое держалось. Забивать у команды некому, а в обороне проблемы. В середине поля всё неплохо, но всех проблем это не решает.