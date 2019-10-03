ГлавнаяНовости

Панов: «Надеюсь, Тедеско станет главным тренером „Спартака“»

вчера, 15:48

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Что касается «Спартака» и отставки Кононова, то Олег Георгиевич правильно сделал, что покинул команду. Это хорошее дело, потому что то давление и негатив, при котором он работал, не каждый сможет выдерживать. В данной ситуации расстаться было хорошим решением.

Будем надеяться, что тренер, которого назначат на должность главного, выправит ситуацию, которая сейчас сложилась. В турнирной таблице «Спартак» уже почти во второй половине, и это очень грустно как болельщикам, так и игрокам.

А вообще, все, что ни делается, — к лучшему. Будем надеяться, что позицию главного тренера официально займет немецкий специалист Тедеско. И будем верить: то, что он смог сделать с «Шальке», поможет ему воплотить свои мечты и возможности в нашей команде.

 Также ранее стало известно о том, что ключевой игрок красно-белых Роман Зобнин получил травму на тренировке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Берг: «Мы могли сравнять счёт и даже выиграть у „Хетафе“»
Сегодня, 01:59 Комментарии0
Д. Уткин: «Силы на „Спартак“ остались. Каждый хочет победить»
Сегодня, 01:30 Комментарии2
Матвеев: «Наверное, люди хотят от нас большего, но...»
Сегодня, 00:41 Комментарии3
Бистрович: «Не успели забить важный гол, который бы погнал нас вперед»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Влашич: «Мы играли хорошо, но не выиграли»
Сегодня, 00:16 Комментарии6
Кириченко - о поражении ЦСКА: «Примера - это не чемпионат колхоза»
Сегодня, 00:13 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 991
вчера в 19:29
9 место это почти вторая половина! А какой половиной будет 16 место, к которому спартак уверенно приближается?
oFANATo
oFANATo
   29 / 991
вчера в 18:56
Тедеско верим!
Illuha
Illuha
   195 / 991
вчера в 18:11
Подарит панову новый красно-белый шарфик, а то старый заплевали весь.
GYTSYL
GYTSYL ответил Литейный 4
   83 / 991
вчера в 16:16
Не стоит мясного пельменя причислять к бомжам. Гыгыгы
Так ваша же ЛЕГЕНДА! хаха
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   356 / 991
вчера в 16:14
Федун, уйди!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
вчера в 16:10
"А вообще, все, что ни делается, — к лучшему."

Делалось, пока Кононова не уволили)
dino-hsv
dino-hsv
   76 / 991
вчера в 16:05
"В турнирной таблице «Спартак» уже почти во второй половине" - почему почти? в самой что ни на есть
Литейный 4
Литейный 4 ответил cska plus
   11 / 991
вчера в 16:01
Бомж и болельщик спартака, жуть.
Не стоит мясного пельменя причислять к бомжам. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 991
вчера в 15:59
Тедесц настанет свиньям с этим физруком. Ворота в Пердив для них открыты настежь. Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38 ответил GYTSYL
   80 / 991
вчера в 15:55
Федун уйди.
Червиченко приди!!!
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:55
Бомж и болельщик спартака, жуть.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 15:50
Федун уйди.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100