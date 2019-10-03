Панов: «Надеюсь, Тедеско станет главным тренером „Спартака“»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Что касается «Спартака» и отставки Кононова, то Олег Георгиевич правильно сделал, что покинул команду. Это хорошее дело, потому что то давление и негатив, при котором он работал, не каждый сможет выдерживать. В данной ситуации расстаться было хорошим решением.

Будем надеяться, что тренер, которого назначат на должность главного, выправит ситуацию, которая сейчас сложилась. В турнирной таблице «Спартак» уже почти во второй половине, и это очень грустно как болельщикам, так и игрокам.

А вообще, все, что ни делается, — к лучшему. Будем надеяться, что позицию главного тренера официально займет немецкий специалист Тедеско. И будем верить: то, что он смог сделать с «Шальке», поможет ему воплотить свои мечты и возможности в нашей команде.