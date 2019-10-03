Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч второго тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и «Эспаньолом».

Хотелось бы, конечно, чтобы наша команда добыла первую победу в еврокубках. Я думаю, хорошая и уверенная игра в чемпионате поможет с точки зрения психологии, а также свой стадион и свои болельщики должны помочь нашей команде. Самое главное, чтобы команда победила.

Прогноз? Я думаю, что победа с любым счетом нас устроит. Самое главное забить на гол больше, чем испанская команда. Испанцы хорошо играют в атаку, хорошо держат мяч, поэтому игра будет спортивной. Но самое важное, чтобы она закончилась победой нашей команды.

Я бы не сказал, что «Эспаньол» — лидер в группе. На самом деле, это сложно сказать, кто является лидером. «Эспаньол» — одна из команд, которая, конечно, претендует на выход. Но я думаю, что здесь также можно сказать и о ЦСКА . И очень уверенная игра в первом туре от «Лудогорца», который дома может обыграть любую команду из группы. Поэтому, я думаю, здесь самое главное для ЦСКА сыграть успешно домашние матчи.

Я думаю, что поражение от «Лудогорца» в первом туре, было хорошим уроком для нашей молодежи. Потому что независимо от имени, команды и названия клуба необходимо выходить и играть максимально сильно и уверенно. А то, что был провал во втором тайме с «Лудогорцем»? Я бы, конечно, сказал, что один тайм просто провалили, но самое главное, что это не сказалось на чемпионате. Надеюсь, это не скажется на дальнейшем участии в еврокубках. Самое главное, чтобы оставшиеся матчи провели уверенно и с должным настроем.