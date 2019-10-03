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Алдонин: «Я бы не сказал, что „Эспаньол“ — лидер в группе»

вчера, 15:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал предстоящий матч второго тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и «Эспаньолом».

Хотелось бы, конечно, чтобы наша команда добыла первую победу в еврокубках. Я думаю, хорошая и уверенная игра в чемпионате поможет с точки зрения психологии, а также свой стадион и свои болельщики должны помочь нашей команде. Самое главное, чтобы команда победила.

Прогноз? Я думаю, что победа с любым счетом нас устроит. Самое главное забить на гол больше, чем испанская команда. Испанцы хорошо играют в атаку, хорошо держат мяч, поэтому игра будет спортивной. Но самое важное, чтобы она закончилась победой нашей команды.

Я бы не сказал, что «Эспаньол» — лидер в группе. На самом деле, это сложно сказать, кто является лидером. «Эспаньол» — одна из команд, которая, конечно, претендует на выход. Но я думаю, что здесь также можно сказать и о ЦСКА. И очень уверенная игра в первом туре от «Лудогорца», который дома может обыграть любую команду из группы. Поэтому, я думаю, здесь самое главное для ЦСКА сыграть успешно домашние матчи.

Я думаю, что поражение от «Лудогорца» в первом туре, было хорошим уроком для нашей молодежи. Потому что независимо от имени, команды и названия клуба необходимо выходить и играть максимально сильно и уверенно. А то, что был провал во втором тайме с «Лудогорцем»? Я бы, конечно, сказал, что один тайм просто провалили, но самое главное, что это не сказалось на чемпионате. Надеюсь, это не скажется на дальнейшем участии в еврокубках. Самое главное, чтобы оставшиеся матчи провели уверенно и с должным настроем.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   311 / 991
вчера в 19:34
Сегодня увидим кто лидер
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 16:44
Евгений прав, надо играть на победу, забыв болгарское фиаско .
Удачи ребятам.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   264 / 991
вчера в 16:21
Эспаньол в зоне вылета сейчас, и всегда был ниже среднего... как ему удалось заскочить в ЛЕ
Кони должны выносить его
Суеверный
Суеверный
   129 / 991
вчера в 15:50
Пока - лидер. Рассчитываю что только до поздней ночи в Омске. Урок должен идти в прок. Победы нашей армии.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:37
Надо игрой доказывать кто лидер а кто нет.
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