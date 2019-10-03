Черышев: «Сегодня сложнее будет „Краснодару“»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал предстоящие матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе», а также ЦСКА и «Эспаньолом».

Я думаю, сегодня против испанских команд сложнее будет «Краснодару». «Хетафе» играет на выезде, и эта команда очень хорошо действует на контратаках, я знаком с главным тренером «Хетафе», знаю, какой футбол он пропагандирует, они также любят играть в комбинационный футбол. Поэтому сегодня «Краснодару» будет тяжелее, чем ЦСКА .

«Эспаньол» сейчас находится не в лучшей форме, после ухода центрального нападающего Борхи Иглесиаса и главного тренера в «Бетис» команда в этом году показывает невыразительную игру. В чемпионате Испании «Эспаньол» находится внизу турнирной таблицы, как и «Хетафе», но «Хетафе» — опасный соперник. Поэтому из двух испанских команд именно «Хетафе» является более опасным. Хотелось бы, чтобы для таблицы коэффициентов наши команды показали положительные результаты и добились побед.