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Черышев: «Сегодня сложнее будет „Краснодару“»

вчера, 15:38

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал предстоящие матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе», а также ЦСКА и «Эспаньолом».

Я думаю, сегодня против испанских команд сложнее будет «Краснодару». «Хетафе» играет на выезде, и эта команда очень хорошо действует на контратаках, я знаком с главным тренером «Хетафе», знаю, какой футбол он пропагандирует, они также любят играть в комбинационный футбол. Поэтому сегодня «Краснодару» будет тяжелее, чем ЦСКА.

«Эспаньол» сейчас находится не в лучшей форме, после ухода центрального нападающего Борхи Иглесиаса и главного тренера в «Бетис» команда в этом году показывает невыразительную игру. В чемпионате Испании «Эспаньол» находится внизу турнирной таблицы, как и «Хетафе», но «Хетафе» — опасный соперник. Поэтому из двух испанских команд именно «Хетафе» является более опасным. Хотелось бы, чтобы для таблицы коэффициентов наши команды показали положительные результаты и добились побед.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил сулейман шлагбаум 1
   129 / 991
вчера в 18:45
" Сорок три шкуры" ! Никак не меньше ! А если без смеха - удачи коням сегодня. Игра трудная будет, что бы там Черышев не говорил.
То что игра будет трудная я не сомневаюсь. Отступать некуда - позади МАсква. Спасибо за пожелание удачи, без клубных пристрастий болеем за НАШИХ.
Роман Романов
Роман Романов
   326 / 991
вчера в 18:36
Давайте и ЦСКА и Краснодар
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Суеверный
   152 / 991
вчера в 16:27
Я вот подумал. "Почему идиоты всегда против Игоря Акинфеева?" Ответ простой - своей отличной игрой достал поклонников соперничающих команд. С 17-ти лет до сих пор и еще долго будет 56ов удручать.Будет сложная игра, Игорь выручай команду. И сдери с защиты три шкуры, новые нарастут и ума прибавится.
" Сорок три шкуры" ! Никак не меньше ! А если без смеха - удачи коням сегодня. Игра трудная будет, что бы там Черышев не говорил.
drug01
drug01
   114 / 991
вчера в 16:22
Надо играть на победу!!!!
Siberian-fan
Siberian-fan
   484 / 991
вчера в 16:15
Краснодар победит с минимальным преимуществом
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 991
вчера в 16:06
Хетафе будет играть на 0-0
Суеверный
Суеверный
   129 / 991
вчера в 16:04
Я вот подумал. "Почему идиоты всегда против Игоря Акинфеева?" Ответ простой - своей отличной игрой достал поклонников соперничающих команд. С 17-ти лет до сих пор и еще долго будет 56ов удручать.Будет сложная игра, Игорь выручай команду. И сдери с защиты три шкуры, новые нарастут и ума прибавится.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 15:51
Ага а для коней проходящий матч,ну ну.
Игоорь держись.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:40
Удачи армейцам и быкам!
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