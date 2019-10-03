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Дм. Черышев: «Мне очень понравился настрой „Зенита“ против „Бенфики“»

вчера, 15:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился мнением о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне очень сильно понравился настрой «Зенита» против «Бенфики», ребята очень постарались. «Зенит» забил хороший первый гол. В итоге гол Дзюбы — это было дело техники. Самое главное, что настрой у команды вчера на игру был совершенно другим. Команда показала хорошую и дисциплинированную игру, практически ничего не дала создать «Бенфике», абсолютно заслуженная победа «Зенита».

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Все комментарии
серый1925
серый1925
   538 / 991
вчера в 17:17
молодцы
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 991
вчера в 16:09
На классе. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:56
Спору нет.
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