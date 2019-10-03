Дм. Черышев: «Мне очень понравился настрой „Зенита“ против „Бенфики“»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился мнением о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне очень сильно понравился настрой «Зенита» против «Бенфики», ребята очень постарались. «Зенит» забил хороший первый гол. В итоге гол Дзюбы — это было дело техники. Самое главное, что настрой у команды вчера на игру был совершенно другим. Команда показала хорошую и дисциплинированную игру, практически ничего не дала создать «Бенфике», абсолютно заслуженная победа «Зенита».