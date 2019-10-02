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«Барселона» вырвала победу в матче с «Интером»

02 октября 2019, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Интер» 2:1 (0:1)
Голы: Суарес 58, Суарес 84 - Мартинес 3

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Нелсон Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль 53), Артур Рамос, Лионель Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле 66)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева (Д'Амброзио 71), Барелла, Сенси (Политано 79), Асамоа, Санчес (Гальярдини 66), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Барелла 6, Гризманн 9, Пике 22, Роберто 52, Видаль 76, Санчес 77

В другом матче группы «Боруссия» победила «Славию».

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка
   359 / 797
12 октября в 22:42
Ничестна, снова каталошек спас судья. Скамина ведь самый прадажный
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   668 / 797
03 октября в 21:35
один фиг тогда они старушку сделали счастливой..
neomessi
neomessi ответил juvenale
   356 / 797
03 октября в 19:31
Подкуп судей это разве не дог игры?)
амурец
амурец ответил Князь Всея Турина
   52 / 797
03 октября в 15:44
то есть чипсы сила?
juvenale
juvenale ответил neomessi
   13 / 797
03 октября в 15:12
Ну а по факту Юве и есть официально кабинетный клуб который играл в догав. Что тут спорить! Факты надо принимать .
так Ювентус не за подкуп матчей там играл к-н))))
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 797
03 октября в 15:12
Ну поставь тогда судья пенку за игру рукой и Барса ведет уже 2-0) Но мы же об этом не кричали последние 4 года.. Да и пенки на Погба не было) Если для вас это пенальти, то почему вы возмутились, когда поставили пенальти с Реалом на последней минуте? Двойные стандарты у вас)
хахахаха завал Погба руками и поглаживания бенатия совсем разные вещи
neomessi
neomessi ответил juvenale
   356 / 797
03 октября в 15:00
Ну а по факту Юве и есть официально кабинетный клуб который играл в догав. Что тут спорить! Факты надо принимать .
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил амурец
   70 / 797
03 октября в 14:38
Какие же барсуки ограниченные, Суарес сделал два шедевра, а у них игру сделал Месси, уже смеяться с них устал
Месси же и сейвы делал в раме,этот парень мастер на все руки и ноги.
Когда спросили у Лео, в чём кроется его величайший успех - он не раздумывая ответил - в Чипсах!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
03 октября в 14:36
даже Гранада способна выиграть у Барсы,но только не Интер. Готовьте чемоданы в ЛЕ,потому что Дортмунд вынесет вас и дома и на выезде. Видать у вас и Наполи судьба - 3 место.
амурец
амурец
   52 / 797
03 октября в 14:28
Какие же барсуки ограниченные, Суарес сделал два шедевра, а у них игру сделал Месси, уже смеяться с них устал
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил juvenale
   112 / 797
03 октября в 14:08
Ну поставь тогда судья пенку за игру рукой и Барса ведет уже 2-0)
Но мы же об этом не кричали последние 4 года..
Да и пенки на Погба не было)
Если для вас это пенальти, то почему вы возмутились, когда поставили пенальти с Реалом на последней минуте? Двойные стандарты у вас)
Максим Горелов
Максим Горелов
03 октября в 13:11
А никого не вырвало от качества игры?
Еdgаr Dаvids
Еdgаr Dаvids
03 октября в 12:45
С победой каталонцев! Интер не соперник, да и кто нам соперник? Никто)
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM
03 октября в 12:31
Мессилона не о чем
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
03 октября в 12:16
Пусть хоть полчаса контролировала, голевая атака началась с фола это факт. У Ювентуса в прошлом сезоне 4 очка так в сериале отобрали, для этого и есть ВАР.
----------------------------------
Ну у глоров кабинетуса,любое касание их игрока,это фол)))
еще нравится"если бы поставили пенальти на погба",можно так же говорить,забей Барса саои моменты в пераом тайме,то счет был бы 4-0...второй тайм,просто формальность..
А факт такой Барселона-кабинетус 3-1)))
все остальное пустой треп...
Valerii
Valerii
   427 / 797
03 октября в 12:06
Суарес наконец то в форму себя привел. Ну хоть кто то теперь может завершать моменты создаваемые Месси. Браво Суарес ! Дубль. Браво Месси. ! Голевой пас , предголевой пас. Голы имени Месси.
Valerii
Valerii ответил juvenale
   427 / 797
03 октября в 12:00
ну а про 2006 год всем адекватным болельщикам понятно,что там было Интер» виновен больше всех В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились. Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано. К этому и придрался Факкетти-младший.
Вот и я говорю , не будь матерацци праправнуком каллигулы то ничего бы и не было. А виноват все этот Месси.
juvenale
juvenale ответил neomessi
   13 / 797
03 октября в 11:40
Интер круто сыграл 1 тайм. Если они будут показывать такую игру как в первом тайме, думаю они в пух и прах разорвут туринский кабинет.
в этом сезоне главный европейский кабинет- уефалону будут рвать все,если даже миланский кабинет в первом тайме должен был вести 3-0
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 797
03 октября в 11:35
Я не интересуюсь Юве, чтобы помнить их матчи) Нейтрально отношусь к этому клубу. Ну а про скандал.. хоть это и не лч, но в 2006 году Юве был наказан и отправлен в серию Б.. и это не просто так)
ну а про 2006 год всем адекватным болельщикам понятно,что там было

Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.

Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.

К этому и придрался Факкетти-младший.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   13 / 797
03 октября в 11:33
Надо было занести чемодан как раньше, какие претензии к Барселоне? Барса спокойно катает свой мяч и играет вполне честно. Сливки привыкли держать в кармане судей
про какие чемоданы речь,конкретно факты
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 797
03 октября в 11:32
Постоянно тут читаю, что в финале с Барсой в 2015 году Юве засудили.. Из за одного момента столько разговоров) ну это же реально смешно. Барселона была сильнее и поэтому выиграла, вот и все. Базару нет, Юве бился, был отрезок, когда они могли вырваться вперёд, но не воспользовались. А там уже каталонцы зарешали) Я понимаю, если бы судья засчитал гол Неймара, когда мяч коснулся его руки. Из трех голов, все забиты честно, не было офсайдов или других нарушений. Левой пенки тоже не ставили, хотя за игру рукой вполне могли поставить. По моему Бонуччи сыграл в своей штрафной, точно не помню)
сильнее не сильнее,а счет на табло...1-1 и ставь пеналь на Погба и все Юве обладатель ЛЧ
League1
League1 ответил Insanely cool
   35 / 797
03 октября в 11:30
Суарес сделал дубль, а "болелы Барсы" хвалят Месси, вот что делают пиар и персофаны
У барсы нет болел. У барсы есть люди, которые болеют за распиаренного гнома.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
03 октября в 10:55
Просто Лукалука не играло.. Стыдно и за балетных и за картоных.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
03 октября в 10:41
Шел 2019,а глоры кабинетуса все финал 2015 вспоминают и ноют,что их засудили....
Ладно там на Погба в моменте с Алвесом,еще можно с натяжкой говорить,что было нарушение,хотя негр первый нарушать начал,а потом завалился...
Но говорить,что нарушение было в ПЕРВОМ голе,это нонсенс...
Типо его забили,после того,как у того же погба мяч отобрали с нарушением...там Барса мяч около минуты контролировала,а потом забили...какой фол...ну и нытики....
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
03 октября в 10:37
Интер при Конте прибавил сильно,первый тайм лучше были,во втором сели в защиту...Барса пока слабо...но выиграли и то хорошо....
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил AmIIIeR89
   217 / 797
03 октября в 08:45
Гризманн вообще ни о чем
так это всем было понятно, кроме скаутов Барселоны. что-то там забивал, пока не поправился Суарес и не показал какая пропасть между ним и этой французской булочкой
Rheinfall
Rheinfall
   153 / 797
03 октября в 08:20
В принципе мы сами кузнецы своего счастья, могли увезти что-то ощутимое, но к сожалению не смогли. Такой Интер мне определённо нравится. Спасибо команде за борьбу и за первый тайм, он был шикарен. Нужно работать, чтобы таких таймов впредь было 2 в каждой игре.
Insanely cool
Insanely cool
   469 / 797
03 октября в 07:54
Суарес сделал дубль, а "болелы Барсы" хвалят Месси, вот что делают пиар и персофаны
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 07:50
Ничья была бы спроведливее.
Schwarz und blau Krieger
Schwarz und blau Krieger
03 октября в 07:47
Первый тайм сыграли даже очень не плохо, во втором сдулись, Суарес забил красивый гол, очень похож как в том году Икарди в ворота ТТХ, ну а так хрен знает что лучше выиграть у Барсы и проиграть Юве я думаю наоборот))) и еще я просто офигеваю ладно у нас запрещают к примеру употреблять наркотики и т.д. но запрещать смотреть футбола это нонсенс, вчера ели нашел трансляцию)))
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