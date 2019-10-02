«Барселона» вырвала победу в матче с «Интером»

«Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Интер» 2:1 (0:1)
Голы: Суарес 58, Суарес 84 - Мартинес 3
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Нелсон Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль 53), Артур Рамос, Лионель Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле 66)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева (Д'Амброзио 71), Барелла, Сенси (Политано 79), Асамоа, Санчес (Гальярдини 66), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Барелла 6, Гризманн 9, Пике 22, Роберто 52, Видаль 76, Санчес 77
В другом матче группы «Боруссия» победила «Славию».
Когда спросили у Лео, в чём кроется его величайший успех - он не раздумывая ответил - в Чипсах!
Когда спросили у Лео, в чём кроется его величайший успех - он не раздумывая ответил - в Чипсах!
Но мы же об этом не кричали последние 4 года..
Да и пенки на Погба не было)
Если для вас это пенальти, то почему вы возмутились, когда поставили пенальти с Реалом на последней минуте? Двойные стандарты у вас)
Но мы же об этом не кричали последние 4 года..
Да и пенки на Погба не было)
Если для вас это пенальти, то почему вы возмутились, когда поставили пенальти с Реалом на последней минуте? Двойные стандарты у вас)
----------------------------------
Ну у глоров кабинетуса,любое касание их игрока,это фол)))
еще нравится"если бы поставили пенальти на погба",можно так же говорить,забей Барса саои моменты в пераом тайме,то счет был бы 4-0...второй тайм,просто формальность..
А факт такой Барселона-кабинетус 3-1)))
все остальное пустой треп...
----------------------------------
Ну у глоров кабинетуса,любое касание их игрока,это фол)))
еще нравится"если бы поставили пенальти на погба",можно так же говорить,забей Барса саои моменты в пераом тайме,то счет был бы 4-0...второй тайм,просто формальность..
А факт такой Барселона-кабинетус 3-1)))
все остальное пустой треп...
Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.
К этому и придрался Факкетти-младший.
Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.
К этому и придрался Факкетти-младший.
Ладно там на Погба в моменте с Алвесом,еще можно с натяжкой говорить,что было нарушение,хотя негр первый нарушать начал,а потом завалился...
Но говорить,что нарушение было в ПЕРВОМ голе,это нонсенс...
Типо его забили,после того,как у того же погба мяч отобрали с нарушением...там Барса мяч около минуты контролировала,а потом забили...какой фол...ну и нытики....
Ладно там на Погба в моменте с Алвесом,еще можно с натяжкой говорить,что было нарушение,хотя негр первый нарушать начал,а потом завалился...
Но говорить,что нарушение было в ПЕРВОМ голе,это нонсенс...
Типо его забили,после того,как у того же погба мяч отобрали с нарушением...там Барса мяч около минуты контролировала,а потом забили...какой фол...ну и нытики....