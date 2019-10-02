«Зенит» обыграл «Бенфику» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Бенфика» 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба 22, Рубен Диаш 70 (автогол), Азмун 78 - де Томас 85
«Зенит»: Лунёв, Смольников (Осорио 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев 68), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси, Азмун (Ерохин 81), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Фейса (Кайо 61), Аппелт Пирес, Пицци (Винисиус 60), Таарабт, Рафа Силва, Сеферович (де Томас 81)
Главный тренер: Лаге Бруну.
Предупреждение: Ракицкий 44
В другом матче игрового дня «Генк» и «Наполи» сыграли вничью.
Всех кто был вчера за Зенит - с Победой....!!!!
Да что там....С Победой даже тех кто и не очень то и был за Зенит...)))
Неплохое начало в турнире....Спустя три года...
Мстя была неминуема....)))
Браво Семак !!! Браво Зенит !!!
Всех (кроме Смолова) еще раз с Победой в ЛЧ...!!!!
Всех кто был вчера за Зенит - с Победой....!!!!
Да что там....С Победой даже тех кто и не очень то и был за Зенит...)))
Неплохое начало в турнире....Спустя три года...
Мстя была неминуема....)))
Браво Семак !!! Браво Зенит !!!
Всех (кроме Смолова) еще раз с Победой в ЛЧ...!!!!