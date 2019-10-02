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«Зенит» обыграл «Бенфику»

02 октября 2019, 23:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Бенфику» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Бенфика» 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба 22, Рубен Диаш 70 (автогол), Азмун 78 - де Томас 85

«Зенит»: Лунёв, Смольников (Осорио 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев 68), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси, Азмун (Ерохин 81), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Фейса (Кайо 61), Аппелт Пирес, Пицци (Винисиус 60), Таарабт, Рафа Силва, Сеферович (де Томас 81)
Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждение: Ракицкий 44

В другом матче игрового дня «Генк» и «Наполи» сыграли вничью.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Гавроша
   334 / 797
04 октября в 02:01
Ну и не тарасовка тоже.
Согласен.
alexando1974
alexando1974 ответил Владимир Немченков
   394 / 797
03 октября в 19:41
а чем гордиться?игрой с брагой?ну гордись....
    Сп62
    Сп62
       59 / 797
    03 октября в 18:59
    Зенит с победой. Правильно отмечают, что очки нужны и Зениту и в еврорейтинге. Однако, Лунёва необходимо срочно направить на стажировку к Максименко.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    03 октября в 16:41
    Бомжи как обычно третье место, Бенфика 4.
    kts
    kts
       398 / 797
    03 октября в 15:14
    Максимум третье место
    pomor45
    pomor45 ответил DXTK
       219 / 797
    03 октября в 13:19
    питерцы молодцом набрали очки в игре с портками.
    Важно, что именно с португальцами, которые наступают на пятки в рейтинговом зачёте. Нельзя уступать шестое место, позволяющее иметь три места в ЛЧ.
    pomor45
    pomor45
       219 / 797
    03 октября в 13:16
    Лион уверенно выиграл у Лейпцига, а почитали за самого слабого в группе. Бенфика без сомнений сильно прибавит. Так что группа у Зенит продолжает оставаться самой непредсказуемой и даже не только выход, а и третье место (ЛЕ) остаётся под вопросом. Этот вопрос был бы гораздо меньше, если бы выиграл Лейпциг, тогда шансы Зенита на выход были бы более предпочтительными. Зато сейчас сохраняются хоть какие-то шансы на выход из группы с первого места. Одно ясно - практику Семак и Зенит получат отличную во всех отношениях, хотя бы потому, что не расслабишься до самого конца. Правда ситуации в РПЛ это не улучшает. Но, и тут, если хочешь построить лигочемпионскую команду, то надо, чтобы она могла пахать на двух-трёх фронтах одновременно. Так что надо упорно продолжать троить такую команду.
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил Рожден в СССР
       140 / 797
    03 октября в 13:10
    куда пропал Малком?
    у него редчайшая для футбола травма, но Дзюбе он снится каждый день
    Garrincha58
    Garrincha58
       140 / 797
    03 октября в 13:08
    Зенит всё равно не выйдет из группы возможно эти 4 очка так и останутся в итоге борьба будет за ЛЕ с той же Бенфикой
    Багров-брат
    Багров-брат
       427 / 797
    03 октября в 13:03
    Собаки лают, а караван идёт...)))
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил Finn88
       428 / 797
    03 октября в 12:59
    Все свербит от слов Смолова? Так вам и надо. Локо вам не бенфика)))))
    Лигу чемпионов можно не разыгрывать, просто Зениту первое место отдать и всё (по мотивам логики Феди)
    Багров-брат
    Багров-брат
       427 / 797
    03 октября в 12:53
    Беснуются укро-либералы и спартачи...)))
    Еdgаr Dаvids
    Еdgаr Dаvids
    03 октября в 12:48
    В Португалии бесплатный газ на год у всей страны, а в России умирающие нищие пенсионеры.
    Grabovsky
    Grabovsky ответил Рожден в СССР
    03 октября в 12:00
    сегодня СЭ написал что выписывают с больничного
    Не верь СЭ он ко мне на реабилитацию.. )))
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Grabovsky
       357 / 797
    03 октября в 11:53
    да я с ним рядом кальян виски все хорошо ))). Скоро будет в строю !!! а так спасибо с победой.
    сегодня СЭ написал что выписывают с больничного
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Гавроша
       214 / 797
    03 октября в 11:33
    Может и то, да не очень - паредеса нету. Он же его портрет распечатал и на стенку повесил, для филла это был игрок №1. У него какая-то свинка была, а тут и рыла нет на картинке. Нет, не он.
    Отвечаю, без сомнения. Он пока осторожно набивает комменты. Баланс лайков нужен, чтобы не улететь в минус. Гыгыгы
    Grabovsky
    Grabovsky ответил Рожден в СССР
    03 октября в 11:31
    куда пропал Малком?
    да я с ним рядом кальян виски все хорошо ))). Скоро будет в строю !!! а так спасибо с победой.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Jeck Denielse
       357 / 797
    03 октября в 11:23
    Доброе утро !!! Всех кто был вчера за Зенит - с Победой....!!!! Да что там....С Победой даже тех кто и не очень то и был за Зенит...))) Неплохое начало в турнире....Спустя три года... Мстя была неминуема....))) Браво Семак !!! Браво Зенит !!! Всех (кроме Смолова) еще раз с Победой в ЛЧ...!!!!
    Смолов конечно без яиц, а вас с победой!
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       357 / 797
    03 октября в 11:22
    куда пропал Малком?
    Туалетный Утёнок
    Туалетный Утёнок ответил Finn88
       501 / 797
    03 октября в 11:00
    Все свербит от слов Смолова? Так вам и надо. Локо вам не бенфика)))))
    Локогёрлс обязаны этими 3 очками арбитрам и вару. Так что особо не глумитесь, вас то мы обыграли всё равно)))00
    viv
    viv ответил oleg3k
       56 / 797
    03 октября в 10:56
    У Спартака полуфинал в КУБКЕ ЧЕМПИОНОВ,полуфинал в КУБКЕ КУБКОВ,полуфинал в КУБКЕ УЕФА и 3 раза четвертьфиналист в кубке ЧЕМПИОНОВ и ЛЧ.
    viv
    viv
       56 / 797
    03 октября в 10:52
    Лунёв должен был мяч брать. Видимо после 3:0 решил отдыхать.
    Finn88
    Finn88 ответил Jeck Denielse
       425 / 797
    03 октября в 10:52
    Все свербит от слов Смолова? Так вам и надо. Локо вам не бенфика)))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    03 октября в 10:04
    Доброе утро !!!
    Всех кто был вчера за Зенит - с Победой....!!!!
    Да что там....С Победой даже тех кто и не очень то и был за Зенит...)))
    Неплохое начало в турнире....Спустя три года...
    Мстя была неминуема....)))
    Браво Семак !!! Браво Зенит !!!
    Всех (кроме Смолова) еще раз с Победой в ЛЧ...!!!!
    ekliziast
    ekliziast ответил moskwa 09
       282 / 797
    03 октября в 10:01
    Так сходи заявление напиши, что купили Баварию, которая в 10 раз богаче зенита, только что-то арсенал, ПСЖ почему-то купить себе ЛЧ не могут, если так все покупается
    Победитель ЛЧ , это чемпион Европы среди клубов , а ЛЕ -это максимум 17 место в Европе,и Баварии в 57 быть 17ой , они и продали и денег заработали.Хаген всё знает.
    Гавроша
    Гавроша ответил Karabal
       49 / 797
    03 октября в 09:45
    Без разницы какой аккаунт, свинка все равно.
    То что свинка похоже, но не филл.
    Гавроша
    Гавроша
       49 / 797
    03 октября в 09:40
    Просто сыграли на классе!!!
    Дед Мазая
    Дед Мазая
       621 / 797
    03 октября в 09:26
    Молодцы!
    DXTK
    DXTK
       142 / 797
    03 октября в 09:18
    питерцы молодцом набрали очки в игре с портками.
    Karabal
    Karabal ответил Гавроша
    03 октября в 09:16
    Может и то, да не очень - паредеса нету. Он же его портрет распечатал и на стенку повесил, для филла это был игрок №1. У него какая-то свинка была, а тут и рыла нет на картинке. Нет, не он.
    Без разницы какой аккаунт, свинка все равно.
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