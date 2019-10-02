Гол Виллиана принес «Челси» победу над «Лиллем»

«Лилль» дома уступил «Челси» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Челси» 1:2 (1:1)
Голы: Осимхен 33 - Абрахам 22, Виллиан 78
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Ренату Санчеш 68), Сумаре, Луис Араужо (Шека 75), Иконе (Язичи 62), Бамба, Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Джеймс (Хадсон-Одои 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо, Виллиан (Педро 84), Маунт (Ковачич 87), Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Джеймс 35, Иконе 44
В другом матче игрового дня «Генк» и «Наполи» сыграли вничью.
Но победили, эксперимент надеюсь отметили как лажовый. Поиск игры продолжается.
Но победили, эксперимент надеюсь отметили как лажовый. Поиск игры продолжается.
Виллиан забил красивый и неожиданный гол.
Но защита по прежнему косячит, да еще как!
В конце Челси два раза простили соперники.
Виллиан забил красивый и неожиданный гол.
Но защита по прежнему косячит, да еще как!
В конце Челси два раза простили соперники.
Очень важная и нужная победа для синих!
Очень важная и нужная победа для синих!
В обороне, конечно, ребята творят просто чудеса..
В обороне, конечно, ребята творят просто чудеса..