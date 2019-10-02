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Гол Виллиана принес «Челси» победу над «Лиллем»

02 октября 2019, 23:58
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Лилль» дома уступил «Челси» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Челси» 1:2 (1:1)
Голы: Осимхен 33 - Абрахам 22, Виллиан 78

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Ренату Санчеш 68), Сумаре, Луис Араужо (Шека 75), Иконе (Язичи 62), Бамба, Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Джеймс (Хадсон-Одои 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо, Виллиан (Педро 84), Маунт (Ковачич 87), Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Джеймс 35, Иконе 44

В другом матче игрового дня «Генк» и «Наполи» сыграли вничью.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
03 октября в 12:46
Держитесь, аристократы. За вами правда...)))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
03 октября в 11:03
С победой .
DXTK
DXTK
   142 / 797
03 октября в 09:25
с тримя очками. ребят лэмпса.
koke90
koke90
   601 / 797
03 октября в 09:07
отскочил физрук
Медив
Медив
   289 / 797
03 октября в 08:11
Ну такое. Лэмпард конечно немного перемудрил со стартовой тактикой. Что то вроде 1-6-3... В результате Виллиан, Джеймс и Аспи сидели на одном фланге и не особо понимали, что им делать. Ни позиционно атаковать не могли при таком сочетании, и через центр пускали кучу контр.
Но победили, эксперимент надеюсь отметили как лажовый. Поиск игры продолжается.
Adonius
Adonius
03 октября в 08:07
Жаль, что Лилль проиграл.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
   771 / 797
03 октября в 07:26
Мои поздравления болельщикам Челси!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил allemz
   67 / 797
03 октября в 07:11
Аякс так не думает
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:20
Как есть!
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 04:56
Фрэнк должен быть доволен.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 04:39
Тяжёлая победа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
03 октября в 03:06
Негритенок зарешал...
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил iBragim2102
   51 / 797
03 октября в 01:10
Честно признаться такая ровная игра, я даже не понял кто из них в итоге выиграет
Лэмпард выигрывает)
iBragim2102
iBragim2102
03 октября в 00:56
Честно признаться такая ровная игра, я даже не понял кто из них в итоге выиграет
allemz
allemz
   33 / 797
03 октября в 00:54
Блюз обязаны выходить из группы с 1 места.
dark_Akex
dark_Akex ответил George-CFC
03 октября в 00:37
А Каллум сыграл бы лучше, играя со старта. Но ничего, и до Френка когда-нибудь дойдёт...
Каллум легко уйдёт в долгий лазарет если будет играть с первых минут. Т так его выход на поле это большой риск. Так же рисковали и с Канте. Ясно что они ещё не готовы полностью после травмы.
George-CFC
George-CFC ответил dark_Akex
03 октября в 00:30
За то что он всегда даёт результат когда от него уже ничего не ждут. Думаю в нынешнем форме Педро он сыграл бы не лучше играя со старта
А Каллум сыграл бы лучше, играя со старта. Но ничего, и до Френка когда-нибудь дойдёт...
azkan
azkan
   591 / 797
03 октября в 00:25
С победой Челси! Все таки набираться опыта победами приятнее)))
Виллиан забил красивый и неожиданный гол.
Но защита по прежнему косячит, да еще как!
В конце Челси два раза простили соперники.
dark_Akex
dark_Akex
03 октября в 00:22
В команде одни не дозрели, другие перезрели, другая часть или в лазарете или же ещё не набрали форму. Тем интереснее смотреть кто себя как проявит. Ведь шанс показать себя даётся всем. Больше всех расстраивает Зума. Явно скоро уйдёт в глубокий запас.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
03 октября в 00:19
Поздравляю!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   107 / 797
03 октября в 00:15
Челси и всех болельщиков клуба поздравляю с не простой победой!
Очень важная и нужная победа для синих!
FERIS
FERIS
   104 / 797
03 октября в 00:13
Челси с победой!
dark_Akex
dark_Akex ответил George-CFC
03 октября в 00:12
За что перед ним извиняться? Виллиан - днище.
За то что он всегда даёт результат когда от него уже ничего не ждут. Думаю в нынешнем форме Педро он сыграл бы не лучше играя со старта
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
03 октября в 00:11
Сложная игра,оборона не внушает доверия.Но вот пересмотрел моменты Валенсия -Аякс,счет там явно не по игре,испанцы играли довольно прилично,тупо не везло им.
Таганский
Таганский
   21 / 797
03 октября в 00:11
Челси с победой!! Есть первые 3 очка и это не может не радовать..
В обороне, конечно, ребята творят просто чудеса..
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
03 октября в 00:09
Синих с не простой победой!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
03 октября в 00:09
Контракт хочет.
George-CFC
George-CFC ответил dark_Akex
03 октября в 00:04
Да, мы это сделали, криво, коряво, но мы это сделали. Через такие игры закаляется молодёж. Хочу персонально извинится перед Виллианом. )) Всех синих с победой. ))
За что перед ним извиняться? Виллиан - днище.
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
03 октября в 00:03
Сложная игра,но с такой обороной Аякс явно закинет 3 гола как и Лилю с Валенсией.
dark_Akex
dark_Akex
03 октября в 00:02
Да, мы это сделали, криво, коряво, но мы это сделали. Через такие игры закаляется молодёж. Хочу персонально извинится перед Виллианом. )) Всех синих с победой. ))
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