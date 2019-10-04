Берг: «Мы могли сравнять счёт и даже выиграть у „Хетафе“»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал домашнее поражение от «Хетафе» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Хетафе» играет грубо, жёстко. Мы знали об этом, но таков футбол. Да, есть такие команды. Второй тайм сыграли неплохо. Могли сравнять счёт и даже выиграть, но мы потеряли одно очко. Что касается судейства, арбитр сегодня не свистел в нашу сторону и не поставил пенальти.

С Ари играть комфортно, у нас хорошо налажены взаимодействия. Он мне помогает, ставит корпус. Нам с его выходом стало проще. Ари выигрывает единоборства, но мы всё равно провалили первый тайм. От нас многого ждут, мы не должны так играть. Мы знали про высокий прессинг, но никак не использовали это в первом тайме.

Мне трудно сказать, почему мы проиграли четыре матча в Европе. Наверное, это из-за травм. Но это оправдания. Мы играли отвратительно в первом тайме, зато хорошо во втором.