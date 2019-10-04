ГлавнаяНовости

Берг: «Мы могли сравнять счёт и даже выиграть у „Хетафе“»

сегодня, 01:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал домашнее поражение от «Хетафе» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Хетафе» играет грубо, жёстко. Мы знали об этом, но таков футбол. Да, есть такие команды. Второй тайм сыграли неплохо. Могли сравнять счёт и даже выиграть, но мы потеряли одно очко. Что касается судейства, арбитр сегодня не свистел в нашу сторону и не поставил пенальти.

С Ари играть комфортно, у нас хорошо налажены взаимодействия. Он мне помогает, ставит корпус. Нам с его выходом стало проще. Ари выигрывает единоборства, но мы всё равно провалили первый тайм. От нас многого ждут, мы не должны так играть. Мы знали про высокий прессинг, но никак не использовали это в первом тайме.

Мне трудно сказать, почему мы проиграли четыре матча в Европе. Наверное, это из-за травм. Но это оправдания. Мы играли отвратительно в первом тайме, зато хорошо во втором.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин: «„Эспаньол“ сделал ЦСКА как бык овцу»
Сегодня, 08:43 Комментарии38
Кирьяков: «После отставки Кононова давление на „Спартак“ должно снизиться»
Сегодня, 05:02 Комментарии10
Караваев: «У „Зенита“ нет никаких проблем с графиком. Никто не жалуется»
Сегодня, 04:32 Комментарии15
Бубнов: «Клубы, идущие в хвосте в Ла Лиге, уверенно обыграли лидеров РПЛ»
Сегодня, 04:12 Комментарии34
Ари: «В матче со „Спартаком“ мы должны показать другой футбол»
Сегодня, 03:57 Комментарии7
Пуцко: «Думаю, из „Уфы“ тяжело попасть в сборную России»
Сегодня, 03:45 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cadmiy
cadmiy
   293 / 1009
сегодня в 12:34
Могли, если бы Берг был футболистом.
Чист
Чист
   516 / 1009
сегодня в 08:30
Лучше промолчать чем нести чушь - конечно могли все могут - только почему то не получается
fczp14
fczp14
   422 / 1009
сегодня в 05:16
Ща лимит ужесточат. Армия бездарей пополнится новыми чаловыми, шапитами, девеевами, бакаевыми. Между друг другом они футбольные гении, а по сути полные нули
Abordage
Abordage
   456 / 1009
сегодня в 05:05
Как можно вообще что-то говорить после таких провалов?
ДСА
ДСА
   154 / 1009
сегодня в 04:21
    7 из 9
    7 из 9
       30 / 1009
    сегодня в 02:48
    Конечно могли, но только, если бы Хетафе не второй, а четвёртый свой состав привёз. Да и то не точно.
    СаняШумок
    СаняШумок
       221 / 1009
    сегодня в 02:35
    Конечно могли и должны были...Просто нападающий у Краснодара донный и непонятно откуда постоянно в старте...Заколебал запарывать моменты этот Берг...
    mihaluch
    mihaluch
       120 / 1009
    сегодня в 02:23
    Не надо оправдываться плохая игра вот и всё.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100