Английский болельщик решил принять ислам из-за Салаха

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал, что решил принять Ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта .

До того как я принял ислам я испытывал к этой религии ненависть. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Когда я был студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном. Тогда я относился к мусульманам как к отсталым людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить мировое господство.