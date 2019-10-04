Английский болельщик решил принять ислам из-за Салаха

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал, что решил принять Ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
До того как я принял ислам я испытывал к этой религии ненависть. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Когда я был студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном. Тогда я относился к мусульманам как к отсталым людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить мировое господство.
То, как Салах разговаривает с людьми и его образ жизни вдохновили меня на принятие ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое – не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в исламе и всё ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше.
Также ранее Салах попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
Во 2-ых: У бритов так или иначе нет нормальной веры так они и не православные и не католики, так пусть хоть какая нибудь будет....каким бы паршивым не был ислам, лучше он, чем безверие.
А в 3 расскажу одну интересную историю 15-и летней давности.
Я работал в огромной компании в которой Ген. Директор дико любил охоту и вваливал в это удовольствие дичайшии бабосы. Кроме того что у него было около 10 дорогущих ружьев, он себе ещё прикупил и 4 джипа для разных видов охоты. Поговаривают что у него уже и маленький вертолёт имеется для этого хобби. Но не в этом суть. Для того что бы не бегать самому как 56 по полянам, чел подтянул почти весь мужской коллектив своей компании под эту тему и народ у которого небыло смелости ответить НЕТ, стал покупать себе ружья, спец.одежду и т.д. и ездить с ним на охоту Короче всё было хорошо до того момента пока один из новичков не пальнул в человека из дружинки..... Слава Богу пуля прошла нормально, чела откочали в больнице, но на охоту никто не перестал ездить. И пока тот был Генеральным у народа не было выбора и каждую неделю дружинка выезжала в лес месить грязь по колено.... Как раз народ освоился, прикупил себе каждый по пару винтовок, арбалетов и т.д., начал отличать кабана от лося, некоторые даже успели по 2 внедорожника освоить (ничего что в кредит) и вдруг этого Ген. Директора меняют на нового....... который дичайший фанат дайвинга и всего того что связано с подводной рыбалкой, а про лес и охоту на кабана даже и слышать не слышал.
Видели бы вы лица всего нашего коллектива. У меня лично была истерика, а от смеха живот неделю болел. Кроме того что им всем (ну или хотя бы тем которые реально силой ездили на охоту) нужно было распродать всё то что связано с охотой и медленно медленно начинать закупаться всем тем что связанно с дайвингом, а там тоже не мало оборудования и всяких других приспособлений. Кроме всего прочего половина коллектива не умело плавать, что вызывало дополнительный троллинг со стороны тех кто принципиально не учавствовал во всём этом вылизывании 5-ой точки начальнику.
А я даже получил выговор и последнее предупреждение о увольнении когда на одном собрании сказал: "Ну и что, что плавать не умеете. Научитесь !!! Радуйтесь что новый Ген. Директор не гей.... Вот тогда реально бы для вас наступили сложные времена.".
Во 2-ых: У бритов так или иначе нет нормальной веры так они и не православные и не католики, так пусть хоть какая нибудь будет....каким бы паршивым не был ислам, лучше он, чем безверие.
А в 3 расскажу одну интересную историю 15-и летней давности.
Я работал в огромной компании в которой Ген. Директор дико любил охоту и вваливал в это удовольствие дичайшии бабосы. Кроме того что у него было около 10 дорогущих ружьев, он себе ещё прикупил и 4 джипа для разных видов охоты. Поговаривают что у него уже и маленький вертолёт имеется для этого хобби. Но не в этом суть. Для того что бы не бегать самому как 56 по полянам, чел подтянул почти весь мужской коллектив своей компании под эту тему и народ у которого небыло смелости ответить НЕТ, стал покупать себе ружья, спец.одежду и т.д. и ездить с ним на охоту Короче всё было хорошо до того момента пока один из новичков не пальнул в человека из дружинки..... Слава Богу пуля прошла нормально, чела откочали в больнице, но на охоту никто не перестал ездить. И пока тот был Генеральным у народа не было выбора и каждую неделю дружинка выезжала в лес месить грязь по колено.... Как раз народ освоился, прикупил себе каждый по пару винтовок, арбалетов и т.д., начал отличать кабана от лося, некоторые даже успели по 2 внедорожника освоить (ничего что в кредит) и вдруг этого Ген. Директора меняют на нового....... который дичайший фанат дайвинга и всего того что связано с подводной рыбалкой, а про лес и охоту на кабана даже и слышать не слышал.
Видели бы вы лица всего нашего коллектива. У меня лично была истерика, а от смеха живот неделю болел. Кроме того что им всем (ну или хотя бы тем которые реально силой ездили на охоту) нужно было распродать всё то что связано с охотой и медленно медленно начинать закупаться всем тем что связанно с дайвингом, а там тоже не мало оборудования и всяких других приспособлений. Кроме всего прочего половина коллектива не умело плавать, что вызывало дополнительный троллинг со стороны тех кто принципиально не учавствовал во всём этом вылизывании 5-ой точки начальнику.
А я даже получил выговор и последнее предупреждение о увольнении когда на одном собрании сказал: "Ну и что, что плавать не умеете. Научитесь !!! Радуйтесь что новый Ген. Директор не гей.... Вот тогда реально бы для вас наступили сложные времена.".
Братан у меня плохие новости для тебя.
Братан у меня плохие новости для тебя.
А что мешало просто стать лучше, не примешивая себя к религиям?
А что мешало просто стать лучше, не примешивая себя к религиям?