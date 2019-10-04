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Английский болельщик решил принять ислам из-за Салаха

сегодня, 11:27

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал, что решил принять Ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.

До того как я принял ислам я испытывал к этой религии ненависть. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Когда я был студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном. Тогда я относился к мусульманам как к отсталым людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить мировое господство.

То, как Салах разговаривает с людьми и его образ жизни вдохновили меня на принятие ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое – не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в исламе и всё ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше.

Также ранее Салах попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил sparxx2
   71 / 1005
сегодня в 13:47
Паршивые у тебя мысли. Если нет правильных и верных знаний об исламе, лучше промолчи.
sihafazatron
sihafazatron ответил sparxx2
   46 / 1005
сегодня в 13:46
Ну во 1-ых: НЕ ПРИДУМЫВАЙ СЕБЕ ИДОЛА !!! (что то вроде этого написано в Библии... Потому что все ходят в туалет и т.д.) Во 2-ых: У бритов так или иначе нет нормальной веры так они и не православные и не католики, так пусть хоть какая нибудь будет....каким бы паршивым не был ислам, лучше он, чем безверие. А в 3 расскажу одну интересную историю 15-и летней давности. Я работал в огромной компании в которой Ген. Директор дико любил охоту и вваливал в это удовольствие дичайшии бабосы. Кроме того что у него было около 10 дорогущих ружьев, он себе ещё прикупил и 4 джипа для разных видов охоты. Поговаривают что у него уже и маленький вертолёт имеется для этого хобби. Но не в этом суть. Для того что бы не бегать самому как 56 по полянам, чел подтянул почти весь мужской коллектив своей компании под эту тему и народ у которого небыло смелости ответить НЕТ, стал покупать себе ружья, спец.одежду и т.д. и ездить с ним на охоту Короче всё было хорошо до того момента пока один из новичков не пальнул в человека из дружинки..... Слава Богу пуля прошла нормально, чела откочали в больнице, но на охоту никто не перестал ездить. И пока тот был Генеральным у народа не было выбора и каждую неделю дружинка выезжала в лес месить грязь по колено.... Как раз народ освоился, прикупил себе каждый по пару винтовок, арбалетов и т.д., начал отличать кабана от лося, некоторые даже успели по 2 внедорожника освоить (ничего что в кредит) и вдруг этого Ген. Директора меняют на нового....... который дичайший фанат дайвинга и всего того что связано с подводной рыбалкой, а про лес и охоту на кабана даже и слышать не слышал. Видели бы вы лица всего нашего коллектива. У меня лично была истерика, а от смеха живот неделю болел. Кроме того что им всем (ну или хотя бы тем которые реально силой ездили на охоту) нужно было распродать всё то что связано с охотой и медленно медленно начинать закупаться всем тем что связанно с дайвингом, а там тоже не мало оборудования и всяких других приспособлений. Кроме всего прочего половина коллектива не умело плавать, что вызывало дополнительный троллинг со стороны тех кто принципиально не учавствовал во всём этом вылизывании 5-ой точки начальнику. А я даже получил выговор и последнее предупреждение о увольнении когда на одном собрании сказал: "Ну и что, что плавать не умеете. Научитесь !!! Радуйтесь что новый Ген. Директор не гей.... Вот тогда реально бы для вас наступили сложные времена.".
Когда читал твою историю, хотел написать, что слава богу начальник не был геем, а ты за это уже выговор получил)))
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   5 / 1005
сегодня в 13:28
Ну пусть теперь вместе с Салахом молится на Скомину, ахаха)
sparxx2
sparxx2
   906 / 1005
сегодня в 13:14
Ну во 1-ых: НЕ ПРИДУМЫВАЙ СЕБЕ ИДОЛА !!! (что то вроде этого написано в Библии... Потому что все ходят в туалет и т.д.)
Во 2-ых: У бритов так или иначе нет нормальной веры так они и не православные и не католики, так пусть хоть какая нибудь будет....каким бы паршивым не был ислам, лучше он, чем безверие.
А в 3 расскажу одну интересную историю 15-и летней давности.
Я работал в огромной компании в которой Ген. Директор дико любил охоту и вваливал в это удовольствие дичайшии бабосы. Кроме того что у него было около 10 дорогущих ружьев, он себе ещё прикупил и 4 джипа для разных видов охоты. Поговаривают что у него уже и маленький вертолёт имеется для этого хобби. Но не в этом суть. Для того что бы не бегать самому как 56 по полянам, чел подтянул почти весь мужской коллектив своей компании под эту тему и народ у которого небыло смелости ответить НЕТ, стал покупать себе ружья, спец.одежду и т.д. и ездить с ним на охоту Короче всё было хорошо до того момента пока один из новичков не пальнул в человека из дружинки..... Слава Богу пуля прошла нормально, чела откочали в больнице, но на охоту никто не перестал ездить. И пока тот был Генеральным у народа не было выбора и каждую неделю дружинка выезжала в лес месить грязь по колено.... Как раз народ освоился, прикупил себе каждый по пару винтовок, арбалетов и т.д., начал отличать кабана от лося, некоторые даже успели по 2 внедорожника освоить (ничего что в кредит) и вдруг этого Ген. Директора меняют на нового....... который дичайший фанат дайвинга и всего того что связано с подводной рыбалкой, а про лес и охоту на кабана даже и слышать не слышал.
Видели бы вы лица всего нашего коллектива. У меня лично была истерика, а от смеха живот неделю болел. Кроме того что им всем (ну или хотя бы тем которые реально силой ездили на охоту) нужно было распродать всё то что связано с охотой и медленно медленно начинать закупаться всем тем что связанно с дайвингом, а там тоже не мало оборудования и всяких других приспособлений. Кроме всего прочего половина коллектива не умело плавать, что вызывало дополнительный троллинг со стороны тех кто принципиально не учавствовал во всём этом вылизывании 5-ой точки начальнику.
А я даже получил выговор и последнее предупреждение о увольнении когда на одном собрании сказал: "Ну и что, что плавать не умеете. Научитесь !!! Радуйтесь что новый Ген. Директор не гей.... Вот тогда реально бы для вас наступили сложные времена.".
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   389 / 1005
сегодня в 13:05
А у нас это нормальное явление. Глушаков уже бороду отращивает.
neomessi
neomessi ответил Дабуламанзи Лумумба
   164 / 1005
сегодня в 13:03
А то что люди ради денег продают свою родину, друзей и семью, нормальный) а то что он поменял религию стал сразу не нормальным...
Братан у меня плохие новости для тебя.
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   429 / 1005
сегодня в 12:32
Из за одного человека, пусть даже хорошего, изменить своей вере, принять другую веру, нормальный, адекватный человек не может.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   493 / 1005
сегодня в 12:26
Говорят, когда Бибрас Натхо перешел в Цска, в московских синагогах появились очереди на обрезание.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   257 / 1005
сегодня в 12:14
Презренный христопродавец будет предан анафеме, а его род проклят до тринадцатого колена... Англия испокон веков есть христианское государство, лучшие сыны которого уходили в крестовые походы, дабы очистить землю обетованную от иноверцев, а этот иуда растоптал память своих предков, изменил традициям и культуре из-за какого-то бестолкового ногомячиста. На костёр!..
311
311
   95 / 1005
сегодня в 12:11
Быть может просто религиозный глор!)
дурман
дурман
   186 / 1005
сегодня в 12:11
Добро пожаловать ахи
Василий 50
Василий 50
   691 / 1005
сегодня в 12:01
У парня дефицит внимания.
За адекватность
За адекватность
   27 / 1005
сегодня в 11:55
Что-то давненько новостей из Инстаграм жен и подруг футболистов не было. Непорядок.
sihafazatron
sihafazatron
   46 / 1005
сегодня в 11:55
Щас салах прикольнется и сменит веру)))
Николай 86
Николай 86
   285 / 1005
сегодня в 11:42
"Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше"
А что мешало просто стать лучше, не примешивая себя к религиям?
NGYRZ
NGYRZ
   36 / 1005
сегодня в 11:40
Молодец Берд! Да поможет тебе Всевышний и наставит тебя на праведный путь!
Magpies
Magpies
   626 / 1005
сегодня в 11:37
14ок!
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг
   935 / 1005
сегодня в 11:36
Аминь!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   71 / 1005
сегодня в 11:32
Красавец!
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