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Армянские ультрас признали ответственность за акцию на матче «Карабаха»

сегодня, 10:56
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж1 : 4Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

Радикально настроенное фанатское движение «Первый армянский фронт» взяло на себя ответственность за акцию с дроном и флагом Нагорного Карабаха на матче азербайджанского клуба «Карабах».

На 31-ой минуте встречи Лиги Европы между «Карабахом» и «Дюделанжом» над полем вылетел дрон, на котором был закреплён флаг Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды пытались сбить беспилотный летательный аппарат мячами, но безрезультатно. В итоге, матч был приостановлен. Спустя 20 минут игра возобновилась.

Ранее главный тренер «Карабаха» назвал эту провокацию трусостью.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил barcelona and cruyff
   890 / 1005
сегодня в 13:25
Трусы!
Смотри видео отрезки 92-93 годов и увидишь кто трусы
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   132 / 1005
сегодня в 12:50
Трусы!
311
311
   95 / 1005
сегодня в 12:16
Какую цель преследовали? Очередной сигнал европейскому обществу о проблеме, на которую всем плевать?)
sihafazatron
sihafazatron ответил n272nm
   46 / 1005
сегодня в 12:06
Кому интересны разборки азеров с армянами?!
Азерам и армянам)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   476 / 1005
сегодня в 11:59
Так идите воевать в горы.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   71 / 1005
сегодня в 11:33
Клоуны. Причем дешевые.
n272nm
n272nm
   84 / 1005
сегодня в 11:33
Кому интересны разборки азеров с армянами?!
CSKA2012
CSKA2012
   262 / 1005
сегодня в 11:32
Какие же люди глупые, это земля ни кому не принадлежит, это уже сам человек решил, что определенная территория его. Когда наступит какой нибудь катаклизм на планете, никто не сможет удержать "свою" территорию.
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