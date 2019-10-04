Армянские ультрас признали ответственность за акцию на матче «Карабаха»

сегодня, 10:56

Радикально настроенное фанатское движение «Первый армянский фронт» взяло на себя ответственность за акцию с дроном и флагом Нагорного Карабаха на матче азербайджанского клуба «Карабах».

На 31-ой минуте встречи Лиги Европы между «Карабахом» и «Дюделанжом» над полем вылетел дрон, на котором был закреплён флаг Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды пытались сбить беспилотный летательный аппарат мячами, но безрезультатно. В итоге, матч был приостановлен. Спустя 20 минут игра возобновилась.

Ранее главный тренер «Карабаха» назвал эту провокацию трусостью.