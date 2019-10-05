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Евсеев: «Мы играли против ветра, пытались разыгрывать мяч, а не упрощать»

сегодня, 14:02
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение в матче 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1).

Если мы не смогли изменить результат, переломить ход встречи, значит, этот гол повлиял на нас. Дали сопернику фору, и он этим воспользовался. Мы первый тайм слабо отыграли. Соперник прессинговал. Мы играли против ветра, пытались разыгрывать мяч, а не упрощать игру. Нас накрывали, а мы не могли выйти из обороны. Поэтому первый тайм не получился. Во втором тайме давление было, но дивидендов это нам не принесло. Моментов было не так много, но все же шансы были.

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