Игнатьев: «„Краснодар“ будет иметь некоторое преимущество над „Спартаком“»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».
Думаю, спартаковцы могут выстрелить и выиграть, но это уже будет не результат управления тренерского штаба, а эмоциональный подъем игроков, которые желают во всей красе показать свои возможности новым наставникам. Но вообще в матче Лиги Европы во втором тайме у «Краснодара» был футбол, который любит болельщик. Второе - они показали сложный футбол для соперника. Думаю, что они где-то немного держали в голове игру со «Спартаком». Отсюда, мне кажется, мы увидим интересную игру. Да, некоторое преимущество в домашнем матче будет иметь «Краснодар». Неудача в последнем матче? Это не играет роли. Все уже принято к сведению, и команда сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию.
УДАЧИ КРАСНО-БЕЛЫМ
УДАЧИ КРАСНО-БЕЛЫМ
А почему за спартак? А потому что не люблю команды которые бездарно проигрывают еврокубки. Локо тоже проиграл, но он бился, а Краснодар к Базелю с авоськой шапок приехал, закидать собрался. А испанцем тренерский проигрыш, поэтому тренера в Краснодаре надо менять, думаю победа спартака настроит Галицкого на правильные мысли, типа, уж если такому днищу проигрываем, не всё в порядке в датском королевстве.
А почему за спартак? А потому что не люблю команды которые бездарно проигрывают еврокубки. Локо тоже проиграл, но он бился, а Краснодар к Базелю с авоськой шапок приехал, закидать собрался. А испанцем тренерский проигрыш, поэтому тренера в Краснодаре надо менять, думаю победа спартака настроит Галицкого на правильные мысли, типа, уж если такому днищу проигрываем, не всё в порядке в датском королевстве.