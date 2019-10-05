Игнатьев: «„Краснодар“ будет иметь некоторое преимущество над „Спартаком“»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

Думаю, спартаковцы могут выстрелить и выиграть, но это уже будет не результат управления тренерского штаба, а эмоциональный подъем игроков, которые желают во всей красе показать свои возможности новым наставникам. Но вообще в матче Лиги Европы во втором тайме у «Краснодара» был футбол, который любит болельщик. Второе - они показали сложный футбол для соперника. Думаю, что они где-то немного держали в голове игру со «Спартаком». Отсюда, мне кажется, мы увидим интересную игру. Да, некоторое преимущество в домашнем матче будет иметь «Краснодар». Неудача в последнем матче? Это не играет роли. Все уже принято к сведению, и команда сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию.