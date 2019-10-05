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Игнатьев: «„Краснодар“ будет иметь некоторое преимущество над „Спартаком“»

сегодня, 12:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак». 

Думаю, спартаковцы могут выстрелить и выиграть, но это уже будет не результат управления тренерского штаба, а эмоциональный подъем игроков, которые желают во всей красе показать свои возможности новым наставникам. Но вообще в матче Лиги Европы во втором тайме у «Краснодара» был футбол, который любит болельщик. Второе - они показали сложный футбол для соперника. Думаю, что они где-то немного держали в голове игру со «Спартаком». Отсюда, мне кажется, мы увидим интересную игру. Да, некоторое преимущество в домашнем матче будет иметь «Краснодар». Неудача в последнем матче? Это не играет роли. Все уже принято к сведению, и команда сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   163 / 1022
сегодня в 13:48
ТОЛЬКО СПАРТАК. ТОЛЬКО ПОБЕДА.

УДАЧИ КРАСНО-БЕЛЫМ
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   289 / 1022
сегодня в 13:23
Краснодару победы.
yeychanin23
yeychanin23
   315 / 1022
сегодня в 13:17
К сожалению,"быки" никак не могут избавиться от излишнего "почтения" к столичным командам (включая и "Зенит"). На мой взгляд, это чистая психология. Буду рад ошибиться, но, завтра, или ничья, или победа гостей. Удачи "Краснодару"!
SHMEL
SHMEL
   56 / 1022
сегодня в 13:12
Да над спартаком даже КАМАЗ имеет преимущество,Юран не даст соврать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   84 / 1022
сегодня в 12:54
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       257 / 1022
    сегодня в 12:54
      viv
      viv
         46 / 1022
      сегодня в 12:49
      Краснодар будет рвать и метать, после неудачи в ЛЕ. спартак попадет под горячую руку быков.
      Doping87
      Doping87
         191 / 1022
      сегодня в 12:49
      Удачи Краснодару!
      ermak6848
      ermak6848
         176 / 1022
      сегодня в 12:34
      значит надо это преимущество молча реализовать...
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