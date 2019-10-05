Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». К матчу с «Краснодаром» красно-белых готовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который временно возглавил команду после отставки Олега Кононова.
«Спартак» вряд ли отойдет от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов — человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдет несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьезная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают все те же люди. При этом определенное эмоциональное напряжение все-таки спадет. На красно-белых очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться.
Почему Тодеско ??? Зачем Тодеско???
Интересно Ещенко,который на полтора года старше Тодеско будет называть его "Мистер"...???)))))
Почему Тодеско ??? Зачем Тодеско???
Интересно Ещенко,который на полтора года старше Тодеско будет называть его "Мистер"...???)))))
Кто то должен продолжить работу начатую пиджаком ))
Кто то должен продолжить работу начатую пиджаком ))