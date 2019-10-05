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Кирьяков: «Кузнецов — человек Кононова, вряд ли произойдут изменения»

сегодня, 09:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». К матчу с «Краснодаром» красно-белых готовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который временно возглавил команду после отставки Олега Кононова.

«Спартак» вряд ли отойдет от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов — человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдет несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьезная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают все те же люди. При этом определенное эмоциональное напряжение все-таки спадет. На красно-белых очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:06
Кирюха прямо Ванга!
ЮЗИК
ЮЗИК
   276 / 1022
сегодня в 13:49
Изменений быстрых никто и не ждёт
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Али Самаркандский
   48 / 1022
сегодня в 11:17
Краснодар обязан выигрывать.
ага, иначе и в Краснодаре слетит физрук))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Литейный 4
   39 / 1022
сегодня в 10:53
Все вроде в ожидании Тодеско...))))
Почему Тодеско ??? Зачем Тодеско???

Интересно Ещенко,который на полтора года старше Тодеско будет называть его "Мистер"...???)))))
Nikola45
Nikola45
   43 / 1022
сегодня в 10:39
Мы этому рады ))
Кто то должен продолжить работу начатую пиджаком ))
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1022
сегодня в 10:27
Не факт! Главное, что он Человек Федуна - как скажет так и будет плясать!)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   289 / 1022
сегодня в 10:03
Краснодар обязан выигрывать.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   28 / 1022
сегодня в 09:37
Скоро Цорн подгонит какого нибудь физрука, никому не нужного в Европе. Гыгыгы
Гыгыгы, а ваш физрук нужен в Европе?
Т34
Т34
   28 / 1022
сегодня в 09:36
А кто надеется на другое? Тут и думать нечего.
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 1022
сегодня в 09:26
Скоро Цорн подгонит какого нибудь физрука, никому не нужного в Европе. Гыгыгы
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