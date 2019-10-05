Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». К матчу с «Краснодаром» красно-белых готовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который временно возглавил команду после отставки Олега Кононова.

«Спартак» вряд ли отойдет от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов — человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдет несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьезная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают все те же люди. При этом определенное эмоциональное напряжение все-таки спадет. На красно-белых очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться.