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Юран: «Такое впечатление, что „Спартак“ — это КАМАЗ»

сегодня, 09:51

Российский тренер Сергей Юран раскритиковал кандидатуру Доменико Тедеско, который может возглавить «Спартак».

Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там — команда уже практически вылетала, все. Что дальше? Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» — это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился — давайте его в «Спартак». А «Спартак», он что, проходной двор? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте.

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Авербуx
Авербуx ответил Против_всех
сегодня в 14:43
Такое впечатление, что цска - это Киркоров
    Karkaz
    Karkaz
       302 / 1022
    сегодня в 14:25
    Эмери, Якина(кто там еще был из молодых иностранных тренеров) видимо не хватило
    mangoх12
    mangoх12 ответил Jake Sully
       27 / 1022
    сегодня в 14:13
    спартак это ОКА!
    Спартак это - Запорожец
    -----------------------------------------
    для особо чувствительных с мясу
    ФК «Запорожец» Нижанковичи
    Jake Sully
    Jake Sully
       147 / 1022
    сегодня в 14:05
    спартак это ОКА!
    jobss
    jobss ответил mangoх12
       120 / 1022
    сегодня в 14:00
    это обе машины , в чем проблема ? почему Вы вкладываете свое личное субьективное мнение о машинах в смысл комментария ? Это абсолютно необьективно и наталкивает на мысли, что занимаете позицию определенного клуба! И это у вас проявляется только в отношении Спартака, это что такая политика сайта ? В любом случаем, вот вам повод вернуть комментарий ,существует фктбольный клуб Запорожец http://footballfacts.ru/clubs/1713291-zaporozhec-nizhankovichi
    все Вам уже написал, это троллинг, вопрос закрыт
    mangoх12
    mangoх12 ответил jobss
       27 / 1022
    сегодня в 13:58
    не стоит сравнивать феррари и инвалидку, Вы же прекрасно понимаете, что назвать команду инвалидкой и горбатым запорожцем - это оскорбление, цель которого, принизить команду
    это обе машины , в чем проблема ? почему Вы вкладываете свое личное субьективное мнение о машинах в смысл комментария ? Это абсолютно необьективно и наталкивает на мысли, что занимаете позицию определенного клуба! И это у вас проявляется только в отношении Спартака, это что такая политика сайта ?

    В любом случаем, вот вам повод вернуть комментарий ,существует фктбольный клуб Запорожец http://footballfacts.ru/clubs/1713291-zaporozhec-nizhankovichi
    Великолепный
    Великолепный
       78 / 1022
    сегодня в 13:57
    Джобс, уже и слова Рейнгольда про спартак у тебя попадает под троллинг..ну, ну.
    Великолепный
    Великолепный
       78 / 1022
    сегодня в 13:52
      За адекватность
      За адекватность
         38 / 1022
      сегодня в 13:49
      Ну как бы Каррера до "Спартака" тоже ничего не добивался, а вон как вышло ( разговоры про юбилеи считаю лирикой). Может обиделся, что его не позвали, ну то такое. А Тедеско или кто другой видно будет. Время все расставит по своим местам. Отрадно конечно, что все бывшие спартаковцы горят желанием тренировать "Спартак", да только будет ли толк, вопрос риторический. На данный момент нужен тренер-иностранец. ИМХО.
      jobss
      jobss ответил mangoх12
         120 / 1022
      сегодня в 13:47
      с чего бы это говоря не очень ? разве машина это что то плохое ? У многих команд спонсоры автомобильные концерны. это не запрещено было правилами до сегодняшнего момента. То есть, если написать к примеру Ювентус это Феррари , для вас это будет троллингом ?)) Не думаю! Мне поискать где были подобные новости ? Зачем вы каждый раз из за Спартака ограниваете возможности сайта ?? На другте команды вы так не реагируете что в частности я Вам уже не раз доказывал.
      не стоит сравнивать феррари и инвалидку, Вы же прекрасно понимаете, что назвать команду инвалидкой и горбатым запорожцем - это оскорбление, цель которого, принизить команду
      mangoх12
      mangoх12 ответил spartach n1
         27 / 1022
      сегодня в 13:47
      Великолепный
      Великолепный
         78 / 1022
      сегодня в 13:44
      Генич, зачем обидел КАМАЗ сравнив его со спартаком?
      Сп62
      Сп62 ответил andreika20133
         94 / 1022
      сегодня в 13:39
      Согласен, что Спартак сегодня не лидер. Но то, что Спартак владеет умами миллионов людей, что подтверждают текущие комментарии, от этого никуда не денешься. Болельщик, он и в Африке болельщик. Верим в Спартак.
      mangoх12
      mangoх12 ответил jobss
         27 / 1022
      сегодня в 13:35
      назвать команду машинами, которые мягко говоря не очень - это троллинг, другой цели у этого комментария нет, а Камаз есть и команда
      с чего бы это говоря не очень ? разве машина это что то плохое ? У многих команд спонсоры автомобильные концерны. это не запрещено было правилами до сегодняшнего момента. То есть, если написать к примеру Ювентус это Феррари , для вас это будет троллингом ?)) Не думаю! Мне поискать где были подобные новости ? Зачем вы каждый раз из за Спартака ограниваете возможности сайта ?? На другте команды вы так не реагируете что в частности я Вам уже не раз доказывал.
      spartach n1
      spartach n1 ответил mangoх12
         3 / 1022
      сегодня в 13:30
      Сейчас вот Спартачи наезжают на Юрана , мол а ты кто . а ведь он прав, с Тадеску будет как с Кононовым и Юран окажется прав. Хорошо на соккере есть архив, через полгода зайдем на эту ветку и поржем ))
      andreika20133
      andreika20133
         618 / 1022
      сегодня в 13:26
      Все пытаются рассуждать кто поведёт спартак в перёд . Кто улучшит . Кто прорвёт. Но дело в том что мы не заметили одной мелочи . Мы как будто хотим чемпиону мира по бегу получившему травму подобрать хорошего врача и надеемся что он побежит к новым рекордам. Но не замечаем что у него оторвана нога. Спартак уже давно не гранд в РПЛ. Так посредственная команда с огромным количеством болельщиков и властьимущих околоспортивныхи спортивных людей при помощи которых команда ещё пока колеблица в верхней части таблицы.
      jobss
      jobss ответил mangoх12
         120 / 1022
      сегодня в 13:21
      ув модератор я понимаю вы при слове "спартак" остро реагируете я это уже по другим веткам заметил, чет у вас перебор получился! получается с Камазом можно сранивать а запорожцем нет ? с чего вдруг ? SHMEL Сегодня 13:06, редактировал Сегодня 13:08 Спартак это горбатый запорожец или инвалидка времен СССР. Скрыть Немного троллинга
      назвать команду машинами, которые мягко говоря не очень - это троллинг, другой цели у этого комментария нет, а Камаз есть и команда
      Против_всех
      Против_всех
         259 / 1022
      сегодня в 13:16
      Такое впечатление, что цска - это Киркоров
      mangoх12
      mangoх12
         27 / 1022
      сегодня в 13:14
      ув модератор
      я понимаю вы при слове "спартак" остро реагируете я это уже по другим веткам заметил, чет у вас перебор получился! получается с Камазом можно сранивать а запорожцем нет ? с чего вдруг ?


      SHMEL
      Сегодня 13:06, редактировал Сегодня 13:08
      Спартак это горбатый запорожец или инвалидка времен СССР.
      Скрыть
      Немного троллинга
      Сп62
      Сп62 ответил nikoladolgov
         94 / 1022
      сегодня в 13:13
      А ты чего достиг, но тоже лезишь в комментаторы. Анализировать ситуацию может каждый, а вот делать правильные выводы далеко нет. Как эксперт, Юран всегда отличался конкретностью и профессионализмом. И в данном случае в его высказованиях нет никаких противоречий.
      SHMEL
      SHMEL
         56 / 1022
      сегодня в 13:11
      Юран конечно еще тот мастер подбирать выражения и слова.Поставили бы его тренром в пищевик,так,ради хохмы.
      drug01
      drug01
         127 / 1022
      сегодня в 13:10
      Хорошее сравнение!!!
      Сергей19
      Сергей19
         993 / 1022
      сегодня в 13:09
      А что ты добился?
      13 RUS
      13 RUS
         497 / 1022
      сегодня в 13:07
      Нас ждут очередные оттенки позора)
      SHMEL
      SHMEL
         56 / 1022
      сегодня в 13:06
        Авербуx
        Авербуx
        сегодня в 13:06
        Это он еще лестно отозвался
        Lucius
        Lucius
           828 / 1022
        сегодня в 13:05
        «Фалькао к нам не поедет»

        С чего взяли что в рпл, а тем более в спартак придёт тренер, который чего то добился? Зачем? Карьеру очернить?

        Берите молодого перспективного или же опытного тренера уровня Российской лиги (как в Ростове или зените). Спартак пытаются вознести как былые годы. А по факту получается, что король то голый. И красно-белые уже не такие как в прошлом веке.

        Кстати не ясно почему столько разговоров. Они даже в еврокубках не играют.
        МКС
        МКС
           116 / 1022
        сегодня в 13:03
        А кем был Романцев до Спартака?

        А чего такого добился Карпин?

        Пацану 34 пусть попробует

        Всяко лучше чем Юран с кононовым
        Ген Геныч
        Ген Геныч
           91 / 1022
        сегодня в 12:59
        Соглашусь с Юраном!!!!!

        Спартаку нужен человек типа Черчесова,Карпина,Клоппа,Карреры!!!!Это люди с железными нервами!!!!!!А кто такой Тедеску то?!!!Это такой же Кононов,только в профиль!!!!Это ни тренер для Спартака!!!!А в помощники Горлуковича!!!
        viv
        viv
           46 / 1022
        сегодня в 12:54
        Привет, привет...а вы уже от Браги оклемались? Похоже что нет...опять в чемпионате проиграли...
        Остаётся только кричать...Тедеско верим.
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