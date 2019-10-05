Российский тренер Сергей Юран раскритиковал кандидатуру Доменико Тедеско, который может возглавить «Спартак».
Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там — команда уже практически вылетала, все. Что дальше? Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» — это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился — давайте его в «Спартак». А «Спартак», он что, проходной двор? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте.
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для особо чувствительных с мясу
ФК «Запорожец» Нижанковичи
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для особо чувствительных с мясу
ФК «Запорожец» Нижанковичи
В любом случаем, вот вам повод вернуть комментарий ,существует фктбольный клуб Запорожец http://footballfacts.ru/clubs/1713291-zaporozhec-nizhankovichi
В любом случаем, вот вам повод вернуть комментарий ,существует фктбольный клуб Запорожец http://footballfacts.ru/clubs/1713291-zaporozhec-nizhankovichi
Как сказал Рейнгольд:"спартак это хуже позора!"
Как сказал Рейнгольд:"спартак это хуже позора!"
я понимаю вы при слове "спартак" остро реагируете я это уже по другим веткам заметил, чет у вас перебор получился! получается с Камазом можно сранивать а запорожцем нет ? с чего вдруг ?
SHMEL
Сегодня 13:06, редактировал Сегодня 13:08
Спартак это горбатый запорожец или инвалидка времен СССР.
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Немного троллинга
я понимаю вы при слове "спартак" остро реагируете я это уже по другим веткам заметил, чет у вас перебор получился! получается с Камазом можно сранивать а запорожцем нет ? с чего вдруг ?
SHMEL
Сегодня 13:06, редактировал Сегодня 13:08
Спартак это горбатый запорожец или инвалидка времен СССР.
Скрыть
Немного троллинга
С чего взяли что в рпл, а тем более в спартак придёт тренер, который чего то добился? Зачем? Карьеру очернить?
Берите молодого перспективного или же опытного тренера уровня Российской лиги (как в Ростове или зените). Спартак пытаются вознести как былые годы. А по факту получается, что король то голый. И красно-белые уже не такие как в прошлом веке.
Кстати не ясно почему столько разговоров. Они даже в еврокубках не играют.
С чего взяли что в рпл, а тем более в спартак придёт тренер, который чего то добился? Зачем? Карьеру очернить?
Берите молодого перспективного или же опытного тренера уровня Российской лиги (как в Ростове или зените). Спартак пытаются вознести как былые годы. А по факту получается, что король то голый. И красно-белые уже не такие как в прошлом веке.
Кстати не ясно почему столько разговоров. Они даже в еврокубках не играют.
А чего такого добился Карпин?
Пацану 34 пусть попробует
Всяко лучше чем Юран с кононовым
А чего такого добился Карпин?
Пацану 34 пусть попробует
Всяко лучше чем Юран с кононовым
Спартаку нужен человек типа Черчесова,Карпина,Клоппа,Карреры!!!!Это люди с железными нервами!!!!!!А кто такой Тедеску то?!!!Это такой же Кононов,только в профиль!!!!Это ни тренер для Спартака!!!!А в помощники Горлуковича!!!
Спартаку нужен человек типа Черчесова,Карпина,Клоппа,Карреры!!!!Это люди с железными нервами!!!!!!А кто такой Тедеску то?!!!Это такой же Кононов,только в профиль!!!!Это ни тренер для Спартака!!!!А в помощники Горлуковича!!!
Остаётся только кричать...Тедеско верим.
Остаётся только кричать...Тедеско верим.