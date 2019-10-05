Российский тренер раскритиковал кандидатуру , который может возглавить «Спартак».

Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там — команда уже практически вылетала, все. Что дальше? Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» — это КАМАЗ . Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился — давайте его в «Спартак». А «Спартак», он что, проходной двор? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте.