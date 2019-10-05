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Генич: «ЦСКА лихорадит, мы это видим по матчам ЛЕ и матчам чемпионата»

сегодня, 11:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Российский комментатор Константин Генич рассказал о проблемах ЦСКА и дал прогноз на матч армейцев против «Ростова» в 12-м туре РПЛ.

ЦСКА лихорадит, мы это видим по матчам ЛЕ и матчам чемпионата — хорошие игры чередуются с неудачными.  Плюс ЦСКА то ли физически недорабатывает, то ли слишком высокий темп старается задать с первых минут — футболистов не хватает на второй тайм.

С «Лудогорцем» пропустили пять мячей во втором тайме, от «Краснодара» два мяча пропустили во втором тайме, два мяча — от «Эспаньола». Да, с «Аланией» и «Уралом» была другая история, но там ЦСКА был хорош. Теперь ЦСКА противостоит «Ростов» — очень уверенный, структурный и правильный при Валерии Карпине. Плюс с потрясающей группой атаки.

«Ростов» никого не боится. В прошлом году он выиграл в Москве у ЦСКА (1:0) и сыграл с армейцами вничью (0:0) дома. Думаю, «Ростов» сыграет стратегически правильно. Карпин все учитывает. Он понимает, что в первом тайме ЦСКА надо сдерживать, пока у него есть силёнки. А во втором, когда армейцы спустят пар, надо будет включиться. Не думаю, что «Ростов» выиграет, но у него будут все шансы не проиграть.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   740 / 1022
сегодня в 14:53
Это всё жена Дюкова виновата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 1022
сегодня в 13:21
В России гинеру есть куда заносить, в Европе пока лазейки не найдены. Ну или дорого...
Трезвый повар
Трезвый повар
   103 / 1022
сегодня в 13:10
Шмель, Ростов по бюджету на 9 месте в лиге. Как можно его сравнивать с большими командами? Почему он должен быть на 1 месте? Я и так считаю нынешнее локальное 3 место Ростова большим успехом
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   257 / 1022
сегодня в 12:58
Как болельщик Зенита я за дружбу, пусть будет ничья.
SHMEL
SHMEL
   56 / 1022
сегодня в 12:54
А кого нынче не лихорадит?Ростов?Так чего же он не на первом месте?Вроде и в еврокубках не играет,силы не разбазаривает и Карпин супертренер и травм нет такого количества как в ЦСКА.Вот и посмотрим в очном противостоянии кто кого.
viv
viv
   46 / 1022
сегодня в 12:41
Лихорадит из за большого количества травм защиты....
oFANATo
oFANATo
   36 / 1022
сегодня в 12:38
Генич, если ЦСКА со своими проблемами идёт на первом месте, то что же можно сказать о других?
VIPded
VIPded
   80 / 1022
сегодня в 12:38
Удачи ЦСКА!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   462 / 1022
сегодня в 12:22
    cska plus
    cska plus
       26 / 1022
    сегодня в 11:57
    Не бузи Генич, всё в порядке жаль травм, что травм много, идём дальше.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       103 / 1022
    сегодня в 11:53
    У ЦСКА много травмированных и команда играет в 3 турнирах. Конечно возможны спады в игре
    Матч ЦСКА - Ростов будет очень интересным. От души желаю Ростову победы
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