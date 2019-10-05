Генич: «ЦСКА лихорадит, мы это видим по матчам ЛЕ и матчам чемпионата»

Российский комментатор Константин Генич рассказал о проблемах ЦСКА и дал прогноз на матч армейцев против «Ростова» в 12-м туре РПЛ .

ЦСКА лихорадит, мы это видим по матчам ЛЕ и матчам чемпионата — хорошие игры чередуются с неудачными. Плюс ЦСКА то ли физически недорабатывает, то ли слишком высокий темп старается задать с первых минут — футболистов не хватает на второй тайм.

С «Лудогорцем» пропустили пять мячей во втором тайме, от «Краснодара» два мяча пропустили во втором тайме, два мяча — от «Эспаньола». Да, с «Аланией» и «Уралом» была другая история, но там ЦСКА был хорош. Теперь ЦСКА противостоит «Ростов» — очень уверенный, структурный и правильный при Валерии Карпине. Плюс с потрясающей группой атаки.