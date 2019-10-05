Генич: «Сейчас „Зенит“ возбужден и воодушевлен после победы в ЛЧ»

Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Сейчас «Зенит» возбужден и воодушевлен после победы над «Бенфикой» в ЛЧ . Это хороший эмоциональный подъем, но команда Семака, думаю, еще помнит о поражении в предыдущем туре от «Локомотива». Сейчас, когда в верхней части таблицы высока плотность, «Зениту» ни в коем случае нельзя терять очки. У «Зенита» есть кадровые проблемы — не сыграют Барриос и Ракицкий. Но обойма у команды велика — можно найти какую-то альтернативу. И если в центральной оси она требуется, то впереди все главные действующие лица на месте: Дриусси, Азмун, Дзюба, Шатов и Ерохин в случае чего.