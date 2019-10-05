ГлавнаяНовости

Генич: «Сейчас „Зенит“ возбужден и воодушевлен после победы в ЛЧ»

сегодня, 10:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 11:30 Не начался

Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Сейчас «Зенит» возбужден и воодушевлен после победы над «Бенфикой» в ЛЧ. Это хороший эмоциональный подъем, но команда Семака, думаю, еще помнит о поражении в предыдущем туре от «Локомотива». Сейчас, когда в верхней части таблицы высока плотность, «Зениту» ни в коем случае нельзя терять очки. У «Зенита» есть кадровые проблемы — не сыграют Барриос и Ракицкий. Но обойма у команды велика — можно найти какую-то альтернативу. И если в центральной оси она требуется, то впереди все главные действующие лица на месте: Дриусси, Азмун, Дзюба, Шатов и Ерохин в случае чего.

«Зенит», конечно, мощнее и убедительнее, но не думаю, что «Урал» дома крупно уступит во втором матче подряд. Матч с ЦСКА команде Парфенова откровенно не удался, моменты были только в концовке, но там выручил Акинфеев. Если «Зенит» аккуратно сыграет в обороне и не будет подводить Андрей Лунев, то питерцы спокойно добьются победы.

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от выездной игры с «Уралом» в 12-м туре РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вилькер: «Посвящаю свой гол беременной жене»
Сегодня, 14:15 Комментарии1
Шалимов: «Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову»
Сегодня, 14:05 Комментарии18
Евсеев: «Мы играли против ветра, пытались разыгрывать мяч, а не упрощать»
Сегодня, 14:02 Комментарии0
Игнатьев: «„Краснодар“ будет иметь некоторое преимущество над „Спартаком“»
Сегодня, 12:24 Комментарии9
Генич: «ЦСКА лихорадит, мы это видим по матчам ЛЕ и матчам чемпионата»
Сегодня, 11:38 Комментарии10
Шалимов рассказал о первых изменениях в «Ахмате»
Сегодня, 11:22 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   163 / 1022
сегодня в 13:52
УРАЛ УСПОКОИТ ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЗЕНИТ
post-navigator
post-navigator
   52 / 1022
сегодня в 13:00
    viv
    viv
       46 / 1022
    сегодня в 12:50
    Да уж...Лунёв косячит не по-детски...пропускает то что должен брать...
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       48 / 1022
    сегодня в 11:34
    Генич: «Сейчас у „Зенита“ возбуждено и воодушевлено О»))))))))))
    LOpp
    LOpp
       21 / 1022
    сегодня в 11:23
      RussianMango
      RussianMango
         73 / 1022
      сегодня в 11:21
      Надеюсь Лунев не забыл, как над ушами голешники залетают и порадует всех.
      Nikola45
      Nikola45
         43 / 1022
      сегодня в 11:20
      Если конечно будут судить Вилковы! Которым и ВАР не указ! То Зениту трудно будет!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         39 / 1022
      сегодня в 11:17
      Враки.....
      В последней ЛЧ обыграли Олимпик....Через 3 дня влетели Локо....2:0...
      Обыграли Валенсию....Через три дня влетели Тереку 4:1...
      Nikola45
      Nikola45
         43 / 1022
      сегодня в 11:17
      А Ростов то как ждет! ))
      Ждем 10-12 места от Тарасовки ))
      ermak6848
      ermak6848
         176 / 1022
      сегодня в 11:03
        Footbolista
        Footbolista
           9 / 1022
        сегодня в 11:02
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100