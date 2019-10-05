Генич: «Сейчас „Зенит“ возбужден и воодушевлен после победы в ЛЧ»

Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
Сейчас «Зенит» возбужден и воодушевлен после победы над «Бенфикой» в ЛЧ. Это хороший эмоциональный подъем, но команда Семака, думаю, еще помнит о поражении в предыдущем туре от «Локомотива». Сейчас, когда в верхней части таблицы высока плотность, «Зениту» ни в коем случае нельзя терять очки. У «Зенита» есть кадровые проблемы — не сыграют Барриос и Ракицкий. Но обойма у команды велика — можно найти какую-то альтернативу. И если в центральной оси она требуется, то впереди все главные действующие лица на месте: Дриусси, Азмун, Дзюба, Шатов и Ерохин в случае чего.
«Зенит», конечно, мощнее и убедительнее, но не думаю, что «Урал» дома крупно уступит во втором матче подряд. Матч с ЦСКА команде Парфенова откровенно не удался, моменты были только в концовке, но там выручил Акинфеев. Если «Зенит» аккуратно сыграет в обороне и не будет подводить Андрей Лунев, то питерцы спокойно добьются победы.
Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от выездной игры с «Уралом» в 12-м туре РПЛ.
У вас уже какой сезон автомат "на полшестого" :))
У вас уже какой сезон автомат "на полшестого" :))
В последней ЛЧ обыграли Олимпик....Через 3 дня влетели Локо....2:0...
Обыграли Валенсию....Через три дня влетели Тереку 4:1...
В последней ЛЧ обыграли Олимпик....Через 3 дня влетели Локо....2:0...
Обыграли Валенсию....Через три дня влетели Тереку 4:1...
Ждем 10-12 места от Тарасовки ))
Ждем 10-12 места от Тарасовки ))