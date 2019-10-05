Жоаозиньо прямо с матча был отправлен в больницу

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Футболист сразу со стадиона был отправлен в местную больницу, у хавбека подозрение на перелом. Жоаозиньо был заменен на 43-й минуте матча.
Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Футболист сразу со стадиона был отправлен в местную больницу, у хавбека подозрение на перелом. Жоаозиньо был заменен на 43-й минуте матча.
Скорейшего выздоровления !!!
Скорейшего выздоровления !!!