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Жоаозиньо прямо с матча был отправлен в больницу

сегодня, 15:23
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Футболист сразу со стадиона был отправлен в местную больницу, у хавбека подозрение на перелом. Жоаозиньо был заменен на 43-й минуте матча.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   64 / 1032
сегодня в 16:49
-Вы,Жаозиньё, пройдите в больницу.Вы,руководство Динамо,-под суд,а вы,товарищ Хохлов,-на живодёрню.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 15:59
Очень прискорбно.
Скорейшего выздоровления !!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   41 / 1032
сегодня в 15:56
То что я видел в матче с Оренбургом, не щадя живота своего бился именно Жоаозиньо. Здоровья мужику!
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1032
сегодня в 15:42
Здоровья!
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 15:39
Как жаль парня так долго он лечился, здоровья Жоазинья и скорешего выздоровления!
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 1032
сегодня в 15:31
Выздоровления
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