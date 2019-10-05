Хохлов: «У меня не получилось исправить ситуацию в „Динамо“»

Российский специалист прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Динамо».

Говорить тут нечего, мы проиграли по делу. Удаление — не удаление — это уже другой вопрос. После такого поражения никаких оправданий быть не может. Еще после той игры мы разговаривали с руководством, они дали мне еще один шанс исправить ситуацию.

Сегодня у меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось. Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу справиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень.