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Хохлов: «У меня не получилось исправить ситуацию в „Динамо“»

сегодня, 17:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Российский специалист Дмитрий Хохлов прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Динамо».

Говорить тут нечего, мы проиграли по делу. Удаление — не удаление — это уже другой вопрос. После такого поражения никаких оправданий быть не может. Еще после той игры мы разговаривали с руководством, они дали мне еще один шанс исправить ситуацию.

Сегодня у меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось. Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу справиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   58 / 1032
сегодня в 20:40
А интересно - кто это довёл до такой "ситуации", которую бедному Диме пришлось разруливать?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   291 / 1032
сегодня в 20:33
Вот Хохлова за что уважаю за то что вышел на пресс конференцию и все сказал,не то что наш бывший недотренер Кононов пиджак,даже из за уважения болельшикам не вышел и не сказал все как есть и не извинился
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:37
Это вам за покалеченные судьбы от недофанов Динамо
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:36
Останься. За таким динамо очень даже интересно наблюдать. Убогий клуб с самыми убогими болелами
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 19:20
Выпускать Грулева на замену - это огромный талант
А выпускать пешехода питерского - это шедевральный дар
Почему Кардозу не играет? Ах да, он же не ПЛИЕВ ИЛИ ШЕЙДАЕВ
shlomo
shlomo
   310 / 1032
сегодня в 18:39
Грамотное решение.....не совпали клуб и тренер...
МапС
МапС
   193 / 1032
сегодня в 18:29
Пуховик взбесился!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   60 / 1032
сегодня в 18:04
Всё верно оценил!
RussianMango
RussianMango
   71 / 1032
сегодня в 17:53
Состав по именам хороший, а игры нет. Это первый звонок, что тренер не тянет.
дурман
дурман
   195 / 1032
сегодня в 17:48
Жаль, нам нравилось такое Динамо
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