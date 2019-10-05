Президент «Оренбурга»: «Хотелось бы, чтобы Хохлов остался в „Динамо“»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился эмоциями после победы над «Динамо» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ .

В целом я доволен нашей игрой, все молодцы, показали результат. Хотя игра, особенно в первом тайме, была равная. Хорошо, что забили с игры, а не с пенальти и стандартов, голы красивые получились. Команда на ходу, психологически вышла из тяжелого начала сезона, любая победа всегда придает сил и уверенности.

Слабые стороны у нас действительно были, эти слабые звенья и допустили проигрыши в начале сезона. Затем мы уже укомплектовались в линии обороны и вратарей, тогда уже мы и начали играть более-менее уверенно. Не успели мы перед началом сезона укомплектоваться, в этом и была вся беда. Будем учитывать эти ошибки впредь.

Можно ли назвать Федотова палачом московских тренеров? Даже не знаю, хотелось бы, чтобы Хохлов остался в «Динамо». Не хотел бы говорить о работе других тренеров и клубов, у них есть свои учредители и акционеры, это их дело разбираться в своих нюансах.