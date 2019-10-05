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Президент «Оренбурга»: «Хотелось бы, чтобы Хохлов остался в „Динамо“»

сегодня, 16:48
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился эмоциями после победы над «Динамо» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

В целом я доволен нашей игрой, все молодцы, показали результат. Хотя игра, особенно в первом тайме, была равная. Хорошо, что забили с игры, а не с пенальти и стандартов, голы красивые получились. Команда на ходу, психологически вышла из тяжелого начала сезона, любая победа всегда придает сил и уверенности.

Слабые стороны у нас действительно были, эти слабые звенья и допустили проигрыши в начале сезона. Затем мы уже укомплектовались в линии обороны и вратарей, тогда уже мы и начали играть более-менее уверенно. Не успели мы перед началом сезона укомплектоваться, в этом и была вся беда. Будем учитывать эти ошибки впредь.

Можно ли назвать Федотова палачом московских тренеров? Даже не знаю, хотелось бы, чтобы Хохлов остался в «Динамо». Не хотел бы говорить о работе других тренеров и клубов, у них есть свои учредители и акционеры, это их дело разбираться в своих нюансах.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   191 / 1032
сегодня в 17:25
    cska plus
    cska plus
       22 / 1032
    сегодня в 17:09
    Ахахах! Что подкол такой, второго тренера нокаутировали.
    Footbolista
    Footbolista
       8 / 1032
    сегодня в 16:55
    Тебе то какое дело?)...газенышь...
    kella
    kella
    сегодня в 16:55
    После игры с Оренбургом обычно тренера покидают посты!
    Питер Ман
    Питер Ман
       129 / 1032
    сегодня в 16:54
    Всей стране хотелось бы, но тренеру не дали поработать, как и Кононову
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