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Ганчаренко объяснил, почему ЦСКА играет хуже второй тайм, чем первый

сегодня, 17:23

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о разнице в игре команды в таймах:

Очень часто подобные вещи оценивают исключительно с прицелом на одну команду. Только ведь есть и соперник, у которого свой план на игру. Если она не складывается, противник тем более старается как-то реагировать на ситуацию. Те же «Локомотив» с «Краснодаром» после неудачных первых таймов пытались перестроиться, чтобы изменить характер встречи.

Если после хорошего первого тайма у нас не очень получается второй, не стоит сразу делать вывод, что именно наша команда сыграла плохо. Произошло это в том числе потому, что соперник перестроился и внес коррективы в игру. Безусловно, мы со своей стороны также не должны останавливаться на достигнутом. Скажем, «Базель» в матче против «Краснодара» шел вперед и при 2:0, и при 3:0, характер игры не менялся. Мы тоже работаем над тем, чтобы даже имея преимущество в счете, не сбавлять оборотов и не отдавать инициативу. Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается. Нужно отметить, что в матче с «Краснодаром» мы очень правильно отреагировали на результат предыдущей игры с «Лудогорцем». Команда понимала, что находится в долгу перед болельщиками, она должна была исправиться. Очень рад, что нам удалось одержать победу над серьезным противником.

Ранее наставник «армейцев» поделился мнением о посещаемости домашних встреч клуба.

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Все комментарии
serh62
serh62 ответил mangoх12
   221 / 1032
сегодня в 19:53
странно против Слуцкого и на стадионе баннер вывешили и ничего сьели спокойно. а для чего футбольный сайт , кричать как Вы: "Михалыч верим ?"
ты ошибаешься. никто не кричит что верим кому то...так кричат те, кому ты вторишь...а от тебя здесь не было ни одного коментария за команду. за весь этот сезон. да и за прошлый тоже. один негатив от тебя видим. то ты против облякова строчишь, то против тренера. нужно отделять злаки от плевел и знать где и когда поносить команду.
mangoх12
mangoх12 ответил andrefino13
   27 / 1032
сегодня в 19:47
Земляк, я так понял ты ЦСКА и в ФНЛ готов любить, лишь бы тренера не было?)))
Земляк для тебя бульбаш мы это уже выяснили )), ну хорошо что ты хоть осознал что я за клуб редею а не за твоего земелю как некоторые тут
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Баба Яга против
   226 / 1032
сегодня в 19:45
В отставку!!!
Логично))) На первом месте - в отставку
mangoх12
mangoх12 ответил serh62
   27 / 1032
сегодня в 19:45
разводя базар против тренера здесь, ты уподобляешься гражданке дюковой, которая льет помои на клуб.
странно против Слуцкого и на стадионе баннер вывешили и ничего сьели спокойно. а для чего футбольный сайт , кричать как Вы: "Михалыч верим ?"
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил сулейман шлагбаум 1
   226 / 1032
сегодня в 19:38
Парень, ты очень доходчиво все объяснил, просто супер! Но, объясни, пожалуйста, за каким хреном в команде тогда есть гл. тренер,то есть - ты ? Или что, чуешь, что начинает жареным попахивать ?
Команда после 11 туров идёт на первом месте! Какое "жареное"? Плохие результаты в ЛЕ говорят лишь о том, что команда расставила приоритеты и главное для нее - выход в ЛЧ. По этому и станут судить об успешности работы по итогам сезона.
andrefino13
andrefino13
   208 / 1032
сегодня в 19:18
Я бы на месте Вити ответил, что если бы мы два тайма играли ровно, то взяли бы Лигу чемпионов, а пока только первые в РПЛ, но работаем, стремимся...
andrefino13
andrefino13 ответил mangoх12
   208 / 1032
сегодня в 19:12
Земляк, я так понял ты ЦСКА и в ФНЛ готов любить, лишь бы тренера не было?)))
serh62
serh62 ответил mangoх12
   221 / 1032
сегодня в 18:58
Вот именно, лучше болеть за ЦСКА а не быть персофаном самозванца понтореза по типу Массимо верим! Который не знаком с понятием тактика , никогда не берет вину на себя , развел любимчиков, приносит только позоры как проигрыш в первом туре за последние 15 лет, проигрывает болгарам с рагромным счетом. Надо болеть за клуб, а не за тренера даже если он вам чем то симпатичен.
разводя базар против тренера здесь, ты уподобляешься гражданке дюковой, которая льет помои на клуб.
mangoх12
mangoх12 ответил serh62
   27 / 1032
сегодня в 18:52
пожелание нашим болельщикам. или тем кто думает что болеет за ЦСКА. не уподобляйтесь болелам известного всем народного клуба, и соблюдайте этику. своими коментами вы только радуйте недоброжелателей... и если вы против тренера, который вывел команду, созданную только год назад, в лидеры, то выливайте свой яд втихую.
Вот именно, лучше болеть за ЦСКА а не быть персофаном самозванца понтореза по типу Массимо верим! Который не знаком с понятием тактика , никогда не берет вину на себя , развел любимчиков, приносит только позоры как проигрыш в первом туре за последние 15 лет, проигрывает болгарам с рагромным счетом. Надо болеть за клуб, а не за тренера даже если он вам чем то симпатичен.
mangoх12
mangoх12 ответил vinyardrip
   27 / 1032
сегодня в 18:43
Я вот на днях манго выбирал.. Надо было у тебя спросить
зачем тебе манго когда ты поклонник картофеля ахаха
cska1948
cska1948
   63 / 1032
сегодня в 18:43
Хорошо, что перед игрой с Ростовом не стал выдавать ни каких авансов.
serh62
serh62
   221 / 1032
сегодня в 18:40
пожелание нашим болельщикам. или тем кто думает что болеет за ЦСКА. не уподобляйтесь болелам известного всем народного клуба, и соблюдайте этику. своими коментами вы только радуйте недоброжелателей... и если вы против тренера, который вывел команду, созданную только год назад, в лидеры, то выливайте свой яд втихую.
vinyardrip
vinyardrip ответил сулейман шлагбаум 1
сегодня в 18:40
Парень, ты очень доходчиво все объяснил, просто супер! Но, объясни, пожалуйста, за каким хреном в команде тогда есть гл. тренер,то есть - ты ? Или что, чуешь, что начинает жареным попахивать ?
манго. купи грейпфрут
vinyardrip
vinyardrip ответил mangoх12
сегодня в 18:39
Я вот на днях манго выбирал.. Надо было у тебя спросить
viv
viv
   42 / 1032
сегодня в 18:32
Раз знает значит исправит....
mihaluch
mihaluch
   138 / 1032
сегодня в 18:32
А не кажется что два разных тайма это прежде всего тренерский просчёт.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   125 / 1032
сегодня в 18:12
Парень, ты очень доходчиво все объяснил, просто супер! Но, объясни, пожалуйста, за каким хреном в команде тогда есть гл. тренер,то есть - ты ? Или что, чуешь, что начинает жареным попахивать ?
SHMEL
SHMEL
   49 / 1032
сегодня в 17:52
Витя,нужно игрой доказывать,что над вторыми таймами работаешь.А так каждый раз с тревогой ждешь,что после первого можем огрести по смые помидоры.Не нужны таие эксерименты,пихай лучше в перерывах так,чтобы опу рвали во втором тайме,а не трясли коленками.
mangoх12
mangoх12
   27 / 1032
сегодня в 17:44
pam06
pam06
   61 / 1032
сегодня в 17:41
Эх Витя, Витя... Получается в перерыве соперники перестраиваются, а вы только работаете над этим. Так нужно действовать и быстро, в этом и есть главная роль успешного тренера. У вас же успешность проявляется только в результате недооценки возможностей команды соперником. Когда этого нет, то и результат "скрипит", а то и просто отсутствует.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 17:38
Посмотрим завтра.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 17:36
Не вовремя Витя "песни" запел! Вот завтра пусть поет, тогда же и узнаем какая это будет песня ??? Хотелось бы чтоб песня была веселая, но ведь может так случится, что то будет ну очень печальный романс. Ростов - очень серьезный соперник.
Удачи ЦСКА!!!
Баба Яга против
Баба Яга против
   738 / 1032
сегодня в 17:31
В отставку!!!
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