Ганчаренко объяснил, почему ЦСКА играет хуже второй тайм, чем первый

Главный тренер ЦСКА рассказал о разнице в игре команды в таймах:

Очень часто подобные вещи оценивают исключительно с прицелом на одну команду. Только ведь есть и соперник, у которого свой план на игру. Если она не складывается, противник тем более старается как-то реагировать на ситуацию. Те же «Локомотив» с «Краснодаром» после неудачных первых таймов пытались перестроиться, чтобы изменить характер встречи.



Если после хорошего первого тайма у нас не очень получается второй, не стоит сразу делать вывод, что именно наша команда сыграла плохо. Произошло это в том числе потому, что соперник перестроился и внес коррективы в игру. Безусловно, мы со своей стороны также не должны останавливаться на достигнутом. Скажем, «Базель» в матче против «Краснодара» шел вперед и при 2:0, и при 3:0, характер игры не менялся. Мы тоже работаем над тем, чтобы даже имея преимущество в счете, не сбавлять оборотов и не отдавать инициативу. Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается. Нужно отметить, что в матче с «Краснодаром» мы очень правильно отреагировали на результат предыдущей игры с «Лудогорцем». Команда понимала, что находится в долгу перед болельщиками, она должна была исправиться. Очень рад, что нам удалось одержать победу над серьезным противником.