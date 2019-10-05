Ганчаренко: «Наша игра привлекает болельщиков»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед матчем с «Ростовом» рассказал о посещаемости домашних игр клуба:
Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.
Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков.
Ранее стало известно, что лучшим игроком месяца «армейского» клуба был признан защитник Марио Фернандес.
В еврокубках-это тихий ужас!!!!
Гончар по ходу по стопам Кононова пошел!!!
В еврокубках-это тихий ужас!!!!
Гончар по ходу по стопам Кононова пошел!!!
Хочу чтобы бульбаша отправили в отставку
Хочу чтобы бульбаша отправили в отставку
— Хочу внести ясность по поводу сегодняшней ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ, — написала Дюкова. — Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата вчерашнего матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить.
— Хочу внести ясность по поводу сегодняшней ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ, — написала Дюкова. — Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата вчерашнего матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить.