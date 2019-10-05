Ганчаренко: «Наша игра привлекает болельщиков»

Главный тренер ЦСКА перед матчем с «Ростовом» рассказал о посещаемости домашних игр клуба:

Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.



Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков.