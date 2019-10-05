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Ганчаренко: «Наша игра привлекает болельщиков»

сегодня, 17:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед матчем с «Ростовом» рассказал о посещаемости домашних игр клуба:

Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.

Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков.

Ранее стало известно, что лучшим игроком месяца «армейского» клуба был признан защитник Марио Фернандес.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   20 / 1032
сегодня в 20:10
Привлекает болельщиков, сейчас в основном Спартачей на Соккер ))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   143 / 1032
сегодня в 20:05
Агрессии мало в игре,тов.Ганчаренко.
Аксинья
Аксинья ответил Баба Яга против
   715 / 1032
сегодня в 19:47
Даёшь Карпина в ЦСКА
Прищепку на губу...
Wolf77785
Wolf77785
   141 / 1032
сегодня в 19:02
мне нравится смотреть на цска в ЛЕ! Сразу видно, как победы добываются в рфпл!!
cska1948
cska1948 ответил Ген Геныч
   63 / 1032
сегодня в 18:38
А разве у неё был выбор,кроме извинений?!!)))))
Похоже, что Дюков получил хороший втык от руководства клуба и как следствие эти извинения. А вообще надо гнать за такое из клуба мужа, чтобы другим жёнам и не только в ЦСКА это было наукой.
viv
viv ответил Ген Геныч
   42 / 1032
сегодня в 18:33
По каким стопам Кононова?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ген Геныч
   14 / 1032
сегодня в 18:29
Гончаренко!- твоя команда привлекает народ только в РПЛ!!!! В еврокубках-это тихий ужас!!!! Гончар по ходу по стопам Кононова пошел!!!
У вас то ужас совсем беззвучный!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ген Геныч
   14 / 1032
сегодня в 18:28
А разве у неё был выбор,кроме извинений?!!)))))
А почему нет??? Бабы они упрямые, могла и упереться. Тут без люлей от мужа явно не обошлось. На нее то , по большому счету, всем плевать, а вот мужу могло не поздоровиться?!? Хотя может еще и получит по загривку?!?
viv
viv ответил loko7
   42 / 1032
сегодня в 18:18
Не болельщикам Локо говорить про облажались.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Leha-ha50
   86 / 1032
сегодня в 17:54
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась перед Гончаренко. — Хочу внести ясность по поводу сегодняшней ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ, — написала Дюкова. — Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата вчерашнего матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить.
А разве у неё был выбор,кроме извинений?!!)))))
Ген Геныч
Ген Геныч
   86 / 1032
сегодня в 17:52
Гончаренко!- твоя команда привлекает народ только в РПЛ!!!!

В еврокубках-это тихий ужас!!!!

Гончар по ходу по стопам Кононова пошел!!!
Footbolista
Footbolista
   8 / 1032
сегодня в 17:39
Привлекает...смешит ...и веселит...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   52 / 1032
сегодня в 17:38
Прочитав слова жены начальника селекционной службы по поводу Ганчаренко, сразу стало понятно почему по украински мужчина это чоловiк, а женщина - жiнка, те не чоловик
RussianMango
RussianMango
   71 / 1032
сегодня в 17:34
Я вот не пойму, Ганчаренко постоянно в розовых очках или прикидывается?
pam06
pam06
   61 / 1032
сегодня в 17:33
Болельщиков на стадион привела надежда... Надежда на изменения забрезжившая в прошлом сезоне. Молодая, подающая надежды и выдающая (временами) интересную игру команда. Если будет продолжаться такое же отношение к игре как в ЛЕ, то болельщиков поубавится. Играть и мыслить нужно быстрее!!! А это нужно отрабатывать и поддерживать, требовать в конце концов, а не разглагольствовать. Говорильней на стадион не заманишь. Так, что делайте правильные выводы ВМ и дерзайте, дерзайте, дерзайте!!!
Cap700
Cap700
сегодня в 17:31
Странно как-то сказал.
Баба Яга против
Баба Яга против
   738 / 1032
сегодня в 17:30
Даёшь Карпина в ЦСКА
Баба Яга против
Баба Яга против
   738 / 1032
сегодня в 17:28
За валеру!
Хочу чтобы бульбаша отправили в отставку
Аксинья
Аксинья
   715 / 1032
сегодня в 17:25
Надеюсь в этом туре Валера опустит тебя с небес на грешную землю...
loko7
loko7
   460 / 1032
сегодня в 17:23
Какие предыдущие годы Витя, в этот четверг облажались по полной.
VIPded
VIPded
   76 / 1032
сегодня в 17:22
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 17:21
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась перед Гончаренко.

— Хочу внести ясность по поводу сегодняшней ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ, — написала Дюкова. — Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата вчерашнего матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить.
mangoх12
mangoх12
   27 / 1032
сегодня в 17:20
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 17:20
Всего этого мало, атакующая линия не впечатляет, защита принесла два ненужных гола в игре с Эспаньолом, нет ударов по воротам.
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