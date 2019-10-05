Газизов - о призыве: «Решили таким образом обратить на себя внимание»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал призыв к уходу в отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит.

Не дай бог бы так ошиблись в сторону больших клубов. Вот тогда бы случился скандал. А что остается делать небольшому провинциальному клубу, будем действовать пока так, выкладывая в соцсети. При встрече со всеми клубами РПЛ и Егоровым я высказал свою позицию, больше встречаться с ним не собирался. Не знаю, передали ли все слова, которые звучали на встрече, президенту РФС . К сожалению, не могу раскрыть подробности той беседы. Но там были ситуации, неприятные для слуха.