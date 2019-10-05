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Газизов - о призыве: «Решили таким образом обратить на себя внимание»

сегодня, 15:37
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал призыв к уходу в отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит.

Не дай бог бы так ошиблись в сторону больших клубов. Вот тогда бы случился скандал. А что остается делать небольшому провинциальному клубу, будем действовать пока так, выкладывая в соцсети. При встрече со всеми клубами РПЛ и Егоровым я высказал свою позицию, больше встречаться с ним не собирался. Не знаю, передали ли все слова, которые звучали на встрече, президенту РФС. К сожалению, не могу раскрыть подробности той беседы. Но там были ситуации, неприятные для слуха.

Изменит ли его уход ситуацию? Не знаю. У РФС есть президент, и он решает. Нам остается только на что-то пенять. Так не бывает, что проблема только в одном человеке. Но судейские решения, на наш взгляд, носят странный характер. При этом все мои слова не умоляют победу «Ахмата». Они больше хотели и заслужили эту победу.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   28 / 1032
сегодня в 16:39
А ведь ПЕРВОИСТОЧНИК - это сами футбольные клубы, заполняющие карманы шайки Егорова, и лазурное руководство российского футбола, дёргающее за ниточки этого Егорова.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 16:21
Егорова может убрать только федун но он назначит другого своего, так что ничего не изменится.
sir_Alex
sir_Alex
   133 / 1032
сегодня в 16:02
Егоров скажет, что всё тип-топ.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 15:59
ну правильно все, правильно! Не игрой, которой нет и не будет. Ибо в защите живя особо то и не поиграешь. Не каким-то мастерством футбольным, ибо у людей. которые специализируются на банальные выносы мяча из штрафной ( в Уфе это называют навесами) этого банально быть не может.
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