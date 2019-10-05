Газизов - о призыве: «Решили таким образом обратить на себя внимание»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал призыв к уходу в отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча РПЛ с «Ахматом» (0:1).
Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит.
Не дай бог бы так ошиблись в сторону больших клубов. Вот тогда бы случился скандал. А что остается делать небольшому провинциальному клубу, будем действовать пока так, выкладывая в соцсети. При встрече со всеми клубами РПЛ и Егоровым я высказал свою позицию, больше встречаться с ним не собирался. Не знаю, передали ли все слова, которые звучали на встрече, президенту РФС. К сожалению, не могу раскрыть подробности той беседы. Но там были ситуации, неприятные для слуха.
Изменит ли его уход ситуацию? Не знаю. У РФС есть президент, и он решает. Нам остается только на что-то пенять. Так не бывает, что проблема только в одном человеке. Но судейские решения, на наш взгляд, носят странный характер. При этом все мои слова не умоляют победу «Ахмата». Они больше хотели и заслужили эту победу.