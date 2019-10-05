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Шалимов: «Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову»

сегодня, 14:05
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в эфире «Матч премьер» прокомментировал победу над «Уфой» в 12-м туре РПЛ.

Для любого тренера важно начать с победы. Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову. Он все делает для команды, очень переживает за нее. Также хочу посвятить ее болельщикам. Многие ждали, когда мы наконец одержим победу, и команда ее добилась. Тяжелейшая получилась победа!

Во втором тайме был сильный ветер, он влиял на ход матча, и ветер дул в нашу сторону. В первом тайме у нас получался прессинг: не давали им низом выходить, делать нацеленные длинные передачи. «Уфа» — жесткая и организованная команда. Мы в этом не уступили и победили.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   262 / 1022
сегодня в 14:47
Забыл добавить - Ахмат сила!
Авербуx
Авербуx
сегодня в 14:41
Позор!
mangoх12
mangoх12 ответил ошалевший
   27 / 1022
сегодня в 14:39
самый большой прогиб видела вся страна с усмешкой,когда конский усач опозорился на всю страну
Если на то пошло, он не конский а воспитаник Спартака (Владикавказ) а всю карьеру провел в Динамо. Так что он больше ваш, спартаковская школа.
Doping87
Doping87
   191 / 1022
сегодня в 14:36
Главное против ветра не писить, играть можно.
Т34
Т34
   28 / 1022
сегодня в 14:36
У конского Газаева научился прогибаться? Клоун!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   285 / 1022
сегодня в 14:35
Фу
ошалевший
ошалевший ответил mangoх12
   208 / 1022
сегодня в 14:33
а как же болелы и фаны Терека ? Очередной спартач прогнулся , что не удивительно..
самый большой прогиб видела вся страна с усмешкой,когда конский усач опозорился на всю страну
Заратустра
Заратустра ответил Absinthe3
   33 / 1022
сегодня в 14:31
Спартаковская школа приспособленцев в действии.
mihaluch
mihaluch
   129 / 1022
сегодня в 14:30
Если бы не Кадыров не выиграть "Ахмату". А Шалимов пока не причём.
mangoх12
mangoх12 ответил дурман
   27 / 1022
сегодня в 14:30
И Евсеев играл против ветра, и ты играл, Так в какую сторону дул ветер, вопрос остаётся открытым
Это надо у Адама спросить, почему Уфа слила))
mangoх12
mangoх12
   27 / 1022
сегодня в 14:29
а как же болелы и фаны Терека ? Очередной спартач прогнулся , что не удивительно..
Храневец
Храневец
   475 / 1022
сегодня в 14:25
ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПОДЛИЗАТЬ ПОПЕЦ на мерс небось уже заработал
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   161 / 1022
сегодня в 14:25
Противно такое слышать. Нашел кому подлизывать.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   141 / 1022
сегодня в 14:19
Рамзан просто обязан спрятать кинжал в ножны до следующей игры, как минимум.
Заратустра
Заратустра
   33 / 1022
сегодня в 14:13
Обязательный приветственный подлиз Кадырову Шалимовым исполнен блестяще.
Absinthe3
Absinthe3
   170 / 1022
сегодня в 14:08
Лизнуть он умел всегда))
дурман
дурман
   231 / 1022
сегодня в 14:07
И Евсеев играл против ветра, и ты играл,
Так в какую сторону дул ветер, вопрос остаётся открытым
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