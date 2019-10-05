Шалимов: «Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову»

Главный тренер «Ахмата» в эфире «Матч премьер» прокомментировал победу над «Уфой» в 12-м туре РПЛ .

Для любого тренера важно начать с победы. Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову. Он все делает для команды, очень переживает за нее. Также хочу посвятить ее болельщикам. Многие ждали, когда мы наконец одержим победу, и команда ее добилась. Тяжелейшая получилась победа!

Во втором тайме был сильный ветер, он влиял на ход матча, и ветер дул в нашу сторону. В первом тайме у нас получался прессинг: не давали им низом выходить, делать нацеленные длинные передачи. «Уфа» — жесткая и организованная команда. Мы в этом не уступили и победили.