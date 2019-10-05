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Григорян: «Мы не должны были проигрывать „Рубину“»

сегодня, 19:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Рубина».

Переоценили «Рубин», выбрали закрытую тактику. Но все равно имели два хороших момента в первом тайме. Пропустили голы после грубых ошибок, но все голы забиваются после грубых ошибок. Во втором тайме перешли на правильную тактику, создали давление. В целом ничья была бы справедливым результатом, но тем не менее, мы проиграли.

Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя. С сегодняшним «Рубином» нельзя было выбирать оборонительную тактику на матч.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 20:41
Не должны были но приграли.
loko7
loko7
   460 / 1032
сегодня в 20:37
Нашли с кем играть от обороны.
mihaluch
mihaluch
   138 / 1032
сегодня в 20:32
Не правильно выбранная тактика конечно вина тренера.
hansa1
hansa1 ответил violent
   765 / 1032
сегодня в 20:31
бавария тоже не должна была проиграть но случилась сенсация
не не сенсейшн)) данность!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 1032
сегодня в 20:17
По версии Григоряна нелепый Рубин сам виноват в том что правильно готовый Тамбов не смог его обыграть.
волгодон 2
волгодон 2
   172 / 1032
сегодня в 20:11
Эх,Григорян,Вы должны были сыграть вничью и не портить мне экспресс)
Т34
Т34
   29 / 1032
сегодня в 20:07
Не должны? А чего же проиграли?
violent
violent
   909 / 1032
сегодня в 20:02
бавария тоже не должна была проиграть но случилась сенсация
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1032
сегодня в 19:55
Александр, сможешь продолжить логическую последовательность: "Кононов, Хохлов..."?))
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