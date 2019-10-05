Григорян: «Мы не должны были проигрывать „Рубину“»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от «Рубина».

Переоценили «Рубин», выбрали закрытую тактику. Но все равно имели два хороших момента в первом тайме. Пропустили голы после грубых ошибок, но все голы забиваются после грубых ошибок. Во втором тайме перешли на правильную тактику, создали давление. В целом ничья была бы справедливым результатом, но тем не менее, мы проиграли.

Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя. С сегодняшним «Рубином» нельзя было выбирать оборонительную тактику на матч.