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«Боруссия» Д сыграла вничью с «Фрайбургом»

сегодня, 18:26
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 7-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (14 очков) располагается на втором месте, «Фрайбург» (13 очков) - пятый.

Фрайбург, стадион Шварцвальд

«Фрайбург» - «Боруссия» Д 2:2 (0:1)
Голы: Вальдшмидт 55, Аканджи 90 (автогол) - Витсель 20, Хакими 67

«Фрайбург»: Шволов, Кюблер (Грифо 84), Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Петерсен 75), Хефлер, Гюнтер, Хаберер, Хелер (Саллай 68), Вальдшмидт
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Брандт 14), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни, Азар (Санчо 63), Ройс, Хакими, Гетце
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Хуммельс 44, Дилейни 50, Хакими 75

В параллельном матче «Бавария» уступила «Хоффенхайму».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Конунг Рагнар
   333 / 1032
сегодня в 18:48
А кого тренером брать на место Фавра? Рангника?
Я не знаю.
Но когда действующий тренер уже почти год из матча в матч повторяет одни и те же ошибки, то что ещё делать?
Roger Young
Roger Young
   415 / 1032
сегодня в 18:44
обидно. Потеря очков на ровном месте
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   333 / 1032
сегодня в 18:41
Отдельный привет селекционерам нашим замечательным - ещё ПРОШЛОЙ осенью было ясно, что нам как воздух нужны НОРМАЛЬНЫЙ опорник, чтобы хоть как-то разгрузить нашу дырявую оборону, и НОРМАЛЬНЫЙ ЦФ на подмену Пако, чтобы хоть какая-то острота была впереди, а не этот позор.
Не купили зимой - и слили концовку уже практически выигранного чемпионата. В этом сезоне уроки не учли - и начали вообще сливать сразу, даже не уйдя в отрыв.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил ZENIT GOAL
   191 / 1032
сегодня в 18:38
А кого тренером брать на место Фавра? Рангника?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   333 / 1032
сегодня в 18:35
Фавра убирать пора. Если из матча в матч одни и те же ошибки.
Ну ладно, дырявая оборона и постоянные привозы, это всё уже привычно. Но какого-же тогда фига ты, остолоп, без центрального нападающего всё играешь?! Ну не понятно, разве, что НЕ УМЕЕТ эта команда играть на удержание, обязательно в концовке привезёт, и за считанные минуты легко разбазарит преимущество даже в 2-3 мяча. Так зачем ты охраняешь преимущество в один мяч, почему не даёшь команду идти и добивать соперника, что это за бесполезная возня почти без опасных моментов??? Почему при Брандте на поле роль девятки у нас исполняет Гётце? В результате бесконечная возня, стенки да треугольники на флангах, в штрафную отдавать некому, перехват соперника - атака - гол!
И толку от потери очков Баварией, если сами так 41емся. Причём ладно, допустим, по своей тупости Фавр концовку прошлого сезона забыл, но так и в этом сезоне это уже, мать твою, ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД! В голове ничего не щёлкает, нет? Ну так и дальше лететь будем.
Сами, своей же конченной тупостью в очередной раз коронуем Баварию.
Karkaz
Karkaz
   295 / 1032
сегодня в 18:32
Хакими уже можно официально считать нападающим)
dimagas1
dimagas1
   115 / 1032
сегодня в 18:32
На выезде БД просто дно и решето.
волгодон 2
волгодон 2
   172 / 1032
сегодня в 18:30
Аканджи нехороший человек,редиска
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 18:29
Можно было и победить.
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