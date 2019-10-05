«Боруссия» Д сыграла вничью с «Фрайбургом»

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 7-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (14 очков) располагается на втором месте, «Фрайбург» (13 очков) - пятый.
Фрайбург, стадион Шварцвальд
«Фрайбург» - «Боруссия» Д 2:2 (0:1)
Голы: Вальдшмидт 55, Аканджи 90 (автогол) - Витсель 20, Хакими 67
«Фрайбург»: Шволов, Кюблер (Грифо 84), Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Петерсен 75), Хефлер, Гюнтер, Хаберер, Хелер (Саллай 68), Вальдшмидт
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Брандт 14), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни, Азар (Санчо 63), Ройс, Хакими, Гетце
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Хуммельс 44, Дилейни 50, Хакими 75
В параллельном матче «Бавария» уступила «Хоффенхайму».
Но когда действующий тренер уже почти год из матча в матч повторяет одни и те же ошибки, то что ещё делать?
Но когда действующий тренер уже почти год из матча в матч повторяет одни и те же ошибки, то что ещё делать?
Не купили зимой - и слили концовку уже практически выигранного чемпионата. В этом сезоне уроки не учли - и начали вообще сливать сразу, даже не уйдя в отрыв.
Не купили зимой - и слили концовку уже практически выигранного чемпионата. В этом сезоне уроки не учли - и начали вообще сливать сразу, даже не уйдя в отрыв.
Ну ладно, дырявая оборона и постоянные привозы, это всё уже привычно. Но какого-же тогда фига ты, остолоп, без центрального нападающего всё играешь?! Ну не понятно, разве, что НЕ УМЕЕТ эта команда играть на удержание, обязательно в концовке привезёт, и за считанные минуты легко разбазарит преимущество даже в 2-3 мяча. Так зачем ты охраняешь преимущество в один мяч, почему не даёшь команду идти и добивать соперника, что это за бесполезная возня почти без опасных моментов??? Почему при Брандте на поле роль девятки у нас исполняет Гётце? В результате бесконечная возня, стенки да треугольники на флангах, в штрафную отдавать некому, перехват соперника - атака - гол!
И толку от потери очков Баварией, если сами так 41емся. Причём ладно, допустим, по своей тупости Фавр концовку прошлого сезона забыл, но так и в этом сезоне это уже, мать твою, ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД! В голове ничего не щёлкает, нет? Ну так и дальше лететь будем.
Сами, своей же конченной тупостью в очередной раз коронуем Баварию.
Ну ладно, дырявая оборона и постоянные привозы, это всё уже привычно. Но какого-же тогда фига ты, остолоп, без центрального нападающего всё играешь?! Ну не понятно, разве, что НЕ УМЕЕТ эта команда играть на удержание, обязательно в концовке привезёт, и за считанные минуты легко разбазарит преимущество даже в 2-3 мяча. Так зачем ты охраняешь преимущество в один мяч, почему не даёшь команду идти и добивать соперника, что это за бесполезная возня почти без опасных моментов??? Почему при Брандте на поле роль девятки у нас исполняет Гётце? В результате бесконечная возня, стенки да треугольники на флангах, в штрафную отдавать некому, перехват соперника - атака - гол!
И толку от потери очков Баварией, если сами так 41емся. Причём ладно, допустим, по своей тупости Фавр концовку прошлого сезона забыл, но так и в этом сезоне это уже, мать твою, ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД! В голове ничего не щёлкает, нет? Ну так и дальше лететь будем.
Сами, своей же конченной тупостью в очередной раз коронуем Баварию.