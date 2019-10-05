Бородюк: «Мне непонятна логика руководства „Динамо“»

Экс-футболист «Динамо» прокомментировал отставку уже бывшего главного тренера москвичей :

Мне непонятна логика руководства клуба. Сначала они говорят, что доверяют Хохлову и оставляют его до декабря, а сейчас он уходит - ну если уж вы говорите, что доверяете ему, тогда идите до конца, повлияйте на футболистов, поддержите тренера, к тому же оставалось семь туров до зимней паузы. Конечно, мы не знаем, как складываются отношения в «Динамо» между руководством и тренером, но ведь они [руководители] публично заявили, что оставят его, публичное слово имеет громадное значение. Ведь они могли заявить, например, что дают Хохлову три игры на исправление ситуации, видимо, мы теперь живем в такое время, когда слово ничего не значит.

Конечно, результат является определяющим фактором успеха. Но я уверен в том, что Хохлов является высококвалифицированным тренером и правильно строил тренировочный процесс, он сделал все возможное. Мне кажется, что некоторым игрокам «Динамо» нужно пересмотреть свое отношение к футболу и еще раз подумать, за какой клуб они играют.

Здесь точно такая же ситуация, как в «Спартаке». То есть если тебе сейчас говорит руководство, что доверяет тебе, то можно сразу идти паковать чемоданы.