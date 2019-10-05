Игнатьев: «„Динамо“ стоит позвать Газзаева»

Бывший главный тренер сборной России считает, что руководству «Динамо» стоит обратиться к кандидатуре .

Сегодня московский клуб расстался с .

Я хорошо знаю Хохлова. Долгое время его тренировал в различных сборных. Отношусь к нему с уважением — к его футбольным заслугам. Считаю, что и на тренерском поприще у него есть успехи. Но не всегда твои желания, знания, силы приводят к желаемым результатам. Здесь много составляющих. Он поступил мужественно, сам подав в отставку. Не каждый наставник способен на такой шаг. Хохлов себя еще проявит в силу своего характера, своих знаний. Желаю ему удачи.

Что дальше? Считаю, что «Динамо» может выбраться из кризиса. У клуба есть все условия, возможности для успешного выступления. Считаю, что «Динамо» стоит позвать Газзаева. Человек с харизмой, с внутренним стержнем, хорошо знающий, как готовить команду. Умеет добиваться результата.