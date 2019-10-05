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Игнатьев: «„Динамо“ стоит позвать Газзаева»

вчера, 20:47

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что руководству «Динамо» стоит обратиться к кандидатуре Валерия Газзаева.

Сегодня московский клуб расстался с Дмитрием Хохловым.

Я хорошо знаю Хохлова. Долгое время его тренировал в различных сборных. Отношусь к нему с уважением — к его футбольным заслугам. Считаю, что и на тренерском поприще у него есть успехи. Но не всегда твои желания, знания, силы приводят к желаемым результатам. Здесь много составляющих. Он поступил мужественно, сам подав в отставку. Не каждый наставник способен на такой шаг. Хохлов себя еще проявит в силу своего характера, своих знаний. Желаю ему удачи.

Что дальше? Считаю, что «Динамо» может выбраться из кризиса. У клуба есть все условия, возможности для успешного выступления. Считаю, что «Динамо» стоит позвать Газзаева. Человек с харизмой, с внутренним стержнем, хорошо знающий, как готовить команду. Умеет добиваться результата. 

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Все комментарии
Т34
Т34
   30 / 1019
вчера в 23:17
Пару лет ему хватит, чтобы отправить Динамо по пути Алании
Romkurch
Romkurch
вчера в 22:16
Лучше Кирьякова, он советы умные дает.
nikoladolgov
nikoladolgov
   194 / 1019
вчера в 21:20
А почему не светоча нашего Бышовца ?
Все таки и в Динамо играл, да и Романцев еще молодой , тоже из Динамиков ....
cska plus
cska plus
   22 / 1019
вчера в 21:00
Лучше Симоняна.
7 из 9
7 из 9
   28 / 1019
вчера в 20:50
Панихиду пропеть?
Igo0rek
Igo0rek
   7 / 1019
вчера в 20:48
Разворует как Аланию
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