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Футболисты «Спартака» получили именные шарфы от болельщиков

сегодня, 13:55

Болельщики «Спартака» решили подарить некоторым игрокам клуба именные шарфы.

Подарки получили: Гуус Тиль, Солтмурад Бакаев, Резиуан Мирзов, Алекс Крал, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.

Недавно болельщики «Спартака» назвали голкипера Александра Максименко лучшим игроком сентября.

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МКС
МКС ответил 7 из 9
   130 / 1025
сегодня в 15:06
МКС, моё сравнение с Элтоном Джоном исключительно по внешности, а если кому-то на ум сразу приходит нечто другое, то тут я с тобой полностью согласен - стоит призадуматься :)
Ну будем считать что ты выкрутился
311
311
   242 / 1025
сегодня в 14:56
Вместо шарфопада теперь шарфы вручают футболистам!)
7 из 9
7 из 9
   25 / 1025
сегодня в 14:48
МКС, моё сравнение с Элтоном Джоном исключительно по внешности, а если кому-то на ум сразу приходит нечто другое, то тут я с тобой полностью согласен - стоит призадуматься :)
МКС
МКС ответил 7 из 9
   130 / 1025
сегодня в 14:42
Элтон Джон какой-то вручает, я бы не стал брать)
    7 из 9
    7 из 9
       25 / 1025
    сегодня в 14:39
    Элтон Джон какой-то вручает, я бы не стал брать)
    Josep Guardiola_777
    Josep Guardiola_777
       114 / 1025
    сегодня в 14:35
    Новый именной шарф с логотипом ФНЛ на следующий сезон !
    Василий 50
    Василий 50
       791 / 1025
    сегодня в 14:28
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак
         138 / 1025
      сегодня в 14:27
      А за что такие подарки?
      Байкал-38
      Байкал-38
         112 / 1025
      сегодня в 14:20
      Смешно! Наверное хотят, что бы футболисты узнали, что они за Спартак играют, а не так просто бабки получают. Докатились....
      clop
      clop
         325 / 1025
      сегодня в 14:18
      На фото Мирзов спрашивает у болельщика спартака: "Слющай, дарагой, а можно намотать этот шарф вокруг головы? Хачу себе тюрбан сделать, чтоб зимой голова не мерз."
      Болельщик отвечает: "Можно. А еще можешь вокруг за@%цы намотать - тогда набедренная повязка получится."
      BenderBender
      BenderBender ответил Brugzash
         119 / 1025
      сегодня в 14:11
      Следить за торпедо
      Brugzash
      Brugzash
         452 / 1025
      сегодня в 14:06
      А в придачу проект календаря игр пердива на следующиий сезон.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         166 / 1025
      сегодня в 14:01
      А мыло не забыли подарить ?
      Alprish
      Alprish
         568 / 1025
      сегодня в 13:59
      Неужели уже шарфопад и болельщики покинут спартак?
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         148 / 1025
      сегодня в 13:59
      Себе уже без надобности стали нужны шарфики :))))
      cska plus
      cska plus
         18 / 1025
      сегодня в 13:58
      Это уже что то новое, лучше пусть с крыши лукойловской башни прыгают.
      azures
      azures
         223 / 1025
      сегодня в 13:56
      Не помогут!
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