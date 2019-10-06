Футболисты «Спартака» получили именные шарфы от болельщиков
Болельщики «Спартака» решили подарить некоторым игрокам клуба именные шарфы.
Подарки получили: , , , Алекс Крал, , .
Недавно болельщики «Спартака» назвали голкипера Александра Максименко лучшим игроком сентября.
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Надо призадуматься
Правильной ли ты ориентации?
Надо призадуматься
Правильной ли ты ориентации?
Болельщик отвечает: "Можно. А еще можешь вокруг за@%цы намотать - тогда набедренная повязка получится."
Болельщик отвечает: "Можно. А еще можешь вокруг за@%цы намотать - тогда набедренная повязка получится."