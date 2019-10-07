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Это'О: «Я влюблен в Гвардиолу - как тренера, но не как человека»

вчера, 23:07

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О поделился воспоминаниями о своих взаимоотношениях с Хосепом Гвардиолой, который возглавлял команду с 2008 по 2012 год.

Нам нужно учиться чему-то у каждого тренера, но у меня есть свое мнение, и я должен поделиться им. Я влюблён в Гвардиолу как в тренера, но не как в человека. Он тренер, который лучше всего доносил до меня информацию, именно он научил меня играть в футбол. Это отличает его от других, хоть иногда он и проигрывает матчи.

Также недавно Гвардиола заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   85 / 1014
сегодня в 00:02
Спросили бы лучше у Ибры,тот бы рассказал,что за "фрукт" Пепик барселонский!
da da da
da da da ответил Зидан 1972
   392 / 1014
сегодня в 00:01
Человек в барсе, нет,это не про барсу!
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       149 / 1014
    вчера в 23:36
    Человек в барсе, нет,это не про барсу!
    da da da
    da da da
       392 / 1014
    вчера в 23:20
    Пеп одно из лучших что было в истории футбола
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