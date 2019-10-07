Это'О: «Я влюблен в Гвардиолу - как тренера, но не как человека»

вчера, 23:07

Бывший нападающий «Барселоны» поделился воспоминаниями о своих взаимоотношениях с , который возглавлял команду с 2008 по 2012 год.

Нам нужно учиться чему-то у каждого тренера, но у меня есть свое мнение, и я должен поделиться им. Я влюблён в Гвардиолу как в тренера, но не как в человека. Он тренер, который лучше всего доносил до меня информацию, именно он научил меня играть в футбол. Это отличает его от других, хоть иногда он и проигрывает матчи.

Также недавно Гвардиола заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити».