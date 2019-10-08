Тер Штеген: «В данный момент я переживаю лучший момент в своей жизни»

Голкипер «Барселоны» признался в любви к каталонскому городу.

Я люблю открывать новые уголки Барселоны. Люди относятся ко мне очень хорошо, уважают меня. В целом мне нравится узнавать город.

В данный момент я переживаю лучший момент в своей жизни. Моя жена беременна, и не может быть лучше. Мы очень счастливы, нам комфортно здесь, в Барселоне. И в футболе у меня всё получается, надеюсь, что так будет и дальше.