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Тер Штеген: «В данный момент я переживаю лучший момент в своей жизни»

сегодня, 15:15

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался в любви к каталонскому городу. 

Я люблю открывать новые уголки Барселоны. Люди относятся ко мне очень хорошо, уважают меня. В целом мне нравится узнавать город. 

В данный момент я переживаю лучший момент в своей жизни. Моя жена беременна, и не может быть лучше. Мы очень счастливы, нам комфортно здесь, в Барселоне. И в футболе у меня всё получается, надеюсь, что так будет и дальше. 

Ранее тер Штеген поделился эмоциями после своего достижения - 200-го матча в составе каталонского клуба. 

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