Дибала: «Когда дело доходит до „Юве“, следует проявлять немного уважения»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о том, как изменился футбол итальянского клуба после прихода на пост главного тренера команды .

У Сарри и Аллегри разные способы игры, и это видно. Я думаю, что мы стали играть в немного более атакующий футбол при Сарри.

Конечно, мы должны оценить свою игру в начале сезона. Самое главное, что я смог забить в ворота «Интера». До этого момента они не проигрывали в Серии А, и теперь мы единственная команда в Европе, которая еще не знала поражений в этом сезоне. Когда дело доходит до «Ювентуса», следует проявлять немного уважения.