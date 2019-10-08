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Дибала: «Когда дело доходит до „Юве“, следует проявлять немного уважения»

сегодня, 13:16

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, как изменился футбол итальянского клуба после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри

У Сарри и Аллегри разные способы игры, и это видно. Я думаю, что мы стали играть в немного более атакующий футбол при Сарри.

Конечно, мы должны оценить свою игру в начале сезона. Самое главное, что я смог забить в ворота «Интера». До этого момента они не проигрывали в Серии А, и теперь мы единственная команда в Европе, которая еще не знала поражений в этом сезоне. Когда дело доходит до «Ювентуса», следует проявлять немного уважения. 

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   502 / 1002
сегодня в 13:49
Кто не уважает, тот будет наказан!!😉☝️
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1002
сегодня в 13:37
Подождите, скоро Аякс вам опять накидает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 1002
сегодня в 13:23
Мог бы сказать проще и не так пафосно: "Когда дело доходит до "Интера", следует понимать, что это тупиковый китайский проект."
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