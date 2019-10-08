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Тер Штеген: «200 матчей за „Барсу“ - это не самое заурядное достижение»

сегодня, 15:09

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после своего достижения, недавно вратарь провел 200-й матч в составе каталонского клуба. 

Я изменился за это время, особенно это касается опыта, хотя я также значительно улучшил некоторые аспекты своей игры. 

Я очень рад, что достиг этого рубежа - 200 матчей, это не самое заурядное достижение. За это время я также изменился как личность. Я счастлив от того, что имею.

Напомним, что недавно тер Штеген конфликтовал с голкипером Мануэлем Нойером

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