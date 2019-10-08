Тер Штеген: «200 матчей за „Барсу“ - это не самое заурядное достижение»

Голкипер «Барселоны» поделился эмоциями после своего достижения, недавно вратарь провел 200-й матч в составе каталонского клуба.

Я изменился за это время, особенно это касается опыта, хотя я также значительно улучшил некоторые аспекты своей игры.

Я очень рад, что достиг этого рубежа - 200 матчей, это не самое заурядное достижение. За это время я также изменился как личность. Я счастлив от того, что имею.