Мерсон: «„Ливерпулю“ не по силам повторить достижение „Арсенала“»

Бывший игрок «Арсенала» , в данное время выступающий в качестве футбольного эксперта, поделился мнением об игре «Ливерпуля».

В частности, Мерсон не верит, что «мерсисайдцам» по силам повторить достижение «пушкарей» сезона 2003/2004 годов, а именно взять титул чемпиона Англии, ни разу не уступив в матчах Премьер-Лиги.

«Ливерпуль» не проведёт сезон без поражений, это точно. Они не делают того, что делал «Арсенал» 15 лет назад.

«Ливерпуль» побеждает на рывке, это смешно. Когда «Лестер» сравнял счёт, появилось ощущение, что они могут и выиграть, даже несмотря на то что красные были лучше на протяжении 70 минут и не заслуживали поражения. Тем не менее «Ливерпуль» продолжал без остановки идти вперёд, а в таких случаях необходимо делать паузы.