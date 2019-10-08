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Мерсон: «„Ливерпулю“ не по силам повторить достижение „Арсенала“»

сегодня, 11:49

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон, в данное время выступающий в качестве футбольного эксперта, поделился мнением об игре «Ливерпуля».

В частности, Мерсон не верит, что «мерсисайдцам» по силам повторить достижение «пушкарей» сезона 2003/2004 годов, а именно взять титул чемпиона Англии, ни разу не уступив в матчах Премьер-Лиги.

«Ливерпуль» не проведёт сезон без поражений, это точно. Они не делают того, что делал «Арсенал» 15 лет назад.

«Ливерпуль» побеждает на рывке, это смешно. Когда «Лестер» сравнял счёт, появилось ощущение, что они могут и выиграть, даже несмотря на то что красные были лучше на протяжении 70 минут и не заслуживали поражения. Тем не менее «Ливерпуль» продолжал без остановки идти вперёд, а в таких случаях необходимо делать паузы.

 Ранее защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о лидерстве своей команды.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1000
сегодня в 12:16
За что терпеть не могу Ливерпуль, так это за то что они играют в футбол коней, Мане это тот же Думбия а Салах Муса.
Фирмино это Лав.
Бей беги их футбол называется
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 1000
сегодня в 12:00
Все возможно .
BenderBender
BenderBender
   120 / 1000
сегодня в 12:00
Всё верно. Судьи тащат.
Игорь Волков
Игорь Волков
   541 / 1000
сегодня в 11:50
Не хило у него пригорело)
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