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Не «Спартаком» единым. Команды-разочарования старта сезона

сегодня, 21:00

«Спартак» и «Динамо» в хорошей компании. Тут и действующий финалист Лиги чемпионов, и легендарные клубы из Милана и Манчестера. «Соккер.ру» - о тех, за кого стыдно.

«Бешикташ» 

13 место и 8 набранных очков — это не тот старт сезона, о котором мечтали в «Бешикташе», добавьте сюда два поражения на старте группового турнира Лиги Европы и получите настоящий провал, как игра Лориса Кариуса, который вместо того, чтобы спасать, добивает свою команду идиотскими ошибками. Негодная игра и результаты у «Бешикташа», Абдулла Авчи, пришедший летом из «Истанбула», пока не справляется с поставленными задачами. Одно может греть душу «орлам»: у ненавистного «Галатасарая» лишь на пару очков больше, да и «Фенербахче» не блещет.  

«Фейеноорд»

«Фейеноорд», конечно, уступает по возможностям «Аяксу» и ПСВ, но держатся за спинами своих принципиальных соперников обязан, но вместо этого команда Япа Стама скатилась в середину таблицы, выиграв в нынешнем чемпионате Нидерландов лишь 3 матча из 9-ти. Отставание от лидеров — 10 баллов. Игровым балансом «Фейеноорд» похвастаться не может, как и стабильностью: победы над «Твенте» в Эредивизие и «Порту» в Лиге Европы как будто бы намекнули, что дела идут на лад, но перед международной паузой «Гордость Юга» уступила предпоследней команде чемпионата со счетом 2:4. 

«Монако»

В первых шести турах Лиги 1 «Монако» набрал 3 очка в результате трех ничьих, потом случились две победы, но вот новое разочарование: неудача в игре с «Монпелье», да еще и с удалением Головина. Монегаски в одном очке от последней строчки в чемпионате Франции, хотя состав в распоряжении Жардима для борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Второй год беда с «Монако», видимо, с португальским тренером нужно прощаться окончательно и бесповоротно. 

«Лион»

«Ткачи», как и «Монако», в шаге от последней строчки в турнирной таблице, после поражения в дерби от «Сент-Этьена» Жуниньо уволил своего друга Силвиньо с поста главного тренера. «Лион» начал чемпионат с двух крупных побед, но в следующих семи турах не победил ни разу. Приглашение Силвиньо изначально выглядело сомнительным решением, и правильно, что «ткачи» признали ошибку и «выпилили» бразильца из команды, пока не слишком поздно. 

«Эвертон»

«Ириски» ставили смелые задачи, некоторые футболисты даже говорили о желании побороться за топ-6, для чего нужно вытеснить оттуда кого-нибудь из топов. Это все было бы очень смешно, если бы не было так грустно: после 8 туров «Эвертон» идет в зоне вылета на третьем месте с конца. Досадно, наверное, так низко ползать, когда твой красный сосед выиграл Лигу чемпионов и планирует стать первым в АПЛ. Руководство «ирисок» между тем готово отправить в отставку Марку Силву, а новым тренером мерсисайдцы мечтают назначить Эрика тен Хага из «Аякса».

«Бетис»

У «Бетиса» пятый-шестой состав в Испании, однозначно лучше только у «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Валенсии». Летом «Бетис» купил чемпиона мира Фекира и форвард Иглесиаса, а в сумме было потрачено почти 100 миллионов евро. И как вы думаете, 15-е место в таблице с учетом всех этих обстоятельств — это нормально? Да ни разу не бывало! «Бетис» провалился, и пор за это кому-то ответить.

«Динамо» (Москва)

Виновником динамовских неудач назначили главного тренера Дмитрия Хохлова, хотя по всей строгости нужно спросить еще и с Романа Орещука, который занимался летними трансферами и потратил на них 35 миллионов евро. Клуб, который планировал подняться и войти в число грандов РПЛ благодаря вливаниям ВТБ, располагается в зоне прямого вылета. Где вы, дельцы, обещавшие небо в алмазах?

«Милан»

«Россонери» пока не свергли Марко Джампаоло, но уже говорят, что он установит антирекорд по продолжительности пребывания на тренерском мостике «Милана». Следующим тренером уставшей от неудач главной команды великого клуба должен стать Стефано Пиоли, последним местом которого была «Фиорентина», а до этого «алленаторе» работал в «Интере». Замена Джампаоло на Пиоли не добавляет оптимизма. Сколько можно экспериментировать с тренерами-середняками?

«Тоттенхэм»

Многие клубы хотели бы видеть у себя Маурисио Почеттино, сам аргентинец собирается еще пять лет работать в «Тоттенхэме», но в этом сезоне дела у него идут не лучшим образом. «Шпоры» на девятой строчке в таблице, в Лиге чемпионов стартовали неудачно, а последние два матча проиграли с общим счетом 2:10. Кредит доверия у Почеттино огромный, но если «Тоттенхэм» продолжит спотыкаться, Даниэль Леви вполне может заменить исчерпавшего идеи Маурисио на Моуриньо или Аллегри.

«Спартак»

Кононову можно больше не тренировать: пару месяцев отдохнуть и браться за книгу «Как я убивал „Спартак“». Книга будет хитом, вне всяких сомнений, ведь Олег Георгиевич много чего может рассказать на эту интригующую тему. Спартаковские боссы запустили ситуацию, Кононов никогда не был похож на человека, который справится с такой трудной работой, так что позиция на грани зоны вылета, отсутствие понятной игры, негодование фанатов — плоды, созревание которых можно спрогнозировать. Теперь все спартаковское сообщество ждет спасителя, но есть мнение, что этот сезон уже потерян.

«Манчестер Юнайтед»

Больно видеть, как МЮ каждый раз пробивает новое дно: Дэвид Мойес, ван Гал, Моуриньо, теперь Сульшер… У «красных дьяволов» 2 победы в АПЛ, они могут сыграть в Лиге Европы без ударов в створ ворот, а Оле-Гуннар умудряется называть такую игру качественной и ныть о пенальти. Сульшера пока не увольняют, но веры в то, что он сможет исправить ситуацию, все меньше. Окей Гугл, как омолодить сэра Алекса Фергюсона?

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Сп62
Сп62 ответил Roger Young
   95 / 995
сегодня в 21:24
А где этого распила нет. Где-то больше, где-то меньше.
7 из 9
7 из 9
   18 / 995
сегодня в 21:21
Сюда можно Дортмунд добавить, явно плохо там дела.
Roger Young
Roger Young
   377 / 995
сегодня в 21:03
Да, неожиданное начало от МЮ и Эвертона.
У Шпор спад предсказуем. Уже в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ на соплях

Про Спартак и Динамо вообще молчу. Очередной распил средств, а не футбол.
Gotlib
Gotlib
   453 / 995
сегодня в 20:51
Орешчук даже не побрися налысо, как обещал. )))
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