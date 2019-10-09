ГлавнаяНовости

Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

сегодня, 13:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить команде Шотландии.

Сегодня регбисты сборной России проиграли шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии, проиграв 4 матча из 4-х.

Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите.

Тем временем стало известно, что все футболисты сборной России тренируются в общей группе. Россия сыграет с Шотландией 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало - в 21:45 мск.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джикия, Оздоев и Караваев сфотографировались с талисманом Евро-2020
07 октября ФотоКомментарии7
«Ювентус» в шутливой форме «подколол» «Интер»
07 октября Комментарии136
Шкриньяр назвал главную причину поражения «Интера» в матче с «Ювентусом»
07 октября Комментарии6
Дибала рассказал, возможно ли их трио в нападении с Игуаином и Роналду
07 октября Комментарии3
Игуаин - о выборе Сарри: «Тренер должен принимать такие решения»
07 октября Комментарии4
«Краснодар» показал празднование победы в раздевалке
07 октября ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   22 / 975
сегодня в 13:42
После первого тайма 0-21. " Могло быть лучше, и мы верим в лучшее во второй половине тайма." Второй тайм 0-40 - "пообещайте, что отомстите." Может самим попробовать себя в бадминтоне?
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   207 / 975
сегодня в 13:40
61 год мстить долго очень.
Groove000
Groove000
   94 / 975
сегодня в 13:32
Позорище блин. Тут даже Спартак позавидует)
Romkurch
Romkurch
   149 / 975
сегодня в 13:30
А не лучше в регби научиться играть?
Russian_spb
Russian_spb
   515 / 975
сегодня в 13:29
боюсь, что Дзюба столько не забьет)))
да и рука отвалится столько воинских приветствий отдавать))))
STVA 1
STVA 1
   123 / 975
сегодня в 13:25
Мстители блин! Да за 0:61 трудно отомстить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100