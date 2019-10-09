Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

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Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить команде Шотландии.



Сегодня регбисты сборной России проиграли шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии, проиграв 4 матча из 4-х.

Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите.

После первого тайма результат вот такой 👇🏻



Могло быть лучше, и мы верим в лучшее во второй половине встречи вместе с вами 🙌🏻 pic.twitter.com/2hX1Tl624O — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) 9 октября 2019 г.



Тем временем стало известно, что все футболисты сборной России тренируются в общей группе. Россия сыграет с Шотландией 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало - в 21:45 мск.