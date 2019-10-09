Казань будет претендовать на Суперкубок УЕФА 2023 года

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти намерены бороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с FINA (Международная федерация плавания) по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта. Таким образом мы выстраиваем системный план на ближайшие годы (как минимум на пять лет) по проведению мировых спортивных состязаний.