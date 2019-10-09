Панов вспомнил о матче с Украиной в 1999 году

Бывший футболист сборной России вспомнил о матче квалификации чемпионата Европы с Украиной (1:1), который прошел в далеком 1999 году.

Часто ли вспоминаю матч? Не очень, так как он крайне неудачно для нас закончился. Но всегда буду вспоминать с теплотой, хоть мы и не вышли дальше. Все-таки с нашей стороны был неплохой футбол, атмосфера на стадионе была впечатляющая.

Бывают разные эмоции. Я не забил гол, ребята могли забить еще. Но любая игра за сборную, когда ты выходишь на поле, это большая честь для любого игрока. Тем более в той сборной Украины собрались хорошие ребята. Шевченко, Ребров и другие. Против них тоже надо было хорошо сыграть. Так что как негативный я тот матч не вспоминаю.

Было понятно, что не решили задачу, потому что только победа давала возможность выйти на первое место в группе и пройти дальше. Пропущенный гол был разочарованием. Но надо отдать должное ребятам из сборной Украины, нам могли забить еще не один гол. К тому же Олег Романцев принял команду с тремя поражениями, это повлияло на дальнейший исход, хоть мы потом и играли лучше. Но даже та же Украина, несмотря на то, что вышла на чемпионат Европы, там не смогла пройти далеко. Так что тут и им, и нам обидно.

Через несколько дней у меня была игра в «Зените» в Кубке России. Я тогда подошел к Анатолию Викторовичу Давыдову и сказал: «Я не полечу, потому что у меня нет эмоций». Физически и психологически я был вымотан из-за этого матча сборной. Мне разрешили тогда остаться.