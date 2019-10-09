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Панов вспомнил о матче с Украиной в 1999 году

сегодня, 12:00

Бывший футболист сборной России Александр Панов вспомнил о матче квалификации чемпионата Европы с Украиной (1:1), который прошел в далеком 1999 году. 

Часто ли вспоминаю матч? Не очень, так как он крайне неудачно для нас закончился. Но всегда буду вспоминать с теплотой, хоть мы и не вышли дальше. Все-таки с нашей стороны был неплохой футбол, атмосфера на стадионе была впечатляющая.

Бывают разные эмоции. Я не забил гол, ребята могли забить еще. Но любая игра за сборную, когда ты выходишь на поле, это большая честь для любого игрока. Тем более в той сборной Украины собрались хорошие ребята. Шевченко, Ребров и другие. Против них тоже надо было хорошо сыграть. Так что как негативный я тот матч не вспоминаю.

Было понятно, что не решили задачу, потому что только победа давала возможность выйти на первое место в группе и пройти дальше. Пропущенный гол был разочарованием. Но надо отдать должное ребятам из сборной Украины, нам могли забить еще не один гол. К тому же Олег Романцев принял команду с тремя поражениями, это повлияло на дальнейший исход, хоть мы потом и играли лучше. Но даже та же Украина, несмотря на то, что вышла на чемпионат Европы, там не смогла пройти далеко. Так что тут и им, и нам обидно.

Через несколько дней у меня была игра в «Зените» в Кубке России. Я тогда подошел к Анатолию Викторовичу Давыдову и сказал: «Я не полечу, потому что у меня нет эмоций». Физически и психологически я был вымотан из-за этого матча сборной. Мне разрешили тогда остаться.

Недавно Александр Панов признался, что старался ответственно относиться к своей карьере.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 12:22
Профукали всё.
Capitan555
Capitan555
   88 / 981
сегодня в 12:07
А после этого матча.....Украина в стыках не прошла хиленькую команду Словении.....
Чингачгук
Чингачгук
   291 / 981
сегодня в 12:02
Играл иуда в том матче, потому и так получилось.
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