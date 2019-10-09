Кирьяков: «Шотландцы будут биться, у них это в крови»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Шотландии.

Мы еще не вышли из группы. Предстоящий матч с Шотландией опасен тем, что наши игроки, может быть, не так мотивированы. Хотя все понимают, что можем решить поставленную задачу досрочно. И в связи с этим, как правило, бывают проблемы. Шотландцы будут биться, у них это в крови.

В плане борьбы это будет тяжелый матч, в плане умения мы, конечно, выше. Жду непростой игры, соперник будет биться, игра будет напряженной. Все зависит от нас, мы можем создать проблемы сами себе, поэтому надеюсь, на профессиональное отношение игроков. Если все будет нормально, то можно спокойно доигрывать этот отборочный цикл. Может, даже получится побороться с Бельгией за первое место. Но в футболе все может быть, я столько всего повидал на своем веку, поэтому что удивляться? Все возможно.