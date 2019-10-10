«Реал» попробует приобрести Эриксена в январе

10 октября 2019, 09:36

Полузащитник «Тоттенхэма» в январе может подписать контракт с мадридским «Реалом».

Испанские СМИ сообщают, что «шпоры» не хотят, чтобы 27-летний датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и попробуют выручить за него хоть какую-то сумму зимой.

Руководство «сливочных» видит в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту как раз в середине сезона. Боссы «Реала» также считают, что упустить возможность за небольшую сумму заполучить такого игрока, как Кристиан, будет ошибкой.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Модрича на Эриксена.