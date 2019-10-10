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«Реал» попробует приобрести Эриксена в январе

10 октября 2019, 09:36

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в январе может подписать контракт с мадридским «Реалом».

Испанские СМИ сообщают, что «шпоры» не хотят, чтобы 27-летний датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и попробуют выручить за него хоть какую-то сумму зимой.

Руководство «сливочных» видит в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту как раз в середине сезона. Боссы «Реала» также считают, что упустить возможность за небольшую сумму заполучить такого игрока, как Кристиан, будет ошибкой.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Модрича на Эриксена.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   173 / 797
10 октября в 22:17
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил Ми Ша
       329 / 797
    10 октября в 21:09
    Его мысли в лучшем клубе мира...)).
    Ага! Только об нём, родимом... Берите, ребятки, не прогадаете. Прощальное фото Эриксена на нашем стадионе)))
    alexov222
    alexov222 ответил Рауль и Зидан
       157 / 797
    10 октября в 17:01
    И как такое дерево у вас в основу попадает ?
    Ну он не всегда в основе,это раз,и ты сам можешь почитать про его нынешнюю игровую форму,в английских сми полно материала про него
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил alexov222
       228 / 797
    10 октября в 15:08
    И как такое дерево у вас в основу попадает ?
    Ми Ша
    Ми Ша ответил alexov222
       214 / 797
    10 октября в 15:03
    Его мысли в лучшем клубе мира...)).
    Ми Ша
    Ми Ша ответил NOVA
       214 / 797
    10 октября в 15:02
    Летом за него пришлось бы выложить круглую сумму, а зимой будет идеальный момент, главное не прощёлкать.
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Владимир Ушаков
       214 / 797
    10 октября в 15:01
    Будь по твоему!).
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    10 октября в 14:24
    Пусть берут и отстанут от Погба
    NOVA
    NOVA
       526 / 797
    10 октября в 12:09
    летом еще надо было брать!!
    alexov222
    alexov222 ответил cevin cigan
       157 / 797
    10 октября в 12:08
    Когда нет мотивации у всей команды в целом( только один Эриксен плохо стал играть?) Сменит обстановку и снова будет среди лучших!
    Азар стал лучшим? Тоже самое может быть с датчанином. То что он проигрывает позицию в среднем 20 раз за матч,
    можно списать на нежелание играть и желание не получить травму. Но он тупо по мячу попасть не может,даже пас не может отдать
    cevin cigan
    cevin cigan ответил alexov222
       18 / 797
    10 октября в 11:26
    Худший игрок ТТХ в этом сезоне,с рейтингом за каждую игру 2-3 из 10. Скатертью дорога
    Когда нет мотивации у всей команды в целом( только один Эриксен плохо стал играть?) Сменит обстановку и снова будет среди лучших!
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 10:00
    Нахаляву хотят забрать.
    alexov222
    alexov222
       157 / 797
    10 октября в 09:50
    Худший игрок ТТХ в этом сезоне,с рейтингом за каждую игру 2-3 из 10. Скатертью дорога
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