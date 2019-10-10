«Реал» попробует приобрести Эриксена в январе

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в январе может подписать контракт с мадридским «Реалом».
Испанские СМИ сообщают, что «шпоры» не хотят, чтобы 27-летний датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и попробуют выручить за него хоть какую-то сумму зимой.
Руководство «сливочных» видит в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту как раз в середине сезона. Боссы «Реала» также считают, что упустить возможность за небольшую сумму заполучить такого игрока, как Кристиан, будет ошибкой.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Модрича на Эриксена.
можно списать на нежелание играть и желание не получить травму. Но он тупо по мячу попасть не может,даже пас не может отдать
можно списать на нежелание играть и желание не получить травму. Но он тупо по мячу попасть не может,даже пас не может отдать