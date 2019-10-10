Киммих: «Знаю „Баварию“ только с Мюллером»

Полузащитник «Баварии» поделился мнением об отсутствии игровой практики у своего партнера по команде .

Я знаю «Баварию» только с Мюллером. Без него клуб не был бы там, где находится сейчас. Мюллер всегда играет хорошо. Мы все знаем, что у него есть навыки, которым трудно противостоять противнику.

Я не знаю, хочет он уйти или нет. Понимаю, что ему хочется играть. Я знаю, каково это сидеть на скамье запасных. Для игрока вполне нормально быть недовольным своим положением.