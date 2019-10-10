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Киммих: «Знаю „Баварию“ только с Мюллером»

10 октября 2019, 11:46

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об отсутствии игровой практики у своего партнера по команде Томаса Мюллера.

Я знаю «Баварию» только с Мюллером. Без него клуб не был бы там, где находится сейчас. Мюллер всегда играет хорошо. Мы все знаем, что у него есть навыки, которым трудно противостоять противнику.

Я не знаю, хочет он уйти или нет. Понимаю, что ему хочется играть. Я знаю, каково это сидеть на скамье запасных. Для игрока вполне нормально быть недовольным своим положением.

 Ранее сам Мюллер заявил, что недоволен сложившейся ситуацией.

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Все комментарии
Brugzash
Brugzash
   247 / 797
10 октября в 13:34
Киммих прав.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 13:01
На заметку цорну, можно начать ездить по ушам федуна мол давайте ещё одного чемпиона мира купим.
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