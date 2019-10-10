Бербатов: «Если Бэйл не будет регулярно играть, нужно уходить из „Реала“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о ситуации полузащитника в «Реале».

Сложная ситуация, но теперь он вновь играет. Думаю, они с Зиданом все уладили. Они оба желают «Реалу» лучшего.

Мне кажется странным, что Бэйл, забивший так много голов, все еще не получил должного признания и уважения. Они иногда освистывали и Роналду. Я смотрел на все это и думал: «Какого черта?! Что вам еще нужно?».

Если он не будет играть постоянно, то ему нужно уходить. Я бы хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед». Это был бы хороший вариант для него.