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Бербатов: «Если Бэйл не будет регулярно играть, нужно уходить из „Реала“»

10 октября 2019, 10:01

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о ситуации полузащитника Гарета Бэйла в «Реале».

Сложная ситуация, но теперь он вновь играет. Думаю, они с Зиданом все уладили. Они оба желают «Реалу» лучшего.

Мне кажется странным, что Бэйл, забивший так много голов, все еще не получил должного признания и уважения. Они иногда освистывали и Роналду. Я смотрел на все это и думал: «Какого черта?! Что вам еще нужно?».

Если он не будет играть постоянно, то ему нужно уходить. Я бы хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед». Это был бы хороший вариант для него.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша ответил cska plus
   214 / 797
10 октября в 15:09
Для нынешнего МЮ самое то)).
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 октября в 14:20
МЮ лучше взять Санчо чем Бэйла, если Санчо согласится и у МЮ будут хорошие результаты
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 11:08
Давно пора бежать.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:14
Во первых Бэйл староват для МЮ а во вторых в МЮ уже есть один нытик зулус погба, коллектив двух нытиков не выдержит.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
10 октября в 10:04
Дык не получилось)))
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