Украинское Эль Класико состоится 10 ноября

Стала известна дата очередного поединка между лидерами украинского футбола.
Встреча между «Шахтером» и киевским «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата Украины запланирована на 10 ноября. В последнем матче между этими клубами победу одержала донецкая команда.
Оно же Украинское Фла-Флу, Украинское Рурское Дерби, Украинское Миланское Дерби, Украинское суперкласико Мексики и т.п.?)
Оно же Украинское Фла-Флу, Украинское Рурское Дерби, Украинское Миланское Дерби, Украинское суперкласико Мексики и т.п.?)
Эль Газико?
Эль Газико?