ГлавнаяНовости

Украинское Эль Класико состоится 10 ноября

сегодня, 18:09
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо08.11.2019 Не начался

Стала известна дата очередного поединка между лидерами украинского футбола.

Встреча между «Шахтером» и киевским «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата Украины запланирована на 10 ноября. В последнем матче между этими клубами победу одержала донецкая команда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноОбъявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России
Сегодня, 18:44 Комментарии0
ОфициальноИзменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ
Сегодня, 17:14 Комментарии7
Матч Серии А перенесен из-за смерти владельца «Сассуоло»
03 октября
Сборная России показала график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром
01 октября Комментарии1
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
26 сентября Комментарии59
Стало известно, когда состоится первый матч Эль Класико
25 сентября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
   176 / 974
сегодня в 18:45
В Украйне тоже есть эль класико? РЕАЛьные хлопци супротив донецьких Барсукив (или кротов?).
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 974
сегодня в 18:41
Эль Майданико...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   359 / 974
сегодня в 18:37
Календарь по ходу чемпа состовляется. Ахахахаха!!! Ну правильно, какая страна- такой и футбол. Жаль тока, что Шахтер должен киснуть в этом г....е. Эх, Шахту бы в ПЛ России!!! А киевские кугуты, пусть с днепром играют, в своем недочемпе....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   4 / 974
сегодня в 18:25
А как называется ваше дерби с Оренбургом? Эль Газико?
А вы с "Динамо" в ФНЛ скоро будете играть, эль-вбтсико или эль-нефнебаксико назовете дерби?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 974
сегодня в 18:24
Украинское Эль Класико?

Оно же Украинское Фла-Флу, Украинское Рурское Дерби, Украинское Миланское Дерби, Украинское суперкласико Мексики и т.п.?)
dimagas1
dimagas1 ответил LOpp
   85 / 974
сегодня в 18:18
А как называется ваше дерби с Оренбургом? Эль Газико?
    Питер Ман
    Питер Ман
       111 / 974
    сегодня в 18:17
    Лор уже зашел защитить ридну украину
    LOpp
    LOpp ответил Jake Sully
       17 / 974
    сегодня в 18:16
    А как называется ваше дерби с Оренбургом?
    Эль Газико?
    Питер Ман
    Питер Ман
       111 / 974
    сегодня в 18:16
    ахах "украинское эль класико", это кому вообще интересно, кроме тарасовских?
    Jake Sully
    Jake Sully
       60 / 974
    сегодня в 18:10
    Эль Хохлятико :)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100