Украинское Эль Класико состоится 10 ноября

сегодня, 18:09

Стала известна дата очередного поединка между лидерами украинского футбола.

Встреча между «Шахтером» и киевским «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата Украины запланирована на 10 ноября. В последнем матче между этими клубами победу одержала донецкая команда.