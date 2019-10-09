Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

сегодня, 17:14

Время начала трех матчей РПЛ 14-го и 15-го туров было изменено. Причина - просьба клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнется 27 октября в 14:00 мск, а игра ЦСКА — «Динамо» — 27 октября в 16:30 мск. Матч 15-го тура «Уфа» — «Локомотив» возьмет старт 2 ноября в 14:00 мск.