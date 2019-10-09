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Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

сегодня, 17:14

Время начала трех матчей РПЛ 14-го и 15-го туров было изменено. Причина - просьба клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнется 27 октября в 14:00 мск, а игра ЦСКА — «Динамо» — 27 октября в 16:30 мск. Матч 15-го тура «Уфа» — «Локомотив» возьмет старт 2 ноября в 14:00 мск.

Недавно «Локомотив» раскритиковал РФС за календарь в Кубке России.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Ваня лучший
   133 / 974
сегодня в 18:25
А кто в паре ЦСКА - ДИНАМО участник группового этапа ЛЧ?
Динамо?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 974
сегодня в 18:16
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       72 / 974
    сегодня в 18:02
    Главное, чтобы был положительный результат в евротурнирах.
    Eddja
    Eddja
       151 / 974
    сегодня в 17:44
    Это не существенно.
    cska plus
    cska plus
       13 / 974
    сегодня в 17:39
    Поменяли и хорошо.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       45 / 974
    сегодня в 17:37
    А кто в паре ЦСКА - ДИНАМО участник группового этапа ЛЧ?
    EAGinLE
    EAGinLE
       27 / 974
    сегодня в 17:23
    Сразу не сделали .
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