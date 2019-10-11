Уткин - о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кабзда»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая ошибочно поблагодарила иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна за победу в составе сборной России над командой Шотландии.
Говорит генеральный продюсер государственного спортивного канала. Кабзда.
Недавно Уткин негативно высказался в адрес Канделаки.
Тем паче, что лично я не владею столь "продвинутым" лексиконом и набор звуков "кабзда" является для меня загадочным.
Тем паче, что лично я не владею столь "продвинутым" лексиконом и набор звуков "кабзда" является для меня загадочным.
А Канделаки, впредь, не стоит выдавать не самые подготовленные экспромты.
А Канделаки, впредь, не стоит выдавать не самые подготовленные экспромты.