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Уткин - о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кабзда»

11 октября 2019, 16:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая ошибочно поблагодарила иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна за победу в составе сборной России над командой Шотландии.

Говорит генеральный продюсер государственного спортивного канала. Кабзда.

Недавно Уткин негативно высказался в адрес Канделаки.

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Все комментарии
4RT
4RT
   162 / 797
12 октября в 00:21
Полная кабзделаки
ariec93
ariec93 ответил Андрей Рудаков
   767 / 797
11 октября в 23:42
Уткин тоже тот еще гусь,прошу прощения за каламбур,умно рассуждает о футболе(в который никогда не играл) прямо на уровне тренера топ-команд,знает все и вся,пытается выглядеть оригинальнее коллег по цеху,но выглядит смешно,как впрочем и сам его облик.И таких горе-спецов на экране появилось туча,вот недавно после матча Зенит - Бенфика,Быстров и Аршавин одного такого на место поставили,так ему и сказать было нечего
А видео есть? или цитата? интересно глянуть
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
11 октября в 21:54
И как такие люди попадают на такие должности...их по дуркам собирают?
serh62
serh62
   262 / 797
11 октября в 20:24
уже всем давно известно что на телевидении, в думе, и во всех подобных организациях сидят одни 56ы , которым место не там где они сейчас, а самое меньшее они должны быть в дурке....
navigators
navigators
   376 / 797
11 октября в 19:01
Тот случай, когда пох... поровну на слова обоих персонажей. Разборки и тёрки в гламурной тусовке пусть интересуют её саму.
Тем паче, что лично я не владею столь "продвинутым" лексиконом и набор звуков "кабзда" является для меня загадочным.
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
11 октября в 18:51
А теперь переведите этого слово с уткинского языка на более понятный)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
11 октября в 18:33
Вась, а прикинь чисто гипотетически - звонит тебе завтра Тина, предлагает все старое забыть и приглашает тебя на должность главреда . Ведь побежишь, собачка женского пола, на брюхе поползешь. И будешь бодро трубить на всю Расею, какой Тина Гивиевна ох... отменный руководитель !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 17:56
Кабзда - это про ситуацию или саму Тину?
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
   267 / 797
11 октября в 17:34
Уткин тоже тот еще гусь,прошу прощения за каламбур,умно рассуждает о футболе(в который никогда не играл) прямо на уровне тренера топ-команд,знает все и вся,пытается выглядеть оригинальнее коллег по цеху,но выглядит смешно,как впрочем и сам его облик.И таких горе-спецов на экране появилось туча,вот недавно после матча Зенит - Бенфика,Быстров и Аршавин одного такого на место поставили,так ему и сказать было нечего
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 17:10
Василий опять прав ... но не добавил : "Это оценочное суждение", и рискует судебным преследованием.
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 17:05
Ну хоть вместо Сборная России не сказала спасибо зенит.. и на том спасибо)
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
11 октября в 17:04
Ну теперь можно и поиздеваться.
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 17:02
И эти люди должны нести людям спорт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
11 октября в 16:52
Бывший главный редактор спортивных каналов - говорит "Кабзда".....))
BenderBender
BenderBender ответил Питер Ман
   128 / 797
11 октября в 16:36
Он точно лучше. По крайней мере, что касаемо профессионализма
Питер Ман
Питер Ман
   105 / 797
11 октября в 16:33
Боров тарасовский считает себя лучше Канделаки?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   123 / 797
11 октября в 16:30
А Вася не путал? Засыпал и путал,не только фамилии,но и команды на поле.Успокойся,Вася,не красит тебя эти вбросы относительно женщины.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 16:25
Вася жжот а вторая дура, лишь бы ляпнуть.
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
11 октября в 16:22
Уткин ненавидит всех женщин, у него с ними трудности.
А Канделаки, впредь, не стоит выдавать не самые подготовленные экспромты.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
11 октября в 16:18
Оговорка по Фрейду...
Mangur
Mangur
   558 / 797
11 октября в 16:18
Без комментариев
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   30 / 797
11 октября в 16:13
Сказал чувак, который спал на трансляции.
шацк
шацк
   297 / 797
11 октября в 16:10
Два сапога пара - утка и гагара!
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