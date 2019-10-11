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Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе

11 октября 2019, 20:07

Форвард «Зенита» Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.

Там работали те футболисты, которые не были вызваны в свои национальные сборные.

Напомним, что РФС не позволил «Зениту» заявить Кокорина до зимы.

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kastites
kastites
   193 / 797
12 октября в 06:56
Прекрасно. Скоро рвать будет москалей
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил EAGinLE
   8 / 797
12 октября в 02:19
Сколько бабла Зенит отвалил за Малколма ? И типа всё собрано с Зенит- Арены ? Или с продажи всяких зенитовских аксессуаров ( шарфов и и.д.) ......:) Подтверди или опровергнут ........ 🤩😋😍
А ты тоже чтоли из той наивной части сторонников деления вкладываемых в клубы средств на "народные" и "свои" ??..)))

Деньги неушедшие в оффшоры и вкладыываемые в такое заведомо-убыточное предприятие как наш футбол глупо делить на "господдержку" и "не господдержку"....
Ибо никто и никогда не вложит чисто свои средства....
Или ты считаешь что неимоверно разбогатеть на данной территории настолько чтоб вкладываться в футбол возможно без "господдержки"..??

Зенит - покупая игроков и чемпионя,идя в лидерах и ни разу не уступив в ЛЧ - ЗЛОЕ ЗЛО

А Динамо вложившееся в окно на 35 млн евро ради 15-го места....и Спартак отдав 42 млн евро ради 12-го места - ДОБРОЕ ДОБРО....)))

Пусть будет так....

А Малком лишь инвестиция...с просчитанными рисками...но...со слегка отсроченной окупаемостью....
Либо пользу принесёт как купленный в своё время за сопоставимые деньги Данни....либо будет продан как в случае с Паредесом...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
12 октября в 00:13
Прогресс!
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
11 октября в 23:13
Саша, не нагружай колено, из-за которого ты мог стать инвалидом по рассказам врачей!
Владимир Немченков
Владимир Немченков
   434 / 797
11 октября в 22:35
кто то хорошо сказал:слабое звено в белом...будем надеяться пока...
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
11 октября в 22:26
интересно как будет играть после лагерной баланды
EAGinLE
EAGinLE ответил Lazurny
   25 / 797
11 октября в 22:17
Как то так .
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 22:17
Скорей пусть будет так .

Пусть каждый играет как может ....
Без господдерки .
Аксинья
Аксинья
   148 / 797
11 октября в 21:12
В следующем туре нас ждет горячая встреча Саши с Пашей...
Lazurny
Lazurny ответил EAGinLE
   85 / 797
11 октября в 21:02
Я так думаю .
Пусть у всех базы будут как у арсенала и все играют как арсенал и свиньи в ЛЕ, так думаешь?
Eddja
Eddja
   53 / 797
11 октября в 21:00
Удачи Кокорину!
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
11 октября в 21:00
Наберет форму
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 20:54
Кокоша ожил...
EAGinLE
EAGinLE ответил Jeck Denielse
   25 / 797
11 октября в 20:37
Я так думаю .
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 20:36
Сколько бабла Зенит отвалил за Малколма ?
И типа всё собрано с Зенит- Арены ? Или с продажи всяких зенитовских аксессуаров ( шарфов и и.д.) ......:)
Подтверди или опровергнут ........ 🤩😋😍
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил EAGinLE
   8 / 797
11 октября в 20:22
И вам не стыдно за Зенит ? При таком раскладе ? Удивляюсь ....... 🤩😍😋
При каком ??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 20:15
Пущай набирает форму, весной столичным голы будет отгружать...
EAGinLE
EAGinLE ответил порт
   25 / 797
11 октября в 20:15
И вам не стыдно за Зенит ?
При таком раскладе ?
Удивляюсь ....... 🤩😍😋
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 20:13
В основу долго не войдёт .
Перерыв был большой .
порт
порт
   285 / 797
11 октября в 20:11
Наверное Кокорин быстрее сыграет за "Зенит", чем Малком.
iri13
iri13
   55 / 797
11 октября в 20:10
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