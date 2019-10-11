Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе

Форвард «Зенита» Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Там работали те футболисты, которые не были вызваны в свои национальные сборные.
Напомним, что РФС не позволил «Зениту» заявить Кокорина до зимы.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Там работали те футболисты, которые не были вызваны в свои национальные сборные.
Напомним, что РФС не позволил «Зениту» заявить Кокорина до зимы.
Деньги неушедшие в оффшоры и вкладыываемые в такое заведомо-убыточное предприятие как наш футбол глупо делить на "господдержку" и "не господдержку"....
Ибо никто и никогда не вложит чисто свои средства....
Или ты считаешь что неимоверно разбогатеть на данной территории настолько чтоб вкладываться в футбол возможно без "господдержки"..??
Зенит - покупая игроков и чемпионя,идя в лидерах и ни разу не уступив в ЛЧ - ЗЛОЕ ЗЛО
А Динамо вложившееся в окно на 35 млн евро ради 15-го места....и Спартак отдав 42 млн евро ради 12-го места - ДОБРОЕ ДОБРО....)))
Пусть будет так....
А Малком лишь инвестиция...с просчитанными рисками...но...со слегка отсроченной окупаемостью....
Либо пользу принесёт как купленный в своё время за сопоставимые деньги Данни....либо будет продан как в случае с Паредесом...
Деньги неушедшие в оффшоры и вкладыываемые в такое заведомо-убыточное предприятие как наш футбол глупо делить на "господдержку" и "не господдержку"....
Ибо никто и никогда не вложит чисто свои средства....
Или ты считаешь что неимоверно разбогатеть на данной территории настолько чтоб вкладываться в футбол возможно без "господдержки"..??
Зенит - покупая игроков и чемпионя,идя в лидерах и ни разу не уступив в ЛЧ - ЗЛОЕ ЗЛО
А Динамо вложившееся в окно на 35 млн евро ради 15-го места....и Спартак отдав 42 млн евро ради 12-го места - ДОБРОЕ ДОБРО....)))
Пусть будет так....
А Малком лишь инвестиция...с просчитанными рисками...но...со слегка отсроченной окупаемостью....
Либо пользу принесёт как купленный в своё время за сопоставимые деньги Данни....либо будет продан как в случае с Паредесом...
Пусть каждый играет как может ....
Без господдерки .
Пусть каждый играет как может ....
Без господдерки .
И типа всё собрано с Зенит- Арены ? Или с продажи всяких зенитовских аксессуаров ( шарфов и и.д.) ......:)
Подтверди или опровергнут ........ 🤩😋😍
И типа всё собрано с Зенит- Арены ? Или с продажи всяких зенитовских аксессуаров ( шарфов и и.д.) ......:)
Подтверди или опровергнут ........ 🤩😋😍
При таком раскладе ?
Удивляюсь ....... 🤩😍😋
При таком раскладе ?
Удивляюсь ....... 🤩😍😋
Перерыв был большой .
Перерыв был большой .