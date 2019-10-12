«Барселона» предложит Месси 10-летний контракт

Руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с лидером команды Лионелем Месси.
В каталонском клубе надеются сделать это как можно скорее и хотят, чтобы соглашение с Месси-футболистом было продлено как минимум до ЧМ-2022 в Катаре.
При этом в целом «Барса» хочет сохранить права на «марку Месси» на ближайшие 10 лет. Таким образом, новое соглашение, вероятно, будет действовать и после завершения Месси игровой карьеры. Недавно аргентинец заявил, что хочет закончить карьеру в «Барселоне».
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Футбол это тоже рынок)
Футбол это тоже рынок)