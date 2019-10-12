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«Барселона» предложит Месси 10-летний контракт

сегодня, 11:17

Руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с лидером команды Лионелем Месси.

В каталонском клубе надеются сделать это как можно скорее и хотят, чтобы соглашение с Месси-футболистом было продлено как минимум до ЧМ-2022 в Катаре.

При этом в целом «Барса» хочет сохранить права на «марку Месси» на ближайшие 10 лет. Таким образом, новое соглашение, вероятно, будет действовать и после завершения Месси игровой карьеры. Недавно аргентинец заявил, что хочет закончить карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
Елена Науменко
Елена Науменко ответил Карабахский Дрон
сегодня в 20:15
Божеству и пожизненный можно предложить
Божеству деньги не нужны!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 873
сегодня в 20:06
Месся устал. :)))
alexgurzan
alexgurzan ответил Карабахский Дрон
   83 / 873
сегодня в 19:52
Админы, добрый вечер. Я подвергся атаке ботов? Какой-то неизвестный наставил мне дизлайков. Уберите их пожалуйста, а то как то не приятно.
Добрый вечер.
С аккаунтом всё в порядке. Дизлайки убрать нельзя.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 19:50
Админы и аватар исчез?
Проверьте, мой аккаунт атаковали
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 19:42
лучше бы 12-летний
Морозовский
Морозовский
   14 / 873
сегодня в 19:25
"Зенит" предложил Малкому 10-летний контракт!!!!!!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 19:08
Админы, добрый вечер.
Я подвергся атаке ботов?
Какой-то неизвестный наставил мне дизлайков. Уберите их пожалуйста, а то как то не приятно.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
сегодня в 18:56
Гном что у Хави, Иньесты покупал ягодки на блюдечке? Ваха-хай.
В какой то степени да)
cevin cigan
cevin cigan
   45 / 873
сегодня в 18:53
А Я даже где то рад этому. Пусть доит барсуков по максимуму. Значит барсуки не смогут покупать приличных футболистов(деньжата будут утекать в карман малогабаритному!)
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   562 / 873
сегодня в 18:48
Гном что у Хави, Иньесты покупал ягодки на блюдечке? Ваха-хай.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
сегодня в 18:39
Гному всегда на блюдечке ягодки подают. Без тарелки с блюдом гному не вытащить Барселону.
Каждому что то подают, гному ягодки на блюдечке, а Ливерпулю и сборной Англии левые пенки.
Футбол это тоже рынок)
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   562 / 873
сегодня в 18:34
Гному всегда на блюдечке ягодки подают. Без тарелки с блюдом гному не вытащить Барселону.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
сегодня в 18:29
Это гном хочет сохранить права на марку Барселоны, больше он нигде их не качал.
Гном заслужил, он тянет этот клуб
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:28
Божеству и пожизненный можно предложить
Клинический психолог
Клинический психолог
   562 / 873
сегодня в 18:18
Это гном хочет сохранить права на марку Барселоны, больше он нигде их не качал.
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 873
сегодня в 18:18
Так скорей и случиться
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил Levadia
   610 / 873
сегодня в 18:16
😂😂
AMaaa_777
AMaaa_777
   610 / 873
сегодня в 18:15
Ничего удивительного тут не вижу, Месси и Барса давно уже синонимы!
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил Заур-ЗВЕРЬ
   177 / 873
сегодня в 17:14
Да тренером Барсы станет Месси как пить дать)
Как пить дать дети Месси за Барсу будут играть)
koke90
koke90
   808 / 873
сегодня в 16:56
а гелистый какой женой по счету будет у бадра?
Стеллс
Стеллс
   212 / 873
сегодня в 16:55
Никто не оспаривает бизнесхватки Переса.Так вот в Барселоне тихо и незаметно вырос не хуже бизнесмен.Первый в мире по доходам,многомиллионные траты на игроков.В пятёрке богатейших клубов мира Forbes 2019г. только Барса и Реал,остальные американцы..Вот с этой позиции и надо все эти подписи рассматривать,всё таки Месси это бренд.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   649 / 873
сегодня в 16:45
Да тренером Барсы станет Месси как пить дать)
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил youtomee
   177 / 873
сегодня в 16:02
новость в 3 предложения и не дочитал))?
Судя по комментариям, большинство прочитали только заглавие.
Colchoneros
Colchoneros
   89 / 873
сегодня в 15:45
Без комментариев!
Т34
Т34 ответил youtomee
   27 / 873
сегодня в 15:21
новость в 3 предложения и не дочитал))?
    амурец
    амурец ответил 7 из 9
       65 / 873
    сегодня в 15:14
    Это очень большой вопрос
    League1
    League1
       119 / 873
    сегодня в 15:14
      youtomee
      youtomee ответил Санчо Панса
         460 / 873
      сегодня в 15:14
      То есть Барселона хочет сохранить Лео у себя до того момента, когда ему будет 42 года? Не знаю, не знаю) В 42 года Месси и вовсе будет пешеходом.
      новость в 3 предложения и не дочитал))?
      Levadia
      Levadia
         56 / 873
      сегодня в 15:03
      Pepsi рулит!)
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
         239 / 873
      сегодня в 15:03
      Хорошее предложение.
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