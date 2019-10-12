Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что ключевым результатом для национальной команды в отборочном турнире чемпионата Европы является победа над командой Шотландии в Глазго в сентябре, а не предстоящая игра со сборной Кипра в Никосии.

Я бы даже не брал во внимание завтрашнюю игру, потому что поездка на чемпионат Европы у нас в кармане. Что говорить, если у нас осталось три игры, одна из которых с Сан-Марино. Даже если завтра проиграем, ничего страшного не будет. Ясно, что ребята также будут играть на победу и, скорее всего, выиграют, но путевка была оформлена, когда мы шотландцев обыграли на выезде (в сентябре сборная России одержала победу со счетом 2:1 - прим.), это была ключевая игра.