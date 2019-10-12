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Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»

сегодня, 16:03
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что ключевым результатом для национальной команды в отборочном турнире чемпионата Европы является победа над командой Шотландии в Глазго в сентябре, а не предстоящая игра со сборной Кипра в Никосии.

Я бы даже не брал во внимание завтрашнюю игру, потому что поездка на чемпионат Европы у нас в кармане. Что говорить, если у нас осталось три игры, одна из которых с Сан-Марино. Даже если завтра проиграем, ничего страшного не будет. Ясно, что ребята также будут играть на победу и, скорее всего, выиграют, но путевка была оформлена, когда мы шотландцев обыграли на выезде (в сентябре сборная России одержала победу со счетом 2:1 - прим.), это была ключевая игра.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 873
сегодня в 19:21
И вылет из группы – тоже😂😁😀
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:10
А нам незачем ехать......
ЧЕ будет в Питере.....
Мы и пешком сходим.....))

....или Мостовой решил "круизнуть" по всем 11-ти странам...??...))
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 873
сегодня в 16:51
У пятачков же нет карманов!!! Они же не кенгуру!!!
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 16:51
Умняка гонит хрюща.
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 16:31
При всех раскладах Кипр обыгрывать надо, а то себя уважать не будем.
ziborock
ziborock ответил BCB
   11 / 873
сегодня в 16:19
он во всех дырках затычка
Про тебя то же самое можно сказать!)
Eddja
Eddja
   54 / 873
сегодня в 16:18
Почем путевка для Мостовых?
BCB
BCB
   509 / 873
сегодня в 16:16
он во всех дырках затычка
Footbolista
Footbolista
   2 / 873
сегодня в 16:08
Мостовой уже готовит карман...у икспердов будет много работы...
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