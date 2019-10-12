ГлавнаяНовости

С. Бакаев: «Готов сделать всё, чтобы быть круче Миранчуков»

сегодня, 15:27
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Хавбек «Спартака-2» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура ФНЛ с «Торпедо» (2:3).

В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков, что пришли на такой матч, и за атмосферу, которая царила на стадионе. А также спасибо нашему клубу «Спартак», что позволил нам сыграть на потрясающем стадионе. Насчёт моей возможности забить, обыграл, но, может, в последний момент не хватило хладнокровия. Будем работать. Поражение обидное, два раза выходить вперёд и не удержать счёт. Приносим извинения за такой результат, обидно. Пацаны бились, все выложились на 100 процентов.

Надеюсь, с «Рубином» у меня получится появиться в матче вместе с Зелимханом. Зависит от работы в основной команде. С «Крыльями» уже вышел на 5 минут, моменты получились самыми запоминающимися, на последней минуте забили. Быть круче Миранчуков? Сделаю всё, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и любого футболиста.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Сегодня, 18:28 Комментарии3
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Сегодня, 18:09 Комментарии5
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Сегодня, 16:15 Комментарии11
«Торпедо»: «Футболисты добиваются успехов благодаря единству коллектива»
Сегодня, 16:06 Комментарии3
Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»
Сегодня, 16:03 Комментарии9
Колобков: «Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка»
Сегодня, 15:00 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   134 / 873
сегодня в 17:24
Сие в спартаке невозможно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 16:58
Напрасные ожидания.....
Навряд ли мы когда либо увидим Миранчуков в ФНЛ.....
Lazurny
Lazurny
   161 / 873
сегодня в 16:22
Наверное, грипп свиной.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 873
сегодня в 15:57
Миранчуки сдали. Не отпускают видать из клуба.
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 15:53
работай, парень ! результат придёт
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   558 / 873
сегодня в 15:51
Делай Солтмурад!
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 15:35
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       26 / 873
    сегодня в 15:34
    Остапа (солтмурада) понесло, потолок у парня ФНЛ, а он размечтался
    Nafnafik
    Nafnafik
       550 / 873
    сегодня в 15:33
    Попал к свиням, заболел хронической одержимостью, скоро будет хотеть каждый год быть чемпионом.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100